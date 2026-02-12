Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: na koho narazí Češi?
Hokejový turnaj na ZOH se pomalu rozjíždí a Češi do něj vstoupí už ve čtvrtek 12. února utkáním s Kanadou. Tento zápas určí ráz celého vystoupení národního týmu; už na jeho základě se dá počítat buď s jistotou přímého postupu do čtvrtfinále, nebo s účastí v předkole. Předkolo play-off je na programu 17. února, čtvrtfinálové duely vypuknou o den později. Celý turnaj vyvrcholí finálovou bitvou 22. února od 13:10. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje
- ČESKO - Kanada, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO, neděle 15. února. (12:10)
Program play off v hokeji na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|úterý 17. února
|12:10
|Předkolo play off
|12:10
|Předkolo play off
|16:40
|Předkolo play off
|21:10
|Předkolo play off
|středa 18. února
|12:10
|Čtvrtfinále
|14:10
|Čtvrtfinále
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|pátek 20. února
|16:40
|Semifinále
|21:10
|Semifinále
|sobota 21. února
|20:40
|O třetí místo
|neděle 22. února
|13:40
|Finále
Skupina A v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|2
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
Skupina B v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|3
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|4
Finsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
Skupina C v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji na ZOH 2026?
- Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým
6. tým vs. 11. tým
7. tým vs. 10. tým
8. tým vs. 9. tým
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým
2. tým vs. vítěz 7./10. tým
3. tým vs. vítěz 6./11. tým
4. tým vs. vítěz 5./12. tým