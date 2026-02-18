Předplatné

Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Semifinále je jasné, na koho jde Slovensko?

Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026
Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026
Mitch Marner v prodloužení rozhodl o výhře Kanady nad Českem
Mitch Marner v prodloužení rozhodl o výhře Kanady nad Českem
Mitch Marner v prodloužení rozhodl o výhře Kanady nad Českem
Zklamaní čeští hokejisté po porážce s Kanadou
Zklamaní čeští hokejisté po porážce s Kanadou
Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Zklamání Davida Pastrňáka po porážce s Kanadou
Petr Adam, Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Olympijský turnaj už pokračuje bez českých hokejistů. V předkole play off vyřadili Dánsko 3:2, pak dostali ve čtvrtfinále do úzkých favorizovanou Kanadu, s níž ale padli 3:4 v prodloužení a končí na osmém místě. Kdo proti komu bude hrát v semifinále? Slovensko čeká jeden z favoritů ze zámoří! Zápasy jsou na programu v pátek 20. února. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Nasazování pro semifinále se řídí opět žebříčkem sestaveným podle výsledků ve skupinové části. 

V něm byli nejvýš vítězové skupin, kteří se seřadili následovně: 1. Kanada, 2. USA, 3. Slovensko. Finsko pak doplnilo složení nejlepších čtyř celků turnaje, ve skupině však mělo ze všech semifinalistů nejhorší výsledek.

Platí tedy, že nejvýše nasazený půjde proti nejhůř nasazenému a druhý proti třetímu. Kanada se po vyřazení českého týmu utká s Finskem. A na Slovensko zbyl jeden ze zámořských favoritů. Po výhře nad Švédskem ho v boji o finále vyzvou USA. 

Kanada půjde do akce v odpoledním čase, s Finskem se tedy utká v pátek od 16:40. A večerní program se týká Slovenska, které od 21:10 vyzve USA.

Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.

Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje

Program play off v hokeji na ZOH 2026

Čas

Zápas

Fáze

úterý 17. února

12:10

Německo - Francie 5:1

Předkolo play off

12:10

Švýcarsko - Itálie 3:0

Předkolo play off

16:40

ČESKO - Dánsko 3:2

Předkolo play off

21:10

Švédsko - Lotyšsko 5:1

Předkolo play off

středa 18. února

12:10

Slovensko - Německo 6:2

Čtvrtfinále

16:40

Kanada - ČESKO 4:3p

Čtvrtfinále

18:10

Finsko - Švýcarsko 3:2p

Čtvrtfinále

21:10

USA - Švédsko ONLINE 2:1p

Čtvrtfinále

pátek 20. února

16:40

Kanada - Finsko

Semifinále

21:10

USA - Slovensko

Semifinále

sobota 21. února

20:40

 

O třetí místo

neděle 22. února

14:10

 

Finále

Skupina A v hokeji na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Skupina B v hokeji na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Skupina C v hokeji na ZOH 2026

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA3300016:59
      2Německo310027:103
      3Dánsko310028:113
      4Lotyšsko310027:123

        Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?

        • Z každé skupiny postoupily všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.

        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bylo všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

        • Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 
          1. Umístění ve skupině
          2. Počet bodů
          3. Brankový rozdíl
          4. Lepší skóre
          5. Počet vstřelených gólů
          6. Žebříček IIHF

        • Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
          5. tým vs. 12. tým
          6. tým vs. 11. tým
          7. tým vs. 10. tým
          8. tým vs. 9. tým

        • Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
          1. tým vs. vítěz 8./9. tým
          2. tým vs. vítěz 7./10. tým
          3. tým vs. vítěz 6./11. tým
          4. tým vs. vítěz 5./12. tým

        • V semifinále se dvojice vytvoří opět podle žebříčku z pořadí po základních skupinách.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

