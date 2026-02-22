Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Zlato pro Američany! Slováci skončili bez medaile
Olympijský hokejový turnaj, který se po 12 letech hrál i s hvězdami NHL, je u konce. Zlato získali Američané, kteří ve finále porazili Kanadu 2:1 v prodloužení. Bronz berou Finové, Slováci skončili čtvrtí. Čeští hokejisté v předkole play off vyřadili Dánsko 3:2, pak dostali ve čtvrtfinále do úzkých Kanadu, s níž ale padli 3:4 v prodloužení a skončili na osmém místě. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Nasazování pro semifinále se řídilo žebříčkem sestaveným podle výsledků ve skupinové části. V něm byli nejvýš vítězové skupin, kteří se seřadili následovně: 1. Kanada, 2. USA, 3. Slovensko. Finsko pak doplnilo složení nejlepších čtyř celků turnaje, ve skupině však mělo ze všech semifinalistů nejhorší výsledek.
Platí tedy, že nejvýše nasazený půjde proti nejhůř nasazenému a druhý proti třetímu. Kanada se po vyřazení českého týmu utkala s Finskem. A na Slovensko zbyl druhý ze zámořských favoritů - USA.
Kanada šla do akce v pátek odpoledne, dramatický duel s Finskem otočila a zvítězila 3:2. Slováci večer na Američany nestačili, prohráli vysoko 2:6.
Sledovaný turnaj pak vyvrcholil víkendovými duely o medaile. Finsko v sobotu večer porazilo Slovensko 6:1 a má bronz. A v neděli odpoledne si to kanadské hvězdy rozdaly s těmi americkými o zlato. Úspěšnější byl nakonec výběr USA, výhru 2:1 v prodloužení trefil Jack Hughes.
Kdy hrají Češi na ZOH 2026? Program ledního hokeje
- ČESKO - Kanada 0:5, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO 3:6, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO 4:3p, neděle 15. února. (12:10)
- ČESKO - Dánsko 3:2, úterý 17. února (16:40)
- Kanada - ČESKO 4:3p, středa 18. února (16:40)
Program play off v hokeji na ZOH 2026
Čas
Zápas
Fáze
úterý 17. února
12:10
Předkolo play off
12:10
Předkolo play off
16:40
Předkolo play off
21:10
Předkolo play off
středa 18. února
12:10
Čtvrtfinále
16:40
Čtvrtfinále
18:10
Čtvrtfinále
21:10
Čtvrtfinále
pátek 20. února
16:40
Semifinále
21:10
Semifinále
sobota 21. února
20:40
|Slovensko - Finsko 1:6
O třetí místo
neděle 22. února
14:10
|Kanada - USA
Finále
Skupina A v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|9
|2
Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3
Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|4
|4
Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Skupina B v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|6
|2
Finsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:5
|6
|3
Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|11:9
|6
|4
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|4:19
|0
Skupina C v hokeji na ZOH 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|16:5
|9
|2
Německo
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|3
Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|3
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3
Kdo proti komu v play off na ZOH 2026?
- Z každé skupiny postoupily všechny týmy, vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst rovnou do čtvrtfinále, zatímco zbylá mužstva čeká předkolo play-off.
Po skončení základních skupin hokejového turnaje bylo všech 12 týmů seřazeno do žebříčku na 1. až 12. místo. Toto pořadí je naprosto zásadní, protože určuje cestu týmů vyřazovací částí i konečné umístění v turnaji.
Kritéria pro určení pořadí v žebříčku pro nasazení play off:
1. Umístění ve skupině
2. Počet bodů
3. Brankový rozdíl
4. Lepší skóre
5. Počet vstřelených gólů
6. Žebříček IIHF
Zbývajících osm týmů (nasazených na 5. až 12. místě) musí absolvovat předkolo play-off (tzv. kvalifikační zápasy). Dvojice pro tyto souboje jsou určeny následovně:
5. tým vs. 12. tým
6. tým vs. 11. tým
7. tým vs. 10. tým
8. tým vs. 9. tým
Vítězové kvalifikačních zápasů se ve čtvrtfinále střetnou s elitní čtyřkou podle tohoto klíče:
1. tým vs. vítěz 8./9. tým
2. tým vs. vítěz 7./10. tým
3. tým vs. vítěz 6./11. tým
4. tým vs. vítěz 5./12. tým
- V semifinále se dvojice vytvoří opět podle žebříčku z pořadí po základních skupinách.