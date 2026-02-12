Srovnání Česka s Kanadou: astronomické rozdíly v trofejích i platech. V čem obra porážíme?
Že Česko potká v úvodním skupinovém zápase olympijského turnaje kolos, je zjevné. Jenže jak velkých výšin vlastně dosahuje kanadská hora, kterou parta trenéra Radima Rulíka ve čtvrtek zkusí navzdory předpokladům zdolat? Web iSport se pustil do souhrnného srovnání národního týmu s výběrem javorových listů nejen v rámci NHL. Rozdíly v zastoupení v zámořské soutěži, výplatách, odehraných zápasech nebo získaných trofejích přitom působí až astronomicky. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
(Ne)omezený výběr
Napřed je na místě vyjasnit, z čeho šéfové soupeřících reprezentací vlastně volí. Zatímco český stratég Radim Rulík měl v rámci aktuální sezony NHL na výběr z 27 hráčů s aspoň jedním startem (z toho bylo osm brankářů), kanadský záběr činí víc než čtrnáctinásobek. Než se zámořská soutěž přerušila, zasáhlo do ní rovných 400 Kanaďanů a procentuální zastoupení mimo gólmanský post vyskočilo nad číslo 43. Co je proti tomu český dvouprocentní podíl? Soupeř by proti Česku mohli postavit dalších pět velmi schopných týmů a celkově osm mančaftů s ryzím zastoupením hráčů z NHL, než by jim došli obránci a brankáři.
Podíl na zastoupení v NHL:
Česko: 27 hráčů (2,2 %) – 14 útočníků, 5 obránců, 8 brankářů
Kanada: 400 hráčů (43,2 %) – 325 útočníků, 50 obránců, 25 brankářů
NHL celkem: 959 hráčů – 572 útočníků, 295 obránců, 92 brankářů
Bodový sběr nepřekvapí
I když Češi nevládnou co do počtu hráčů, pořád by deficit mohli smazat kvalitou. A David Pastrňák, Martin Nečas nebo Filip Hronek skutečně patří k výkonnostní špičce současného hokeje. Jenže konkurovat v rámci srovnání produktivity jménům jako Connor McDavid, Brad Marchand, Sidney Crosby nebo Nathan MacKinnon dost dobře nejde. Hrubá čísla mluví jasně: Kanaďané v průběhu svých kariér nastřádali přes 12 tisíc individuálních zápisů do statistik. Češi? 3839 bodů v NHL, z nichž 904 jde za lídrem Bruins Pastrňákem. Útěchou bohužel není ani průměrná hodnota, v níž zámořští borci převyšují soky ze srdce Evropy o 0,29 bodu na utkání. Musí zapnout defenziva.
Srovnání zkušeností v NHL:
Česko: 8114 zápasů, 1478 gólů, 2361 asistencí, 3839 bodů
Kanada: 16680 zápasů, 4578 gólů, 8236 asistencí, 12814 bodů
Zlatá Praha zkresluje
Jednou z mála metrik, kde Česko Kanadu překonává, jsou medaile z mistrovství světa. Velkou roli v tom hraje fakt, že reprezentace pro Hry v Miláně značně kopíruje předloňský vyhraný turnaj v Praze. Díky němu mají Češi v kádru 19 majitelů zlata. Patří sem také 13 hokejistů s bronzem, čemuž se Kanada s osmi zlaty a deseti stříbry nemůže rovnat. Jiná vítězství už radši nezmiňovat… Zatímco Stanley Cup z českého tábora vlastní jen Ondřej Palát (2), Jan Rutta (2) a Michal Kempný, svěřenci Jona Coopera mají 21 pohárů v rukou 15 šampionů. Posbírali rovněž 36 individuálních trofejí, kdežto jediným v NHL oceněným Čechem je David Pastrňák s Maurice Richard Trophy.
Velká vítězství:
|Česko
|Kanada
|Stanley Cupy
|5 (3 hráči)
|21 (5 hráčů)
|Individuální trofeje v NHL
|1
|36 (6 hráčů)
|Medaile z MS
|19-0-13 (21 hráčů)
|8-10-0 (15 hráčů)
|Medaile z MS U20
|0-2-1 (3 hráči)
|9-2-1 (10 hráčů)
|Olympijské medaile
|0
|4-0-0 (2 hráči)
Souboj třicátníků
Co se týká věkového průměru, mužstva si mohou (možná překvapivě) vcelku s klidem potřást rukou. To nic nemění na dojmu, že dresy s dvouocasými lvy i moravskou a slezskou orlicí navleče jedno z nejstarších uskupení na ZOH (průměr 31,19 roku). Přes hranici třicítky každopádně směřuje i Kanada, čerpající především ze zkušeností třetího centra, kapitána a dvojnásobného olympijského vítěze Sidneyho Crosbyho (38 let). Kanadský průměr sráží 19letý zázrak z útoku Macklin Celebrini, u Česka je nejmladším borcem brzy třiadvacetiletý obránce Minnesoty David Špaček. Na druhé straně pomyslné škály stojí čtyřicátník Roman Červenka, další muž s céčkem na dresu.
Průměrný věk: 31,19 (Česko) – 30,4 (Kanada)
Nejmladší hráči: Špaček (22 let, 359 dní) – Celebrini (19 let, 244 dní)
Nejstarší hráči: Červenka (40 let, 64 dní) – Crosby (38 let, 189 dní)
Kdo si prosadí důraz?
Velké nominační téma, jestli by realizační štáb měl angažovat dvoumetrového obra Adama Klapku, aby chránil české hvězdy před kanadskými nálety, dozná odpovědi. Strach nahání třeba člen elitní červenobílé letky Tom Wilson, který si drží 13. místo v historickém srovnání hitů v NHL. Nicméně z hlediska fyzických parametrů by Kanaďané ve výhodě být neměli. Obě mužstva dají dohromady průměrnou výšku 185 a půl centimetru, z hlediska váhových dispozic má zámořská strana jen kilo k dobru. V obraně národního týmu navíc šéfuje důrazný šerif Radko Gudas, který je v bodyčecích osmý a už vyhlíží překonání Ryana Reavese, na nějž ztrácí pouhé dvě srážky.
Průměr fyzických parametrů: 185,4 cm, 89,8 kg (Česko) – 185,4 cm, 90,7 kg (Kanada)
Boháči versus chudší příbuzní
Platové měření má jen orientační hodnotu. V Evropě se gáže nezveřejňují, proto tyto členy českého týmu nelze do výčtu počítat. I s nimi by ovšem mimořádná propast mezi oběma výběry panovala. Kanada se zdaleka nevejde do současného platového stropu, který NHL vypisuje týmům, aby udržela vyrovnanost. Naopak Češi by maximální hranici nenaplnili, a to ani s přičtením zraněného útočníka Pavla Zachy. Nejbohatším mužem je Nathan MacKinnon s výdělkem 12,6 milionu dolarů za sezonu, Pastrňák patří na čtvrté místo (11,25). Češi mají aspoň zásluhou Lukáše Dostála nejlépe vydělávajícího gólmana (6,5). Kanadský ranec snižuje nováčkovská smlouva Macklina Celebriniho.
Platové srovnání (pouze hráči NHL):
|Česko
|Kanada
|Celková suma
|56,95
|173,97
|Průměrný výdělek
|4,75
|6,96
|Poměr k platovému stropu NHL
|59,6 %
|182,16 %
|Nejbohatší hráč
|Pastrňák (11,25)
|MacKinnon (12,6)
|Nejlevnější hráč
|Špaček (0,86)
|Celebrini (0,97)
Pozn.: Částky jsou v milionech amerických dolarů.