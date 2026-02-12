Předplatné

Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: na koho narazí Češi?

David Pastrňák s Martinem Nečasem.
David Pastrňák s Martinem Nečasem.Zdroj: ČTK / Kamaryt Michal
Kapitán české reprezentace Roman Červenka na tréninku na ZOH v Itálii
Brad Marchand na kanadském tréninku
Radko Gudas s dcerou Leontýnkou
Čeští hokejisté již pilně trénují na čtvrteční premiéru v Itálii pod olympijskými kruhy
Ze srovnání hokejových týmů Česka a Kanada vychází zámořský tým jako obr
David Pastrňák na tréninku české repre.
Roman Červenka v šanci na MS 2018 proti Francii
8
Fotogalerie
Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Hokejový turnaj na ZOH se pomalu rozjíždí a Češi do něj vstoupí už ve čtvrtek 12. února utkáním s Kanadou. Tento zápas určí ráz celého vystoupení národního týmu; už na jeho základě se dá počítat buď s jistotou přímého postupu do čtvrtfinále, nebo s účastí v předkole. Předkolo play-off je na programu 17. února, čtvrtfinálové duely vypuknou o den později. Celý turnaj vyvrcholí finálovou bitvou 22. února od 13:10. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje

Program play off v hokeji na ZOH 2026

ČasZápasFáze
úterý 17. února
12:10 Předkolo play off
12:10 Předkolo play off
16:40 Předkolo play off
21:10 Předkolo play off
středa 18. února
12:10 Čtvrtfinále
14:10 Čtvrtfinále
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
pátek 20. února
16:40 Semifinále
21:10 Semifinále
sobota 21. února
20:40 O třetí místo
neděle 22. února
13:40 Finále

Skupina A v hokeji na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko110004:03
2Kanada000000:00
2Česko000000:00
4Francie100010:40

    Skupina B v hokeji na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Švédsko110005:23
    2Slovensko110004:13
    3Itálie100012:50
    4Finsko100011:40

      Skupina C v hokeji na ZOH 2026

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1Dánsko000000:00
      1Německo000000:00
      1USA000000:00
      1Lotyšsko000000:00

        Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji na ZOH 2026?

        • Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.

        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

           

        • Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 
          1. Umístění ve skupině
          2. Počet bodů
          3. Brankový rozdíl
          4. Lepší skóre
          5. Počet vstřelených gólů
          6. Žebříček IIHF

        • Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
          5. tým vs. 12. tým
          6. tým vs. 11. tým
          7. tým vs. 10. tým
          8. tým vs. 9. tým

        • Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
          1. tým vs. vítěz 8./9. tým
          2. tým vs. vítěz 7./10. tým
          3. tým vs. vítěz 6./11. tým
          4. tým vs. vítěz 5./12. tým

        Začít diskuzi

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

         

        Doporučujeme

        Články z jiných titulů