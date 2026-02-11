Předplatné

Haškovi přijde divné kanadské stěhování do hotelu. K olympiádě se to nehodí, tvrdí

ZIMÁK: Zájem Kanady mě šokoval. Zlato jsem měl na hokejce, vzpomíná Nedvěd na ZOH 94 • Zdroj: iSport.tv
Dominik Hašek během legendárního duelu proti Kanadě na ZOH 1998 v Naganu
Dominik Hašek během legendárního duelu proti Kanadě na ZOH 1998 v Naganu
Legendární brankář Dominik Hašek vstupuje mezi šedesátníky
Dominik se stal v Buffalu legendou.
Connor McDavid se Sidneym Crosbym
Hokejisté Kanady na tréninku před startem turnaje na ZOH v Itálii
Hokejisté Kanady na tréninku před startem turnaje na ZOH v Itálii
Miroslav Horák
Hokej na ZOH 2026
Nehledě na důležitost velkých hokejových bitev na turnajích pod pěti kruhy, Dominiku Haškovi (61) se vždy líbila sounáležitost a blízkost sportovců na největší sportovní akci, jaká je ve světě k mání. S o to větším překvapením se podivuje nad nečekaným stažením kanadských hokejistů z olympijské vesnice a nástupem hvězd do luxusu pětihvězdičkového hotelu v dějišti Her. „Divné,“ nechápe zlatý šampion z Nagana 1998. V rozhovoru pro iSport se zamýšlí nad čtvrtečním dlouho očekávaným šlágrem se zámořskou velmocí (16.40). Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

Jak velkým optimistou jste před duelem s Kanadou z hlediska českých šancí na dobrý výsledek?
„Podle mého názoru to ještě nebude ten duel, kdy budou obrany hrát prim. Nejde ještě o všechno, mohlo by to být maličko otevřenější, určitě víc než kdyby se hrálo play off nebo rovnou o medaile. Favoriti nejsme, to víme. Zároveň je těžké cokoli předvídat, osobně jsem však velice zvědavý na naši hru, jak to vůbec trenéři postaví. Netajím, že jsem na naši hru hodně zvědavý a těším se na to, co předvedeme.“

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

