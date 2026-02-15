Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: České varianty, špatná zpráva pro čtvrtfinále
Hokejový turnaj na ZOH už pomalu finišuje se skupinovou částí. Češi vědí, že ve skupině skončí po porážce se Švýcarskem 3:4 v prodloužení třetí, a je jisté, že v úterý je čeká předkolo play off. Možný soupeř? To rozhodnou zbývající dnešní zápasy. Možnosti jsou Lotyšsko, Německo či Dánsko. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Ve stále neúplném žebříčku pro nasazení do play off patří Česku osmé místo, mezi třetími týmy ve skupinách je zatím druhé nejúspěšnější za Švédskem, které uhrálo šest bodů.
V úterním předkole play off by tedy Česko čekal devátý tým z žebříčku – třetí nejlepší tým z třetích míst. Tím je momentálně Lotyšsko, ale to ještě čeká večer Dánsko a své postavení může vylepšit a posunout za sebe Německo. Nebo také překvapivě prohrát a situace se může ještě víc zamotat.
Špatnou zprávu přináší Česku jeho postavení hlavně směrem k případnému středečnímu čtvrtfinále. V něm by se v případě postupu postavilo nejlepšímu týmu z prvních míst. Tím je momentálně Kanada, mohou se jím stát ještě Spojené státy. Oba největší favorité. Fanoušci si ještě dobře pamatují, jak Kanada vyučila Rulíkův tým ve čtvrtek…
O jedno z největších překvapení šampionátu se postarali Slováci, kteří skončili v těžké skupině B na prvním místě a postupují přímo do čtvrtfinále. Jako nejlepší tým z druhých míst postupuje ze stejné skupiny Finsko, které si výrazně vylepšilo skóre po drtivém sobotním vítězství nad domácí Itálií 11:0.
Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.
Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje
- ČESKO - Kanada 0:5, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO 3:6, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO 4:3 p, neděle 15. února. (12:10)
Program play off v hokeji na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|úterý 17. února
|12:10
|Předkolo play off
|12:10
|Předkolo play off
|16:40
|Předkolo play off
|21:10
|Předkolo play off
|středa 18. února
|12:10
|Čtvrtfinále
|14:10
|Čtvrtfinále
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|pátek 20. února
|16:40
|Semifinále
|21:10
|Semifinále
|sobota 21. února
|20:40
|O třetí místo
|neděle 22. února
|13:40
|Finále
Skupina A v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Skupina B v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Skupina C v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2
Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|3
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:8
|3
|4
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|4:9
|0
Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?
- Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým
6. tým vs. 11. tým
7. tým vs. 10. tým
8. tým vs. 9. tým
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým
2. tým vs. vítěz 7./10. tým
3. tým vs. vítěz 6./11. tým
4. tým vs. vítěz 5./12. tým