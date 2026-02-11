Zimák ŽIVĚ: Proč Češi zavřeli trénink? Nejčerstvější novinky před Kanadou
Svátek hokeje! Souboj s Kanadou vystaví ve čtvrtek český národní tým nejtěžší možné zkoušce, jaká se v současném hokeji nabízí. Trenér Radim Rulík před velkým zápasem uzavřel tréninky před novináři. Co za tím stojí? A jaké jsou pocity hráčů směrem k úvodnímu klání na ZOH? Atmosféru přímo z Milána zprostředkovali v podcastu Zimák redaktoři Sportu Filip Ardon a Zdeněk Janda, do diskuze se připojili i Pavel Bárta s Patrikem Czepiecem. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>