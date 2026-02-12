Památné bitvy s Kanadou: Olympijský beton, výměna dresů, Neckářův nástroj a zlaté opojení
Souboje s Kanadou nabízejí skvělý hokej, mnohé patří ke klenotům historie sportu. Bývají to třeskuté bitvy, plné emocí, soupeři si nic nedarují. Pod pěti kruhy se reprezentanti střetnou s Kanaďany podvacáté, jako český tým posedmé. Na olympiádě se s javorovými listy potkali naposledy před osmi lety v Pchjongčchangu. Javorové listy tehdy získaly bronzové medaile po vítězství 6:4. Na jiných turnajích však vedla právě přes ně cesta k triumfu. Jako v Naganu nebo dvou šampionátech ve Vídni. Do zlatého fondu patří i duely z Kanadského a Světového poháru. Připomínáme nejpamátnější z nich. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Rozkaz zněl: bránit
ZOH 1948, Svatý Mořic - 0:0
Poprvé se hokejisté Československa střetli na olympiádě s Kanadou v Antverpách 1920. Prohráli 0:15, o čtyři roky později v Chamonix dostali nakládačku 0:30. Zápas ve Svatém Mořici začínal před půl devátou ráno. Tým vedený kanadským Slovákem Mikem Bucknou do té doby předváděl útočnou hru, ale proti největšímu favoritovi se na jeho rozkaz snažil hlavně bránit. Záměr vyšel, Československo s Kanadou na velkém turnaji poprvé neprohrálo a pod pěti kruhy získalo stříbro. Největší vůdce mužstva Vladimír Zábrodský však vystoupil proti Bucknovi, že betonářská taktika nebyla správná, tým se měl víc tlačit dopředu a snažit se rozhodnout. „Na otevřenou partii jsme zatím neměli,“ hájil se kouč. Výsledek byl na tehdejší poměr sil ohromný úspěch.
Nejlepší proti nejlepším
Canada Cup 1976, Montreal - 1:0
Zlatá generace 70. let prožila skvělou sezonu. Získala stříbro na olympiádě v Innsbrucku 1976 a suverénně vyhrála mistrovství světa v Katovicích. Na začátku dalšího ročníku se konal Kanadský pohár, první turnaj nejlepších proti nejlepším. Hokejisté Československa se postarali o senzaci, poprvé skolili kanadský výběr NHL. Čtyři minuty před závěrečnou sirénou zužitkoval Milan Nový nezištnou přihrávku Josefa Augusty a pod padajícím brankářem Vachonem vstřelil jedinou branku utkání. „Takový gól jsem nikdy nedal,“ prohlásil nejlepší kanonýr československé historie, jehož vybrali do All-Stars turnaje. Tým si zahrál proti Kanadě i ve finále. První zápas skončil 0:6, druhý 4:5 v prodloužení gólem Darryla Sittlera. Pak se stala nevídaná věc: Hráči si navzájem vyměnili dresy.
Konec začal u Nedvěda
ZOH 1994, Lillehammer - 2:3 pp
Český výběr se na turnaji po rozdělení společného státu poprvé střetl s týmem Slovenska, v utkání o páté místo vyhrál 7:1. Na olympiádě v Norsku však nehrál v dobrém rozpoložení. Všechno se dalo zachránit ve čtvrtfinále, soupeřem byla Kanada s Petrem Nedvědem v útoku. Češi dvakrát vedli, Brian Savage pokaždé vyrovnal. V první třetině gól Hostáka rozhodčí neuznali, ani neprověřili na videu, ačkoli poprvé mohli. Zkraje prodloužení mohl rozhodnout Otakar Janecký, puk se mu však zvrtnul. Český konec začal u Nedvěda. V 66. minutě po vyloučení Romana Horáka vyhrál buly, obránce Werenka vypálil a Paul Kariya rozhodl. „Hrála se hymna a já prožíval zvláštní pocit,“ přiznal tehdy 22letý Nedvěd, který jako volný hráč přijal nabídku reprezentovat Kanadu.
Procházka do nebe
MS 1996 Vídeň - 4:2
Už se zdálo, že zápas za stavu 2:2 spěje do prodloužení. Pavel Patera vyhrál vhazování a poslal Martinu Procházkovi, který potřetí překonal Curtise Josepha. Pak shodil rukavice a roztáhl ruce nad hlavou. Češi se poprvé dotkli hokejového nebe, jak pravil komentátor Petr Vichnar. „Trenér Bukač potom chtěl, abychom šli znovu na led, řekl jsem, že díky, ale nepůjdu,“ vzpomínal střelec, který 19 sekund před koncem rozhodl zápas o zlato. Vítězství pak potvrdil gólem do opuštěné branky Jiří Kučera. Kanaďané taky nechali přeměřit hůl Stanislava Neckáře, jeho nástroj podle nich neodpovídal pravidlům. S tímhle tahem však nepochodili. Hokejisté se po 11 letech stali mistry světa, byl to zároveň první titul samostatné české reprezentace. Zrodila se další zlatá generace.
