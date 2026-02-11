Haškovi přijde divné kanadské stěhování do hotelu. K olympiádě se to nehodí, tvrdí
Nehledé na důležitost velkých hokejových bitev na turnajích pod pěti kruhy, Dominiku Haškovi (61) se vždy líbila sounáležitost a blízkost sportovců na největší sportovní akci, jaká je ve světě k mání. S o to větším překvapením se podivuje nad nečekaným stažením kanadských hokejistů z olympijské vesnice a nástupem hvězd do luxusu pětihvězdičkového hotelu v dějišti Her. „Divné," nechápe zlatý šampion z Nagana 1998. V rozhovoru pro iSport se zamýšlí nad čtvrtečním dlouho očekávaným šlágrem se zámořskou velmocí (16.40).
Jak velkým optimistou jste před duelem s Kanadou z hlediska českých šancí na dobrý výsledek?
„Podle mého názoru to ještě nebude ten duel, kdy budou obrany hrát prim. Nejde ještě o všechno, mohlo by to být maličko otevřenější, určitě víc než kdyby se hrálo play off nebo rovnou o medaile. Favoriti nejsme, to víme. Zároveň je těžké cokoli předvídat, osobně jsem však velice zvědavý na naši hru, jak to vůbec trenéři postaví. Netajím, že jsem na naši hru hodně zvědavý a těším se na to, co předvedeme.“