Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Varianty pro Slovensko! Ani jedna není Kanada

Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026
Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026Zdroj: ČTK / Petr David Josek
Petr Adam, Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Olympijský turnaj už pokračuje bez českých hokejistů. V předkole play off vyřadili Dánsko 3:2, pak dostali ve čtvrtfinále do úzkých favorizovanou Kanadu, s níž ale padli 3:4 v prodloužení a končí na osmém místě. Kdo proti komu bude hrát v semifinále? Slovensko ví, že se Kanadě vyhne! Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Nasazování pro semifinále se řídí opět žebříčkem sestaveným podle výsledků ve skupinové části. 

V něm jsou nejvýš vítězové skupin, kteří se seřadili následovně: 1. Kanada, 2. USA, 3. Slovensko. Ve hře je ještě 4. Finsko a 7. Švédsko. Seznam se zúží na čtveřici po večerním čtvrtfinále USA se Švédskem.

Platí, že pak nejvýše nasazený půjde proti nejhůř nasazenému. Slovensko za půjde buď na Finsko (v případě postupu Švédska), nebo na USA (v případě amerického postupu). Jisté je, že se vyhne první Kanadě. 

Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.

Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje

Program play off v hokeji na ZOH 2026

Čas

Zápas

Fáze

úterý 17. února

12:10

Německo - Francie 5:1

Předkolo play off

12:10

Švýcarsko - Itálie 3:0

Předkolo play off

16:40

ČESKO - Dánsko 3:2

Předkolo play off

21:10

Švédsko - Lotyšsko 5:1

Předkolo play off

středa 18. února

12:10

Slovensko - Německo 6:2

Čtvrtfinále

16:40

Kanada - ČESKO 4:3p

Čtvrtfinále

18:10

Finsko - Švýcarsko 3:2p

Čtvrtfinále

21:10

USA - Švédsko ONLINE

Čtvrtfinále

pátek 20. února

16:40

 

Semifinále

21:10

 

Semifinále

sobota 21. února

20:40

 

O třetí místo

neděle 22. února

14:10

 

Finále

Skupina A v hokeji na ZOH 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300020:39
2Švýcarsko311019:85
3Česko310119:124
4Francie300035:200

    Skupina B v hokeji na ZOH 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko3200110:86
    2Finsko3200116:56
    3Švédsko3200111:96
    4Itálie300034:190

      Skupina C v hokeji na ZOH 2026

      #TýmZVVPPPPSkóreB
      1USA3300016:59
      2Německo310027:103
      3Dánsko310028:113
      4Lotyšsko310027:123

        Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?

        • Z každé skupiny postoupily všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.

        • Po skončení základních skupin hokejového turnaje bylo všech 12 týmů  seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.

        • Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off: 
          1. Umístění ve skupině
          2. Počet bodů
          3. Brankový rozdíl
          4. Lepší skóre
          5. Počet vstřelených gólů
          6. Žebříček IIHF

        • Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
          5. tým vs. 12. tým
          6. tým vs. 11. tým
          7. tým vs. 10. tým
          8. tým vs. 9. tým

        • Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
          1. tým vs. vítěz 8./9. tým
          2. tým vs. vítěz 7./10. tým
          3. tým vs. vítěz 6./11. tým
          4. tým vs. vítěz 5./12. tým

        • V semifinále se dvojice vytvoří opět podle žebříčku z pořadí po základních skupinách.

        ZOH 2026

        Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

        ZOH 2026

