Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Česko vs. Kanada a další vyhlídky
První krok ve vyřazovací části olympijského hokeje čeští hokejisté zvládli. V předkole play off vyřadili Dánsko 3:2 a už dopředu bylo jasné, že se ve čtvrtfinále postaví v případě postupu zcela suverénní Kanadě, s ní na úvod skupiny v Miláně padli vysoko 0:5. Hraje se hned ve středu od 16:40. Svého soupeře po prvních osmifinálových bojích již znají také Slováci, kteří senzačně ovládli svoji skupinu. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Postupem mezi nejlepší osmičku překonali Pastrňák a spol. český výsledek z minulých Her, v Pekingu totiž do čtvrtfinále jejich předchůdci nedošli.
Jak se dostat dál? V cestě stojí Kanada, zatím stoprocentní favorit s impozantním skóre 20:3 ze tří zápasů, který dnes navíc mohl odpočívat. Tady je favorit jasný.
Po nepříliš povedeném vystoupení ve skupině už je jasné, že pokud Švédové večer vyřadí Lotyšsko, budou osmí Češi nejníže postaveným týmem z žebříčku pro nasazení do play off.
To znamená, že i v případě hokejového zázraku, tedy vyřazení Kanady, by i v semifinále dostali nejtěžšího postupujícího soupeře. Tím by mohli být třeba druhé Spojené státy. Ale to už hodně předbíháme...
Mnohem výhodnější postavení mají Slováci, kteří skončili v těžké skupině B na prvním místě a postupují přímo do čtvrtfinále. O semifinále si východní sousedé zahrají proti Německu, které hladce postoupilo přes Francii (4:1).
Jako nejlepší tým z druhých míst postoupilo Finsko, ve čtvrtfinále se postaví Švýcarsku, které si i díky výhře nad Čechy (4:3p) zajistilo „schůdnější“ cestu mezi osm nejlepších týmů proti Italům. Domácí tým porazilo v předkole play off 3:0.
Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.
Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje
- ČESKO - Kanada 0:5, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO 3:6, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO 4:3p, neděle 15. února. (12:10)
- ČESKO - Dánsko 3:2, úterý 17. února (16:40)
- Kanada - ČESKO, středa 18. února (16:40)
Program play off v hokeji na ZOH 2026
Čas
Zápas
Fáze
úterý 17. února
12:10
Předkolo play off
12:10
Předkolo play off
16:40
Předkolo play off
21:10
Předkolo play off
středa 18. února
12:10
Slovensko - Německo
Čtvrtfinále
16:40
Kanada - ČESKO
Čtvrtfinále
18:10
Finsko - Švýcarsko
Čtvrtfinále
21:10
USA - Švédsko/Lotyšsko
Čtvrtfinále
pátek 20. února
16:40
Semifinále
21:10
Semifinále
sobota 21. února
20:40
O třetí místo
neděle 22. února
14:10
Finále
Skupina A v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Skupina B v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Skupina C v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|16:5
|9
|2
Německo
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|3
Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|3
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3
Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?
- Z každé skupiny postoupily všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
Po skončení základních skupin hokejového turnaje bylo všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým
6. tým vs. 11. tým
7. tým vs. 10. tým
8. tým vs. 9. tým
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým
2. tým vs. vítěz 7./10. tým
3. tým vs. vítěz 6./11. tým
4. tým vs. vítěz 5./12. tým
- V semifinále se dvojice vytvoří opět podle žebříčku z pořadí po základních skupinách.