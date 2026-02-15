Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Česko vs. Dánsko, špatná zpráva pro čtvrtfinále
Hokejový turnaj na ZOH finišuje se skupinovou částí. Češi už vědí, že se v předkole play off utkají v úterý s Dánskem poté, co ve skupině skončili po porážce se Švýcarskem 3:4 v prodloužení třetí. Poslední zápas před vyřazovací fází rozhodne, jestli se případně ve čtvrtfinále utkají s Kanadou, nebo USA, v obou případech největšími favority turnaje. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Ve stále neúplném žebříčku pro nasazení do play off patří Česku osmé místo, mezi třetími týmy ve skupinách je druhé nejúspěšnější za Švédskem, které uhrálo šest bodů.
V úterním předkole play off tedy Česko čeká devátý tým z žebříčku – třetí nejlepší tým z třetích míst. Tím se stalo Dánsko, které se na tuto pozici vyšvihlo díky dnešní výhře 4:2 nad Lotyšskem.
Z jeho kádru budou fanoušci znát nejlépe budějovického útočníka Nicka Olesena, dnes v čase 57:38 při power play do prázdné branky vstřelil rozhodující gól, kterým se Dánsko posunulo v tabulce vzhůru, loni na loňském MS zase přispěl k historickému vyřazení Kanady ve čtvrtfinále, kromě toho je na soupisce šest hráčů z NHL, někteří z nich však působí na farmách.
Špatnou zprávu přináší Česku jeho postavení po skupině ale hlavně směrem k případnému středečnímu čtvrtfinále. V něm by se v případě postupu postavilo nejlepšímu týmu z prvních míst. Tím je zatím stoprocentní Kanada s impozantním skóre 20:3. A nejspíš jím velký favorit dál zůstane. Ohrozit ho mohou jen Spojené státy, ale jen v případě vítězství nad Německem minimálně o 10 gólů.
O jedno z největších překvapení šampionátu se postarali Slováci, kteří skončili v těžké skupině B na prvním místě a postupují přímo do čtvrtfinále. Jako nejlepší tým z druhých míst momentálně postupuje ze stejné skupiny Finsko, které si výrazně vylepšilo skóre po drtivém sobotním vítězství nad domácí Itálií 11:0. Případné šokující vítězství Německa nad USA by ho ještě mohlo poslat do předkola.
Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.
Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje
- ČESKO - Kanada 0:5, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO 3:6, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO 4:3p, neděle 15. února. (12:10)
Program play off v hokeji na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|úterý 17. února
|12:10
|Předkolo play off
|12:10
|Předkolo play off
|16:40
|Předkolo play off
|21:10
|Předkolo play off
|středa 18. února
|12:10
|Čtvrtfinále
|14:10
|Čtvrtfinále
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|pátek 20. února
|16:40
|Semifinále
|21:10
|Semifinále
|sobota 21. února
|20:40
|O třetí místo
|neděle 22. února
|13:40
|Finále
Skupina A v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Skupina B v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Skupina C v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2
Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|3
Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|3
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3
Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?
- Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým
6. tým vs. 11. tým
7. tým vs. 10. tým
8. tým vs. 9. tým
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým
2. tým vs. vítěz 7./10. tým
3. tým vs. vítěz 6./11. tým
4. tým vs. vítěz 5./12. tým