Bitka, jakou svět nezažil
MS Helsinky 1997 - 5:3
V Hartwall Areně vedli Češi o dva góly, místo oslavy sladkého triumfu však polykali vztek a počítali šrámy. Kanaďané v závěru utkání finálové skupiny vyprovokovali bitku, jakou světový šampionát dlouho nezažil. V přesile se vrhli na jednoho Vladimíra Vůjtka, do hromadné rvačky se přidávali další. „Bylo to od nich cílené. Rozhodčí Andersson rozdal stejné tresty pro ně i pro nás, přitom my se jen bránili. I po letech mě mrzí, že jsme tím přišli o šanci na zlaté medaile,“ vracel se útočník, který byl vedle Martina Procházky se sedmi góly nejlepším střelcem turnaje. Kvůli otřesu mozku do dalšího utkání se Švédskem nenastoupil, chyběli rovněž Jiří Šlégr a Robert Lang. Zdecimovaní Češi prohráli 0:1, zlato získala právě Kanada.
Hašek na Hrad!
ZOH Nagano 1998 - 2:1 sn
Javorové listy na první olympijský turnaj s účastí NHL nepřijely pro nic jiného, než pro zlato. To si nakonec senzačně vzali Češi, kteří je v semifinále vyřadili. Téměř 50 minut se hrálo bez branek. Pavel Patera po buly v útočném pásmu přikopl dozadu puk Jiřímu Šlégrovi. Ten zmáčkl spoušť a Češi vedli. K vítězství chybělo 63 vteřin, když Trevor Linden vyrovnal. Obrovské drama dospělo až do nájezdů. Hráči na střídačce povstali a chytili se kolem ramen. Robert Reichel proměnil jako jediný. V první sérii mířil přesně k tyči. O zbytek se postaral famózní Dominik Hašek v brance. Český tým byl ve finále. „Hašek na Hrad!“ zněla hláška, která zlidověla. Kanaďané přemítali, proč na nájezd nešel Wayne Gretzky, porážku nikdy nepřekousli. Dodnes tvrdí, že neprohráli zápas, ale dovednostní soutěž.
Bojovali i za Hlinku
SP Toronto 2004 - 4:5 pp
Čtrnáct dní před začátkem turnaje zahynul při autonehodě kouč Ivan Hlinka. Tým převzal Vladimír Růžička, na dresy přibyly černé nášivky se zlatým číslem 21 na památku velkého hráče a trenéra. Češi bojovali i za něj a chybělo málo, aby se prodrali až do finále. Do Toronta odletěli po vyřazení Švédů, které ve Stockholmu vyprášili 6:1. Kanaďané později přiznali, že Růžičkův soubor pro ně byl v turnaji největší výzvou. V podání českých hráčů šlo o jedno z nejlepších představení v historii. Dvakrát prohrávali, ale výběru kanadských hvězd zatápěli a dostávali je pod tlak. Rozhodlo prodloužení. Ve čtvrté minutě se prodral před branku Vincent Lecavalier. Jeho první dorážku Tomáš Vokoun kryl, druhý pokus mu nesedl. Napotřetí pověsil puk z ostrého úhlu pod horní tyč.
Hokejkou přes nohy
MS Vídeň 2005 - 3:0
Byla to spanilá jízda. NHL zrušila program celé sezony kvůli výluce, do Vídně se sjela spousta hvězd. A zase byli nejlepší Češi. V závěru finále vedli 3:0, fanoušci už zvesela poskakovali a skandovali. Jenže těsně po zásahu Josefa Vašíčka do opuštěné brány se před gólmanem Vokounem rozpoutala potyčka mezi Ryanem Smythem a Jiřím Fischerem, jehož Kanaďan předtím osekával přes nohy. Dany Heatley se začal sápat po Vokounovi. Píchl ho holí do břicha, český gólman opáčil v emocích zmínkou o hráči, který zahynul v autě, jež kanadský útočník řídil. U kabiny pak po Vokounovi vystartovala horda kanadských bafuňářů. Chtěl se omluvit, ale byl odmítnut. Incident pokazil zlaté opojení. „Prostě porážku neunesli,“ řekl kapitán David Výborný, který slavil pátý titul.