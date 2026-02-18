Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Varianty pro Slovensko! Ani jedna není Kanada
Olympijský turnaj už pokračuje bez českých hokejistů. V předkole play off vyřadili Dánsko 3:2, pak dostali ve čtvrtfinále do úzkých favorizovanou Kanadu, s níž ale padli 3:4 v prodloužení a končí na osmém místě. Kdo proti komu bude hrát v semifinále? Slovensko ví, že se Kanadě vyhne! Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Nasazování pro semifinále se řídí opět žebříčkem sestaveným podle výsledků ve skupinové části.
V něm jsou nejvýš vítězové skupin, kteří se seřadili následovně: 1. Kanada, 2. USA, 3. Slovensko. Ve hře je ještě 4. Finsko a 7. Švédsko. Seznam se zúží na čtveřici po večerním čtvrtfinále USA se Švédskem.
Platí, že pak nejvýše nasazený půjde proti nejhůř nasazenému. Slovensko za půjde buď na Finsko (v případě postupu Švédska), nebo na USA (v případě amerického postupu). Jisté je, že se vyhne první Kanadě.
Klíč pro nasazování do vyřazovacích bojů najdete níže.
Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje
- ČESKO - Kanada 0:5, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO 3:6, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO 4:3p, neděle 15. února. (12:10)
- ČESKO - Dánsko 3:2, úterý 17. února (16:40)
- Kanada - ČESKO 4:3p, středa 18. února (16:40)
Program play off v hokeji na ZOH 2026
Čas
Zápas
Fáze
úterý 17. února
12:10
Předkolo play off
12:10
Předkolo play off
16:40
Předkolo play off
21:10
Předkolo play off
středa 18. února
12:10
Čtvrtfinále
16:40
Čtvrtfinále
18:10
Čtvrtfinále
21:10
Čtvrtfinále
pátek 20. února
16:40
Semifinále
21:10
Semifinále
sobota 21. února
20:40
O třetí místo
neděle 22. února
14:10
Finále
Skupina A v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Skupina B v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Skupina C v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|16:5
|9
|2
Německo
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|3
Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|3
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3
Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?
- Z každé skupiny postoupily všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
Po skončení základních skupin hokejového turnaje bylo všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým
6. tým vs. 11. tým
7. tým vs. 10. tým
8. tým vs. 9. tým
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým
2. tým vs. vítěz 7./10. tým
3. tým vs. vítěz 6./11. tým
4. tým vs. vítěz 5./12. tým
- V semifinále se dvojice vytvoří opět podle žebříčku z pořadí po základních skupinách.