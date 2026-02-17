Předplatné

Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Česko vs. Dánsko, soupeř pro Slovensko

Zimák ŽIVĚ: Česko vs. Dánsko! A pak Kanada? Pastrňákova role, Rulík a budoucnost
Švýcarští hokejisté dalším gólem rychle berou Čechům radost z vyrovnávací trefy
Zápas Čechů se Švýcarskem sleduje také Nikola Mertlová, přítelkyně Martina Nečase
Švýcarští hokejisté se radují z gólu proti Česku
Zápas Česká se Švýcarskem sleduje i legendární fanoušek Fantomas
Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól Martina Nečase
Čeští hokejisté oslavují gól Martina Nečase (uprostřed)
Český útočník Martin Nečas slaví vyrovnávací gól se střídačkou
Petr Adam, Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Vyvrcholení hokejového turnaje ZOH 2026 začalo. Čeští hokejisté zahajují vyřazovací část v úterním osmifinále proti Dánsku (16:40). V případě výhry mají jasno, že se ve čtvrtfinále postaví zatím zcela suverénní Kanadě, se kterou na úvod v Miláně prohráli 0:5. Svého soupeře po prvních osmifinálových bojích již znají také Slováci, kteří senzačně ovládli svoji skupinu. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

V žebříčku pro nasazení do play off patří Česku osmé místo, mezi třetími týmy ve skupinách je druhé nejúspěšnější za Švédskem, které uhrálo šest bodů. V úterním předkole play off tedy Česko čeká devátý tým z žebříčku – třetí nejlepší tým z třetích míst. Tím se stalo Dánsko, které se na tuto pozici vyšvihlo díky dnešní výhře 4:2 nad Lotyšskem.

Z jeho kádru budou fanoušci znát nejlépe budějovického útočníka Nicka Olesena, v neděli v čase 57:38 při power play do prázdné branky vstřelil rozhodující gól, kterým se Dánsko posunulo v tabulce vzhůru, loni na loňském MS zase přispěl k historickému vyřazení Kanady ve čtvrtfinále, kromě toho je na soupisce šest hráčů z NHL, někteří z nich však působí na farmách.  

Špatnou zprávu přináší Česku jeho postavení po skupině ale hlavně směrem k případnému středečnímu čtvrtfinále. V něm by se v případě postupu postavilo nejlepšímu týmu z prvních míst. Tím je zatím stoprocentní Kanada s impozantním skóre 20:3. Bez zaváhání si zatím počínají také Spojené státy americké, jediný další bodově stoprocentní účastník turnaje. 

O jedno z největších překvapení se naopak postarali Slováci, kteří skončili v těžké skupině B na prvním místě a postupují přímo do čtvrtfinále. O semifinále si východní sousedé Česka zahrají proti Německu, které hladce postoupilo v osmifinále přes Francii (4:1).

Jako nejlepší tým z druhých míst postoupilo ze stejné skupiny Finsko, které si výrazně vylepšilo skóre po drtivém sobotním vítězství nad domácí Itálií 11:0. Ve čtvrtfinále se výběr Suomi postaví Švýcarsku, které si po výhře nad Čechy (4:3p) zajistilo „schůdnější“ cestu mezi osm nejlepších týmů právě proti Italům. Domácí tým porazilo 3:0.  

Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.

Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje

Program play off v hokeji na ZOH 2026

Čas

Zápas

Fáze

úterý 17. února

12:10

Německo - Francie 5:1

Předkolo play off

12:10

Švýcarsko - Itálie 3:0

Předkolo play off

16:40

ČESKO - Dánsko

Předkolo play off

21:10

Švédsko - Lotyšsko

Předkolo play off

středa 18. února

12:10

Slovensko - Německo

Čtvrtfinále

16:40

Kanada - ČESKO/Dánsko

Čtvrtfinále

18:10

Finsko - Švýcarsko

Čtvrtfinále

21:10

USA - Švédsko/Lotyšsko

Čtvrtfinále

pátek 20. února

16:40

 

Semifinále

21:10

 

Semifinále

sobota 21. února

20:40

 

O třetí místo

neděle 22. února

14:10

 

Finále

Skupina A v hokeji na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Skupina B v hokeji na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Skupina C v hokeji na ZOH 2026

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA3300016:59
      2Německo310027:103
      3Dánsko310028:113
      4Lotyšsko310027:123

        Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?

        • Z každé skupiny postoupily všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.

        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bylo všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

        • Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 
          1. Umístění ve skupině
          2. Počet bodů
          3. Brankový rozdíl
          4. Lepší skóre
          5. Počet vstřelených gólů
          6. Žebříček IIHF

        • Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
          5. tým vs. 12. tým
          6. tým vs. 11. tým
          7. tým vs. 10. tým
          8. tým vs. 9. tým

        • Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
          1. tým vs. vítěz 8./9. tým
          2. tým vs. vítěz 7./10. tým
          3. tým vs. vítěz 6./11. tým
          4. tým vs. vítěz 5./12. tým

        • V semifinále se dvojice vytvoří opět podle žebříčku z pořadí po základních skupinách.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

