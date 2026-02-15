Předplatné

Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: České varianty, špatná zpráva pro čtvrtfinále

Petr Adam, Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Hokejový turnaj na ZOH už pomalu finišuje se skupinovou částí. Češi vědí, že ve skupině skončí po porážce se Švýcarskem 3:4 v prodloužení třetí, a je jisté, že v úterý je čeká předkolo play off. Možný soupeř? To rozhodnou zbývající dnešní zápasy. Možnosti jsou Lotyšsko, Německo či Dánsko. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Ve stále neúplném žebříčku pro nasazení do play off patří Česku osmé místo, mezi třetími týmy ve skupinách je zatím druhé nejúspěšnější za Švédskem, které uhrálo šest bodů.

V úterním předkole play off by tedy Česko čekal devátý tým z žebříčku – třetí nejlepší tým z třetích míst. Tím je momentálně Lotyšsko, ale to ještě čeká večer Dánsko a své postavení může vylepšit a posunout za sebe Německo. Nebo také překvapivě prohrát a situace se může ještě víc zamotat.

Špatnou zprávu přináší Česku jeho postavení hlavně směrem k případnému středečnímu čtvrtfinále. V něm by se v případě postupu postavilo nejlepšímu týmu z prvních míst. Tím je momentálně Kanada, mohou se jím stát ještě Spojené státy. Oba největší favorité. Fanoušci si ještě dobře pamatují, jak Kanada vyučila Rulíkův tým ve čtvrtek…

O jedno z největších překvapení šampionátu se postarali Slováci, kteří skončili v těžké skupině B na prvním místě a postupují přímo do čtvrtfinále. Jako nejlepší tým z druhých míst postupuje ze stejné skupiny Finsko, které si výrazně vylepšilo skóre po drtivém sobotním vítězství nad domácí Itálií 11:0.

Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.

Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje

Program play off v hokeji na ZOH 2026

ČasZápasFáze
úterý 17. února
12:10 Předkolo play off
12:10 Předkolo play off
16:40 Předkolo play off
21:10 Předkolo play off
středa 18. února
12:10 Čtvrtfinále
14:10 Čtvrtfinále
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
pátek 20. února
16:40 Semifinále
21:10 Semifinále
sobota 21. února
20:40 O třetí místo
neděle 22. února
13:40 Finále

Skupina A v hokeji na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie200023:100

    Skupina B v hokeji na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Skupina C v hokeji na ZOH 2026

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA2200011:46
      2Německo210016:53
      3Lotyšsko210015:83
      4Dánsko200024:90

        Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?

        • Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.

        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

        • Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 
          1. Umístění ve skupině
          2. Počet bodů
          3. Brankový rozdíl
          4. Lepší skóre
          5. Počet vstřelených gólů
          6. Žebříček IIHF

        • Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
          5. tým vs. 12. tým
          6. tým vs. 11. tým
          7. tým vs. 10. tým
          8. tým vs. 9. tým

        • Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
          1. tým vs. vítěz 8./9. tým
          2. tým vs. vítěz 7./10. tým
          3. tým vs. vítěz 6./11. tým
          4. tým vs. vítěz 5./12. tým

