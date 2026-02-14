Předplatné

Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Slováci blízko senzaci, co potřebují k 1. místu?

Video placeholder
Živě s Robertem Kronem: Náš hokej má výborné jméno, říká šéf skautů Seattlu. Chválí Šalého • Zdroj: iSport.cz
Kanadští hokejisté se radují ze vstřeleného gólu
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Zklamaný David Pastrňák během utkání s Kanadou
Nathan MacKinnon snadno překonal Lukáše Dostála
12
Fotogalerie
Otakar Plzák, Petr Adam
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (13)

Hokejový turnaj na ZOH už pomalu finišuje se skupinovou částí. O jedno z největších překvapení šampionátu se mohou postarat Slováci, kteří mají šanci skončit v těžké skupině na prvním místě. V české skupině je jasné, že z prvního místa postoupí do čtvrtfinále přímo favorizovaná Kanada. Pro Rulíkův tým zbývá ještě šance na postup z pozice nejlepšího týmu z druhých míst, případně boj o lepší pozici v předkole play-off, to je na programu v úterý 17. února, čtvrtfinálové duely vypuknou o den později. Celý turnaj vyvrcholí finálovou bitvou 22. února od 13:10. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Slovensko blízko senzaci

Slováci jsou i přes prohru se Švédskem (3:5) velmi blízko prvního místa ve skupině a přímého postupu do čtvrtfinále. V minitabulce prvních tří týmů mají lepší skóre než Finsko i Švédsko.

Minitabulka bude rozhodovat, pokud Finsko porazí za tři body v zápase od 16.40 Itálii. Když Finové splní roli favorita, velmi silné Švédsko skončí ve skupině B až třetí.

Šance Čechů na přímý postup

V neděli večer bude o dvojicích pro play off jasno. Do té doby ještě dojde k řadě posunů. Kromě kanadského postupu do čtvrtfinále zatím není jisté takřka nic.

Jak vypadají české vyhlídky na přímý postup z druhého místa? Slabě, ale drobná šance existuje. Nezbytné je porazit zítra Švýcarsko za tři body a výrazně si vylepšit dosud záporné skóre (6:8), které je při sestavování pořadí druhých týmů po počtu bodů hned dalším rozhodujícím faktorem. A manko z vysoké porážky s Kanadou 0:5 se proti Francii (6:3) dohnat nepovedlo.

Pokud to nevyjde, Češi si přidají v turnaji navíc zápas v předkole play off. Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.

Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje

Program play off v hokeji na ZOH 2026

ČasZápasFáze
úterý 17. února
12:10 Předkolo play off
12:10 Předkolo play off
16:40 Předkolo play off
21:10 Předkolo play off
středa 18. února
12:10 Čtvrtfinále
14:10 Čtvrtfinále
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
pátek 20. února
16:40 Semifinále
21:10 Semifinále
sobota 21. února
20:40 O třetí místo
neděle 22. února
13:40 Finále

Skupina A v hokeji na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko210015:53
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    Skupina B v hokeji na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Švédsko3200111:96
    2Slovensko3200110:86
    3Finsko210015:53
    4Itálie200024:80

      Skupina C v hokeji na ZOH 2026

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA110005:13
      2Německo210016:53
      3Lotyšsko210015:83
      4Dánsko100011:30

        Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji na ZOH 2026?

        • Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.

        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

        • Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 
          1. Umístění ve skupině
          2. Počet bodů
          3. Brankový rozdíl
          4. Lepší skóre
          5. Počet vstřelených gólů
          6. Žebříček IIHF

        • Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
          5. tým vs. 12. tým
          6. tým vs. 11. tým
          7. tým vs. 10. tým
          8. tým vs. 9. tým

        • Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
          1. tým vs. vítěz 8./9. tým
          2. tým vs. vítěz 7./10. tým
          3. tým vs. vítěz 6./11. tým
          4. tým vs. vítěz 5./12. tým

        Vstoupit do diskuze (13)

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

         

        Doporučujeme

        Články z jiných titulů