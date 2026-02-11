Ženská repre v kolizi s mužskou. Nejdůležitější zápas za čtyři roky, zní z týmu
PŘÍMO Z ITÁLIE | Připravili českým fanouškům pořádně těžké rozhodování. Organizátoři olympijského hokejového turnaje rozhodli o tom, že ženský národní tým sehraje svoje čtvrtfinále v pátek od 16:40. Tedy ve stejný čas, kdy budou muži hrát proti Francii a ve vedlejší hale pojede závod na 10 kilometrů rychlobruslař Metoděj Jílek. „Pro nás je to lepší, večerní zápasy byly hodně náročné. Soupeře neznáme, ale dle všeho by to mělo být Švédsko,“ komentovala situaci generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová. Program ledního hokeje žen na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Skupinová klání mají za sebou, teď už jen čekají na to, jak dopadne odložené utkání mezi Kanadou a Finskem. Pokud nedojde k obřímu překvapení a Evropanky senzačně neporazí Javorové listy, zakončí Češky základní část na třetím místě a ve čtvrtfinále vyzvou vítězky druhé skupiny ze Švédska.
„Upřímně je úplně jedno, na koho půjdeme. Jestli chceme medaili, musíme porazit každého a musíme potvrdit naši kvalitu. Oba týmy jsou výborné, oba mají kvality v něčem jiném. Je to celé o nás, musíme se na to připravit,“ hlásila bojovně útočnice Natálie Mlýnková, se třemi góly nejlepší česká střelkyně na turnaji.
Sama už před odletem vyhlašovala útok na medaili, stejně nastavený je i zbytek týmu. Před postupem do bojů o cenné kovy ční jediná překážka. „Samozřejmě je to nejdůležitější zápas, který nás čeká, na který jsme se připravovali. Věřím, že to ještě líp zvládneme, abychom se přiblížili výkonu ze třetí třetiny s Kanadou. Náš výkon gradoval a třetí třetina byla top,“ říkal asistent hlavní trenérky Dušan Andrašovský.
Se zbytkem realizačního týmu naordinoval hráčkám v úterý úplné volno. Tým zavítal do Českého domu, potkal se s mužskými kolegy z reprezentace. Až ve středu se hráčky vrátily do tréninkového tempa a započaly přípravu. Soupeřky ještě neznaly, ale dobře tušily, že vítězství Finska nad Kanadou by znamenalo obrovské překvapení. Myšlenky se proto už stáčely směrem ke Švédsku.
„Vidím obrovský posun v jejich hře za poslední dva roky. Mají na to podmínky a pracují s týmem velmi dobře. Je vidět, že se zlepšují a je potřeba s nimi počítat,“ varoval Andrašovský.
Přesto mají Češky zásadní výhodu, že do vyřazovacích bojů jdou ze skupiny A. V ní bojovaly se špičkou ženského hokeje, zatímco Švédsko zatím sbíralo výhry ve výkonnostně horší partě B. „Bude to pro ně skok, dobře pro nás, že za sebou máme těžší zápasy. Ale taky jsme si tím prošly, není to tak dávno. Asi i víme, jak se teď cítí. Cítily jsme se tak před pár lety taky,“ přikyvovala Mlýnková. „Mají výborný tým, rok od roku se zlepšují. Když ale budeme hrát, co máme, budeme hrát jedna pro druhou, nemám strach,“ dodala sebevědomě.
Článek pokračuje pod infografikou.
Češky ve skupině zvítězily pouze nad Finskem, další bod vykutaly z vyrovnaného souboje se Švýcarskem. Se zámořskými výběry braly podle papírových předpokladů porážky. „Čeká nás nejdůležitější zápas za čtyři roky,“ upozorňovala generální manažerka Sadilová před čtvrtfinále.
Výjimečnost zápasu si uvědomovaly i hráčky a trenérský štáb. „Ano, lehce to vytváří tlak, ale je to realita. Musíme se tomu postavit, nemůžeme si to posrat. Musíme tlak přijmout a zvládnout ho,“ velel Andrašovský.
O část pozornosti ze strany fanoušků však přijdou ženy s největší pravděpodobností kvůli časové kolizi s dalšími sporty. První čtvrtfinálový duel se hraje už v pátek od 16:40, kdy bude velké procento diváků sledovat mužský zápas Česko – Francie a další medailové snažení rychlobruslaře Metoděje Jílka. „Nemůžeme si vybírat, vyšlo to tak, jak to vyšlo. Pro nás lepší než noční zápas, protože ten je fakt pozdě. Věřím, že nám všechno klapne, jak si představujeme, jak plánujeme a bude to pro nás výhoda,“ prohlásil asistent trenérky Carly MacLeodové.