Zimák ŽIVĚ: Proč Češi zavřeli trénink? Nejčerstvější novinky před Kanadou

Zimák před Kanadou: Proč Češi zavřeli tréninky? Crosby je profík. Za soupeře bude chytat… • Zdroj: iSport.cz
Elitní česká formace
David Pastrňák na reprezentačním tréninku
Hokej na ZOH 2026
Svátek hokeje! Souboj s Kanadou vystaví ve čtvrtek český národní tým nejtěžší možné zkoušce, jaká se v současném hokeji nabízí. Trenér Radim Rulík před velkým zápasem uzavřel tréninky před novináři. Co za tím stojí? A jaké jsou pocity hráčů směrem k úvodnímu klání na ZOH? Atmosféru přímo z Milána zprostředkovali v podcastu Zimák redaktoři Sportu Filip Ardon a Zdeněk Janda, do diskuze se připojili i Pavel Bárta s Patrikem Czepiecem. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

