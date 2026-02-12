Experti před Kanadou: Bude to vyrovnané! Hlavně ne výplach… Pomůže nám jet lag
Milán, aréna Santa Giulia, čtvrtek, 16:40. Česko vs. Kanada. Hromadu let nebyl k mání tak atraktivní duel, kdy proti sobě šli špičkoví našinci proti skutečně těm nejlepším hráčům největší velmoci. Možná v Naganu před 28 lety… Web iSport přináší názory bývalých hvězd či trenérů na dlouho očekávaný hokejový svár. Zeptali jsme se, jak velkou šanci mají Češi proti Kanadě? A kudy na ni? Program ledního hokeje na ZOH 2026 >>>
Pavel Patera
- olympijský vítěz 1998, mistr světa 1996, 1999, 2000, 2001
Hráči Kanady budou tak šikovní, kolik dostanou prostoru
„Kanada je favoritem celého turnaje, ale já si myslím, že máme výborný tým. Je dobře, že začínáme turnaj s takto těžkým soupeřem, hned si ověříme, jak na tom jsme. Pokud to vyjde, získáme hodně sebevědomí, a když ne, nebude důvod panikařit. Turnaj se teprve rozbíhá. Osobně očekávám vyrovnanou partii, vůbec se nedomnívám, že Kanada je proti nám obrovský favorit a my jsme outsider. Podle mě uvidíme vyrovnaný zápas, věřím tomu. Soupeř má samozřejmě hodně šikovné hráče, ale na ledě budou tak šikovní, kolik jim dáme prostoru. Máme výborné trenéry, osobně doufám, že nebudeme nikde vyčkávat a s Kanadou si to rozdáme jako rovný s rovným. K tomu patří výborný výkon gólmana a taky trochu štěstí. Ale tomu štěstí musíte jít naproti.“
Petr Nedvěd
- stříbrný reprezentant Kanady na ZOH 1994, bývalý GM národního týmu
Naše první lajna musí rozhodovat
„Bude to svátek a velký zápas, naposledy byla možnost vidět podobnou bitvu v Naganu 1998 v semifinále. Je dobře, že hrajeme s Kanadou hned první olympijský zápas, protože se bude v průběhu turnaje postupně zlepšovat. Roli pro nás bude hrát jejich sehrávání se a i jet lag u některých hráčů, hlavně u těch ze Západní konference, kde máte devět hodin rozdíl. Bude nám sedět hrát s nimi teď, než třeba druhý, třetí zápas. Jinak Kanada nemá slabinu, z její sestavy jde pomalu strach, navíc umí hrát na menším hřišti. Ale nesmíme se na to moc koukat, oni to jsou taky lidi z masa a kostí. Budeme potřebovat, aby Dosty byl náš nejlepší hráč. Pak budeme mít šanci nejen v tomto zápase, ale i v boji o medaili. Důležité bude, aby naše první lajna rozhodovala zápasy.“
Radim Vrbata
- mistr světa z Vídně 2005, juniorský světový šampion 2001
Hlavně ne zbytečný výplach
„Naší výhodou by bylo hrát na velkém hřišti, ale výhoda pro evropské kluky se tímto maže a přeskakuje hráče ze zámoří. Nechci být velký pesimista, ale při pohledu na sestavu Kanady bych byl hodně překvapený, kdyby nevyhrála. Doufám, že i když kluci třeba nezvítězí, tak podají dobrý výkon, aby se měli od čeho odrazit do zbytku turnaje. Určitě by nebyl dobré dostat zbytečně výplach, který by ovlivnil naše výkony v dalších bojích. Předpokládám, že i v návaznosti na Prahu dostane v bráně přednost Lukáš Dostál. Věřím, že proti Kanadě bude výborný a vyloženě nám pak ukradne nějaký klíčový zápas v play off, jako to dělal Dominik Hašek v Naganu. Škoda, že jsme přišli o Pavla Zachu, je to velká ztráta, která bude cítit.“
Marek Sýkora
- bývalý dlouholetý trenér v KHL a reprezentace do 18 a 20 let
Při vyrovnaných podmínkách jsme skoro bez šance
„Dobře znám Radima Rulíka, věřím, že je schopen vymyslet dobrou taktiku. Plus bych trochu sázel na to, že Kanada nemusí být po přeletu do Evropy ideálně srovnaná s časovým posunem, zatímco náš tým je z půlky tvořen hráči odsud. Oni se určitě rozehrají, ale v prvním zápase by to na ně mohlo zapůsobit negativně. Než se s tím srovnají. To by mohlo hrát pro nás. Kdyby byly podmínky naprosto vyrovnané, domnívám se, že jsme skoro bez šance. Nechci si hrát na Čecha, který věří za každou cenu. Samozřejmě si přeju, abychom Kanadu potrápili a uhráli dobrý výsledek, když se však podívám na kanadskou soupisku… Musíme hrát velmi dobře dozadu, nefaulovat, vybrat dobrého gólmana a být produktivní v koncovce z šancí, které si vypracujeme. Kanada jich bude mít určitě víc.“
Zdeněk Moták
- kouč dvojnásobných extraligových mistrů z Třince
Vidím to na remízu
„Vidím to na remízu, ale nikdy jsem nebyl dobrý tipér… Když jsem ještě kdysi sázel na fotbal ve Fortuně, málokdy jsem něco vyhrál… (směje se) Myslím si, že to proti Kanadě bude dobrý zápas. Věřím, že se naši hráči proti jednomu z nejlepších týmů na světě vybičují k tomu nejlepšímu možnému výkonu. Zároveň to bude zápas po určité době, kdy se týden až deset dnů nehrálo, takže si myslím, že oba týmy budou mít dostatek sil a všichni uvidíme krásný sport. Na takový turnaj se každý těší. Odborná obec, fanoušci i nefanoušci.“