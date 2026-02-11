Paráda, ne? smál se Tatar po skalpu Finů. Černák: Přece s nimi v kuse nebudeme prohrávat
Na úvod olympijského turnaje se hokejisté Slovenska postarali o prvotřídní senzaci. Hvězdami nabitým Finům nasázeli ve třetí třetině tři góly a v pohodě si dokráčeli pro vítězství 4:1. Prima start. Před pátečním duelem s domácí Itálií se jejich šance na přímý postup do čtvrtfinále rapidně zvyšují. „Dostávali jsme se Finům pod kůži a potom už byli nervózní. Když jsem viděl, jak hrajeme, o konečný výsledek jsem se nebál,“ líčil brankář Samuel Hlavaj, mimochodem nový slovenský rekordman.
Podle oficiálních statistik pochytal Samuel Hlavaj v utkání s Finskem devětatřicet střel, čímž překonal výkon Jána Laca z olympijských her 2014. Bývalý gólman slovenské reprezentace totiž tehdy v duelu s domácím Ruskem zapsal sedmatřicet zásahů.
Hlavaj Slováky několikrát podržel. Především v úvodní části, kdy vychytal tutovky Kakka, Lehkonena či Rantanena. Jednou mu i pomohla tyč. „Bylo tam hodně práce, ale postupem času jsem se do toho dostal a už to šlo samo,“ komentoval Hlavaj.
„Hráli jsme výborný zápas. Mohli jste vidět, že to není jen o mně, ale i ostatní kluci odvedli skvělou práci. V hale je teplo, strašné teplo, takže mi určitě pomohlo, že to ve druhé třetině už tak náročné nebylo. Ale když nás dokázali zavřít a byli tam nějaký čas, bolelo to,“ nezastíral Hlavaj.
Dalším důležitým faktorem v cestě za překvapivou výhrou byl Juraj Slafkovský. Hvězda Montrealu zapsala dvě branky a jednu asistenci. Suprově tak navázala na předešlé Hry v Pekingu, kde ohromila hokejový svět už v sedmnácti letech.
„Neumím to vysvětlit, snažím se hrát takto,“ uvedl Slafkovský. „Byl jsem v dobrý čas na dobrých místech. Jsem šťastný, že v prvé řadě můžu pomoct týmu vyhrávat, pomoct mé krajině a kamarádům spoluhráčům.“
Tým kouče Vladimíra Országha porazil Finy na vrcholné světové akci poprvé od roku 2004, kdy při mistrovství světa v Ostravě zvítězil 5:2. Od té doby ale nastřádal proti hokejistům Suomi patnáct nezdarů za sebou.
„Včera jsme o tom mluvili, dlouho jsme nad nimi nevyhráli, takže už bylo potřeba to zlomit. Přece nebudeme v kuse prohrávat,“ usmál se Erik Černák. „Finové mají v týmu super hvězdy, v NHL hrají hodně minut. Takže nebylo překvapením, že nás občas zavřeli v pásmu. Byli jsme na to připravení.“
Stejnou radost z výsledku měl i kapitán Tomáš Tatar. „Paráda ne? Byl to skvělý zápas, houževnatost a bojovnost každé formace byla parádní. Ukazuje to, že když děláte věci správně, i na takovém turnaji se dá porazit kdokoliv. Hráli jsme kompaktně a Samo nás držel,“ vyzdvihl Hlavaje nejzkušenější Slovák.
„Za stavu 1:1 jsem klukům řekl, že to je přesně to, kde chceme být a od toho se musíme odrazit. Bylo cítit, že Finové začínají být nervóznější a nervóznější. Každá formace odvedla kus práce,“ těšilo Tatara.
