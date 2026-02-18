Předplatné

Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Slovensko je v semifinále! A určitě se vyhne Kanadě

Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026
Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026Zdroj: ČTK / Petr David Josek
Martin Nečas se raduje se spoluhráči proti Dánsku na ZOH 2026
České rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová sledují osmifinále Česka proti Dánsku na ZOH 2026
Radko Gudas míří na trestnou lavici proti Dánsku na ZOH 2026
České rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová sledují osmifinále Česka proti Dánsku na ZOH 2026
Radko Gudas míří na trestnou lavici proti Dánsku na ZOH 2026
Jaroslav Špaček sleduje osmifinále mezi Českem a Dánskem
David Pastrňák v souboji s Dánem Nicklasem Jensenem na ZOH 2026
Petr Adam, Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
První krok ve vyřazovací části olympijského hokeje čeští hokejisté zvládli. V předkole play off vyřadili Dánsko 3:2 a už dopředu bylo jasné, že se ve čtvrtfinále postaví v případě postupu zcela suverénní Kanadě, s ní na úvod skupiny v Miláně padli vysoko 0:5. Hraje se hned ve středu od 16:40. Senzační postup slaví Slovensko, které si poradilo s Německem (6:2) a dokonce už ví, že v semifinále se jistě vyhne Kanadě! Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Postupem mezi nejlepší osmičku překonali Pastrňák a spol. český výsledek z minulých Her, v Pekingu totiž do čtvrtfinále jejich předchůdci nedošli.

Jak se dostat dál? V cestě stojí Kanada, zatím stoprocentní favorit s impozantním skóre 20:3 ze tří zápasů, který navíc v úterý mohl odpočívat. Tady je favorit jasný.

Po nepříliš povedeném vystoupení ve skupině a výsledcích předkola už je jasné, že Češi zůstanou nejníže postaveným týmem z žebříčku pro nasazení do play off. To znamená, že i v případě hokejového zázraku, tedy vyřazení Kanady, by i v semifinále dostali nejtěžšího postupujícího soupeře. Tím by mohli být třeba druhé Spojené státy.

Anebo také Slovensko, které v poledním čtvrtfinále vyřadilo Německo. Co je potřeba k semifinálovému duelu mezi Českem a Slovenskem? Aby kromě Davida Pastrňaka a spol. postoupilo také Švédsko přes USA. Ale to už hodně předbíháme...

Slováci, kteří skončili v těžké skupině B na prvním místě a postoupili přímo do čtvrtfinále, se už každopádně mohou chystat na semifinále. Na dalšího soupeře si nicméně musí ještě počkat, stoprocentní ovšem je, že se vyhnou Kanadě. Do play off šlo totiž Slovensko ze třetího nejlepšího místa, na největšího favorita tak může narazit až v případném finále, nebo zápasu o bronz.

Jako nejlepší tým z druhých míst postoupilo Finsko, ve čtvrtfinále se postaví Švýcarsku, které si i díky výhře nad Čechy (4:3p) zajistilo „schůdnější“ cestu mezi osm nejlepších týmů proti Italům. Domácí tým porazilo v předkole play off 3:0.

Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.

Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje

Program play off v hokeji na ZOH 2026

Čas

Zápas

Fáze

úterý 17. února

12:10

Německo - Francie 5:1

Předkolo play off

12:10

Švýcarsko - Itálie 3:0

Předkolo play off

16:40

ČESKO - Dánsko 3:2

Předkolo play off

21:10

Švédsko - Lotyšsko 5:1

Předkolo play off

středa 18. února

12:10

Slovensko - Německo 6:2

Čtvrtfinále

16:40

Kanada - ČESKO ONLINE

Čtvrtfinále

18:10

Finsko - Švýcarsko ONLINE

Čtvrtfinále

21:10

USA - Švédsko ONLINE

Čtvrtfinále

pátek 20. února

16:40

 

Semifinále

21:10

 

Semifinále

sobota 21. února

20:40

 

O třetí místo

neděle 22. února

14:10

 

Finále

Skupina A v hokeji na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Skupina B v hokeji na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Skupina C v hokeji na ZOH 2026

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA3300016:59
      2Německo310027:103
      3Dánsko310028:113
      4Lotyšsko310027:123

        Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?

        • Z každé skupiny postoupily všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.

        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bylo všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

        • Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 
          1. Umístění ve skupině
          2. Počet bodů
          3. Brankový rozdíl
          4. Lepší skóre
          5. Počet vstřelených gólů
          6. Žebříček IIHF

        • Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
          5. tým vs. 12. tým
          6. tým vs. 11. tým
          7. tým vs. 10. tým
          8. tým vs. 9. tým

        • Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
          1. tým vs. vítěz 8./9. tým
          2. tým vs. vítěz 7./10. tým
          3. tým vs. vítěz 6./11. tým
          4. tým vs. vítěz 5./12. tým

        • V semifinále se dvojice vytvoří opět podle žebříčku z pořadí po základních skupinách.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

         

