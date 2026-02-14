Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Slováci blízko senzaci, co potřebují k 1. místu?
Hokejový turnaj na ZOH už pomalu finišuje se skupinovou částí. O jedno z největších překvapení šampionátu se mohou postarat Slováci, kteří mají šanci skončit v těžké skupině na prvním místě. V české skupině je jasné, že z prvního místa postoupí do čtvrtfinále přímo favorizovaná Kanada. Pro Rulíkův tým zbývá ještě šance na postup z pozice nejlepšího týmu z druhých míst, případně boj o lepší pozici v předkole play-off, to je na programu v úterý 17. února, čtvrtfinálové duely vypuknou o den později. Celý turnaj vyvrcholí finálovou bitvou 22. února od 13:10. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Slovensko blízko senzaci
Slováci jsou i přes prohru se Švédskem (3:5) velmi blízko prvního místa ve skupině a přímého postupu do čtvrtfinále. V minitabulce prvních tří týmů mají lepší skóre než Finsko i Švédsko.
Minitabulka bude rozhodovat, pokud Finsko porazí za tři body v zápase od 16.40 Itálii. Když Finové splní roli favorita, velmi silné Švédsko skončí ve skupině B až třetí.
Šance Čechů na přímý postup
V neděli večer bude o dvojicích pro play off jasno. Do té doby ještě dojde k řadě posunů. Kromě kanadského postupu do čtvrtfinále zatím není jisté takřka nic.
Jak vypadají české vyhlídky na přímý postup z druhého místa? Slabě, ale drobná šance existuje. Nezbytné je porazit zítra Švýcarsko za tři body a výrazně si vylepšit dosud záporné skóre (6:8), které je při sestavování pořadí druhých týmů po počtu bodů hned dalším rozhodujícím faktorem. A manko z vysoké porážky s Kanadou 0:5 se proti Francii (6:3) dohnat nepovedlo.
Pokud to nevyjde, Češi si přidají v turnaji navíc zápas v předkole play off. Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.
Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje
- ČESKO - Kanada 0:5, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO 3:6, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO, neděle 15. února. (12:10)
Program play off v hokeji na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|úterý 17. února
|12:10
|Předkolo play off
|12:10
|Předkolo play off
|16:40
|Předkolo play off
|21:10
|Předkolo play off
|středa 18. února
|12:10
|Čtvrtfinále
|14:10
|Čtvrtfinále
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|pátek 20. února
|16:40
|Semifinále
|21:10
|Semifinále
|sobota 21. února
|20:40
|O třetí místo
|neděle 22. února
|13:40
|Finále
Skupina A v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Skupina B v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|2
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|3
Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0
Skupina C v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|0
|5:1
|3
|2
Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|3
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:8
|3
|4
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji na ZOH 2026?
- Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým
6. tým vs. 11. tým
7. tým vs. 10. tým
8. tým vs. 9. tým
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým
2. tým vs. vítěz 7./10. tým
3. tým vs. vítěz 6./11. tým
4. tým vs. vítěz 5./12. tým