Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Česko vs. Dánsko, soupeř pro Slovensko
Vyvrcholení hokejového turnaje ZOH 2026 začalo. Čeští hokejisté zahajují vyřazovací část v úterním osmifinále proti Dánsku (16:40). V případě výhry mají jasno, že se ve čtvrtfinále postaví zatím zcela suverénní Kanadě, se kterou na úvod v Miláně prohráli 0:5. Svého soupeře po prvních osmifinálových bojích již znají také Slováci, kteří senzačně ovládli svoji skupinu. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
V žebříčku pro nasazení do play off patří Česku osmé místo, mezi třetími týmy ve skupinách je druhé nejúspěšnější za Švédskem, které uhrálo šest bodů. V úterním předkole play off tedy Česko čeká devátý tým z žebříčku – třetí nejlepší tým z třetích míst. Tím se stalo Dánsko, které se na tuto pozici vyšvihlo díky dnešní výhře 4:2 nad Lotyšskem.
Z jeho kádru budou fanoušci znát nejlépe budějovického útočníka Nicka Olesena, v neděli v čase 57:38 při power play do prázdné branky vstřelil rozhodující gól, kterým se Dánsko posunulo v tabulce vzhůru, loni na loňském MS zase přispěl k historickému vyřazení Kanady ve čtvrtfinále, kromě toho je na soupisce šest hráčů z NHL, někteří z nich však působí na farmách.
Špatnou zprávu přináší Česku jeho postavení po skupině ale hlavně směrem k případnému středečnímu čtvrtfinále. V něm by se v případě postupu postavilo nejlepšímu týmu z prvních míst. Tím je zatím stoprocentní Kanada s impozantním skóre 20:3. Bez zaváhání si zatím počínají také Spojené státy americké, jediný další bodově stoprocentní účastník turnaje.
O jedno z největších překvapení se naopak postarali Slováci, kteří skončili v těžké skupině B na prvním místě a postupují přímo do čtvrtfinále. O semifinále si východní sousedé Česka zahrají proti Německu, které hladce postoupilo v osmifinále přes Francii (4:1).
Jako nejlepší tým z druhých míst postoupilo ze stejné skupiny Finsko, které si výrazně vylepšilo skóre po drtivém sobotním vítězství nad domácí Itálií 11:0. Ve čtvrtfinále se výběr Suomi postaví Švýcarsku, které si po výhře nad Čechy (4:3p) zajistilo „schůdnější“ cestu mezi osm nejlepších týmů právě proti Italům. Domácí tým porazilo 3:0.
Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.
Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje
- ČESKO - Kanada 0:5, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO 3:6, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO 4:3p, neděle 15. února. (12:10)
- ČESKO - Dánsko, úterý 17. února (16:40)
Program play off v hokeji na ZOH 2026
Čas
Zápas
Fáze
úterý 17. února
12:10
Předkolo play off
12:10
Předkolo play off
16:40
Předkolo play off
21:10
Předkolo play off
středa 18. února
12:10
Slovensko - Německo
Čtvrtfinále
16:40
Kanada - ČESKO/Dánsko
Čtvrtfinále
18:10
Finsko - Švýcarsko
Čtvrtfinále
21:10
USA - Švédsko/Lotyšsko
Čtvrtfinále
pátek 20. února
16:40
Semifinále
21:10
Semifinále
sobota 21. února
20:40
O třetí místo
neděle 22. února
14:10
Finále
Skupina A v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Skupina B v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Skupina C v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|16:5
|9
|2
Německo
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|3
Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|3
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3
Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?
- Z každé skupiny postoupily všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
Po skončení základních skupin hokejového turnaje bylo všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým
6. tým vs. 11. tým
7. tým vs. 10. tým
8. tým vs. 9. tým
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým
2. tým vs. vítěz 7./10. tým
3. tým vs. vítěz 6./11. tým
4. tým vs. vítěz 5./12. tým
- V semifinále se dvojice vytvoří opět podle žebříčku z pořadí po základních skupinách.