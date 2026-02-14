Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Slováci ovládli skupinu. Ve hře derby s Čechy
Hokejový turnaj na ZOH už pomalu finišuje se skupinovou částí. O jedno z největších překvapení šampionátu se postarali Slováci, kteří skončli v těžké skupině na prvním místě. V české skupině je jasné, že z prvního místa postoupí do čtvrtfinále přímo favorizovaná Kanada. Pro Rulíkův tým je šance na postup z pozice nejlepšího týmu z druhých míst téměř nemožná. V článku přinášíme možné scénáře pro boj v play off. Osmifinále se odehraje v úterý 17. února, čtvrtfinálové duely vypuknou o den později. Celý turnaj vyvrcholí finálovou bitvou 22. února od 13:10. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Senzace Slováků
Slováci jsou i přes prohru se Švédskem (3:5) první v silné skupině a postupují rovnou ve čtvrtfinále. V minitabulce prvních tří týmů mají lepší skóre než Finsko i Švédsko.
Minitabulka rozhodovala po výhře Finska 11:0 nad Itálii. Velmi silné Švédsko končí ve skupině B až třetí.
Šance Čechů na přímý postup
Jak vypadají české vyhlídky na přímý postup z druhého místa? Čeští hokejisté jsou přímému postupu do čtvrtfinále daleko. Na první místo ve skupině dosáhnout nemohou a se záporným skóre (6:8) jsou pozici nejlepšího druhého celku daleko. Finsko má aktuálně skóre 16:5, Češi by tak museli zvítězit o třináct branek.
Pojďme si tedy projít ostatní české scénáře.
Češi porazí Švýcarsko o méně než třináct gólů
Pokud národní tým poslední skupinové utkání vyhraje, bude pátým či šestým nasazeným týmem. Měřit se bude s druhým týmem skupiny C, kterou pravděpodobně ovládnou USA. Přeskočit by český tým mohli Lotyši, kteří mají jen o gól horší skóre než Češi (5:8) a poslední utkání hrají s Dánskem.
V obou případech by na tým Radima Rulíka vyšel v osmifinále poslední tým z některé skupiny. Pravděpodobně Itálie nebo Francie.
Ve čtvrtfinále by se pak Češi vyhnuli prvním dvou nasazeným týmům - Kanada a pravděpodobně USA. Reálné obrysy tak dostává derby se Slováky ve čtvrtfinále, kteří budou třetím nasazeným týmem a půjdou na vítěze duelu šestého týmu proti jedenáctému.
Pokud Češi skončí pátí a vyhrají své osmifinále, utkají se s Finskem.
Češi prohrají se Švýcarskem
Pokud Češi prohrají se Švýcarskem, skončí hůř než Švédové na celkovém osmém či devátém místě. V osmifinále by je tak čekal těžší soupeř, pravděpodobně Lotyšsko nebo Německo.
V případě postupu by se pak nevyhnuli zámořským velmocím, které nejspíš obsadí celkově první dvě příčky.
Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.
Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje
- ČESKO - Kanada 0:5, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO 3:6, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO, neděle 15. února. (12:10)
Program play off v hokeji na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Fáze
|úterý 17. února
|12:10
|Předkolo play off
|12:10
|Předkolo play off
|16:40
|Předkolo play off
|21:10
|Předkolo play off
|středa 18. února
|12:10
|Čtvrtfinále
|14:10
|Čtvrtfinále
|16:40
|Čtvrtfinále
|21:10
|Čtvrtfinále
|pátek 20. února
|16:40
|Semifinále
|21:10
|Semifinále
|sobota 21. února
|20:40
|O třetí místo
|neděle 22. února
|13:40
|Finále
Skupina A v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2
Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Skupina B v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Skupina C v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|0
|5:1
|3
|2
Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|3
|3
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:8
|3
|4
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
Kdo postoupí do čtvrtfinále v hokeji na ZOH 2026?
- Z každé skupiny postupují všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst jdou rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
Po skončení základních skupin hokejového turnaje bude všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým
6. tým vs. 11. tým
7. tým vs. 10. tým
8. tým vs. 9. tým
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým
2. tým vs. vítěz 7./10. tým
3. tým vs. vítěz 6./11. tým
4. tým vs. vítěz 5./12. tým