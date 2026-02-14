Předplatné

Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Slováci ovládli skupinu. Ve hře derby s Čechy

Zimák: Ženy, zvykněte si na kritiku. Chlapík vydrží. V čem jsou Slováci dál?
Kanadští hokejisté se radují ze vstřeleného gólu
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Zklamaný David Pastrňák během utkání s Kanadou
Nathan MacKinnon snadno překonal Lukáše Dostála
Otakar Plzák, Petr Adam
Hokej na ZOH 2026
Hokejový turnaj na ZOH už pomalu finišuje se skupinovou částí. O jedno z největších překvapení šampionátu se postarali Slováci, kteří skončli v těžké skupině na prvním místě. V české skupině je jasné, že z prvního místa postoupí do čtvrtfinále přímo favorizovaná Kanada. Pro Rulíkův tým je šance na postup z pozice nejlepšího týmu z druhých míst téměř nemožná. V článku přinášíme možné scénáře pro boj v play off. Osmifinále se odehraje v úterý 17. února, čtvrtfinálové duely vypuknou o den později. Celý turnaj vyvrcholí finálovou bitvou 22. února od 13:10. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Senzace Slováků

Slováci jsou i přes prohru se Švédskem (3:5) první v silné skupině a postupují rovnou ve čtvrtfinále. V minitabulce prvních tří týmů mají lepší skóre než Finsko i Švédsko.

Minitabulka rozhodovala po výhře Finska 11:0 nad Itálii. Velmi silné Švédsko končí ve skupině B až třetí.

Šance Čechů na přímý postup

Jak vypadají české vyhlídky na přímý postup z druhého místa? Čeští hokejisté jsou přímému postupu do čtvrtfinále daleko. Na první místo ve skupině dosáhnout nemohou a se záporným skóre (6:8) jsou pozici nejlepšího druhého celku daleko. Finsko má aktuálně skóre 16:5, Češi by tak museli zvítězit o třináct branek.

Pojďme si tedy projít ostatní české scénáře. 

Češi porazí Švýcarsko o méně než třináct gólů

Pokud národní tým poslední skupinové utkání vyhraje, bude pátým či šestým nasazeným týmem. Měřit se bude s druhým týmem skupiny C, kterou pravděpodobně ovládnou USA. Přeskočit by český tým mohli Lotyši, kteří mají jen o gól horší skóre než Češi (5:8) a poslední utkání hrají s Dánskem.

V obou případech by na tým Radima Rulíka vyšel v osmifinále poslední tým z některé skupiny. Pravděpodobně Itálie nebo Francie

Ve čtvrtfinále by se pak Češi vyhnuli prvním dvou nasazeným týmům - Kanada a pravděpodobně USA. Reálné obrysy tak dostává derby se Slováky ve čtvrtfinále, kteří budou třetím nasazeným týmem a půjdou na vítěze duelu šestého týmu proti jedenáctému.

Pokud Češi skončí pátí a vyhrají své osmifinále, utkají se s Finskem.

Češi prohrají se Švýcarskem

Pokud Češi prohrají se Švýcarskem, skončí hůř než Švédové na celkovém osmém či devátém místě. V osmifinále by je tak čekal těžší soupeř, pravděpodobně Lotyšsko nebo Německo.

V případě postupu by se pak nevyhnuli zámořským velmocím, které nejspíš obsadí celkově první dvě příčky.

Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.

Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje

Program play off v hokeji na ZOH 2026

ČasZápasFáze
úterý 17. února
12:10 Předkolo play off
12:10 Předkolo play off
16:40 Předkolo play off
21:10 Předkolo play off
středa 18. února
12:10 Čtvrtfinále
14:10 Čtvrtfinále
16:40 Čtvrtfinále
21:10 Čtvrtfinále
pátek 20. února
16:40 Semifinále
21:10 Semifinále
sobota 21. února
20:40 O třetí místo
neděle 22. února
13:40 Finále

Skupina A v hokeji na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada2200010:16
2Švýcarsko210015:53
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    Skupina B v hokeji na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Skupina C v hokeji na ZOH 2026

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA110005:13
      2Německo210016:53
      3Lotyšsko210015:83
      4Dánsko100011:30

        Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji na ZOH 2026?

        • Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.

        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

        • Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 
          1. Umístění ve skupině
          2. Počet bodů
          3. Brankový rozdíl
          4. Lepší skóre
          5. Počet vstřelených gólů
          6. Žebříček IIHF

        • Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
          5. tým vs. 12. tým
          6. tým vs. 11. tým
          7. tým vs. 10. tým
          8. tým vs. 9. tým

        • Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
          1. tým vs. vítěz 8./9. tým
          2. tým vs. vítěz 7./10. tým
          3. tým vs. vítěz 6./11. tým
          4. tým vs. vítěz 5./12. tým

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

