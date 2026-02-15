Předplatné

Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Česko vs. Dánsko, špatná zpráva pro čtvrtfinále

Hokej na ZOH 2026
Hokejový turnaj na ZOH finišuje se skupinovou částí. Češi už vědí, že se v předkole play off utkají v úterý s Dánskem poté, co ve skupině skončili po porážce se Švýcarskem 3:4 v prodloužení třetí. Poslední zápas před vyřazovací fází rozhodne, jestli se případně ve čtvrtfinále utkají s Kanadou, nebo USA, v obou případech největšími favority turnaje. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Ve stále neúplném žebříčku pro nasazení do play off patří Česku osmé místo, mezi třetími týmy ve skupinách je druhé nejúspěšnější za Švédskem, které uhrálo šest bodů.

V úterním předkole play off tedy Česko čeká devátý tým z žebříčku – třetí nejlepší tým z třetích míst. Tím se stalo Dánsko, které se na tuto pozici vyšvihlo díky dnešní výhře 4:2 nad Lotyšskem.

Z jeho kádru budou fanoušci znát nejlépe budějovického útočníka Nicka Olesena, dnes v čase 57:38 při power play do prázdné branky vstřelil rozhodující gól, kterým se Dánsko posunulo v tabulce vzhůru, loni na loňském MS zase přispěl k historickému vyřazení Kanady ve čtvrtfinále, kromě toho je na soupisce šest hráčů z NHL, někteří z nich však působí na farmách.  

Špatnou zprávu přináší Česku jeho postavení po skupině ale hlavně směrem k případnému středečnímu čtvrtfinále. V něm by se v případě postupu postavilo nejlepšímu týmu z prvních míst. Tím je zatím stoprocentní Kanada s impozantním skóre 20:3. A nejspíš jím velký favorit dál zůstane. Ohrozit ho mohou jen Spojené státy, ale jen v případě vítězství nad Německem minimálně o 10 gólů. 

O jedno z největších překvapení šampionátu se postarali Slováci, kteří skončili v těžké skupině B na prvním místě a postupují přímo do čtvrtfinále. Jako nejlepší tým z druhých míst momentálně postupuje ze stejné skupiny Finsko, které si výrazně vylepšilo skóre po drtivém sobotním vítězství nad domácí Itálií 11:0. Případné šokující vítězství Německa nad USA by ho ještě mohlo poslat do předkola.

Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.

Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje

Program play off v hokeji na ZOH 2026

ČasZápasFáze
úterý 17. února
12:10 Předkolo play off
12:10 Předkolo play off
16:40 Předkolo play off
21:10 Předkolo play off
středa 18. února
12:10 Čtvrtfinále
14:10 Čtvrtfinále
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
pátek 20. února
16:40 Semifinále
21:10 Semifinále
sobota 21. února
20:40 O třetí místo
neděle 22. února
13:40 Finále

Skupina A v hokeji na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Skupina B v hokeji na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Skupina C v hokeji na ZOH 2026

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA2200011:46
      2Německo210016:53
      3Dánsko310028:113
      4Lotyšsko310027:123

        Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?

        • Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.

        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

        • Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 
          1. Umístění ve skupině
          2. Počet bodů
          3. Brankový rozdíl
          4. Lepší skóre
          5. Počet vstřelených gólů
          6. Žebříček IIHF

        • Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
          5. tým vs. 12. tým
          6. tým vs. 11. tým
          7. tým vs. 10. tým
          8. tým vs. 9. tým

        • Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
          1. tým vs. vítěz 8./9. tým
          2. tým vs. vítěz 7./10. tým
          3. tým vs. vítěz 6./11. tým
          4. tým vs. vítěz 5./12. tým

