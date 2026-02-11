Předplatné

Paráda, ne? smál se Tatar po skalpu Finů. Černák: Přece s nimi v kuse nebudeme prohrávat

Zimák před Kanadou: Proč Češi zavřeli tréninky? Crosby je profík. Za soupeře bude chytat… • Zdroj: iSport.cz
Šarvátka na ZOH 2026 mezi Slovenskem a Finskem
Slovák Juraj Slafkovský se raduje z gólu se spoluhráči proti Finsku na ZOH 2026
Skrumáž ve slovenském brankovišti v utkání proti Finsku na ZOH 2026
Fin Eeli Tolvanen překonává slovenského brankáře Samuela Hlavaje na ZOH 2026
Daniel Fekets, Filip Ardon
Hokej na ZOH 2026
 Na úvod olympijského turnaje se hokejisté Slovenska postarali o prvotřídní senzaci. Hvězdami nabitým Finům nasázeli ve třetí třetině tři góly a v pohodě si dokráčeli pro vítězství 4:1. Prima start. Před pátečním duelem s domácí Itálií se jejich šance na přímý postup do čtvrtfinále rapidně zvyšují. „Dostávali jsme se Finům pod kůži a potom už byli nervózní. Když jsem viděl, jak hrajeme, o konečný výsledek jsem se nebál,“ líčil brankář Samuel Hlavaj, mimochodem nový slovenský rekordman.

Podle oficiálních statistik pochytal Samuel Hlavaj v utkání s Finskem devětatřicet střel, čímž překonal výkon Jána Laca z olympijských her 2014. Bývalý gólman slovenské reprezentace totiž tehdy v duelu s domácím Ruskem zapsal sedmatřicet zásahů.

Hlavaj Slováky několikrát podržel. Především v úvodní části, kdy vychytal tutovky Kakka, Lehkonena či Rantanena. Jednou mu i pomohla tyč. „Bylo tam hodně práce, ale postupem času jsem se do toho dostal a už to šlo samo,“ komentoval Hlavaj.

„Hráli jsme výborný zápas. Mohli jste vidět, že to není jen o mně, ale i ostatní kluci odvedli skvělou práci. V hale je teplo, strašné teplo, takže mi určitě pomohlo, že to ve druhé třetině už tak náročné nebylo. Ale když nás dokázali zavřít a byli tam nějaký čas, bolelo to,“ nezastíral Hlavaj.

Dalším důležitým faktorem v cestě za překvapivou výhrou byl Juraj Slafkovský. Hvězda Montrealu zapsala dvě branky a jednu asistenci. Suprově tak navázala na předešlé Hry v Pekingu, kde ohromila hokejový svět už v sedmnácti letech.

„Neumím to vysvětlit, snažím se hrát takto,“ uvedl Slafkovský. „Byl jsem v dobrý čas na dobrých místech. Jsem šťastný, že v prvé řadě můžu pomoct týmu vyhrávat, pomoct mé krajině a kamarádům spoluhráčům.“

Tým kouče Vladimíra Országha porazil Finy na vrcholné světové akci poprvé od roku 2004, kdy při mistrovství světa v Ostravě zvítězil 5:2. Od té doby ale nastřádal proti hokejistům Suomi patnáct nezdarů za sebou.

„Včera jsme o tom mluvili, dlouho jsme nad nimi nevyhráli, takže už bylo potřeba to zlomit. Přece nebudeme v kuse prohrávat,“ usmál se Erik Černák. „Finové mají v týmu super hvězdy, v NHL hrají hodně minut. Takže nebylo překvapením, že nás občas zavřeli v pásmu. Byli jsme na to připravení.“

Stejnou radost z výsledku měl i kapitán Tomáš Tatar. „Paráda ne? Byl to skvělý zápas, houževnatost a bojovnost každé formace byla parádní. Ukazuje to, že když děláte věci správně, i na takovém turnaji se dá porazit kdokoliv. Hráli jsme kompaktně a Samo nás držel,“ vyzdvihl Hlavaje nejzkušenější Slovák.

„Za stavu 1:1 jsem klukům řekl, že to je přesně to, kde chceme být a od toho se musíme odrazit. Bylo cítit, že Finové začínají být nervóznější a nervóznější. Každá formace odvedla kus práce,“ těšilo Tatara.

