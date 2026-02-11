Senzační vstup do turnaje, Slováci sekli Finy po 22 letech. Slafkovský řádil, Hlavaj zářil
Dvanáctileté čekání na nablýskanou a nejlepší možnou hokejovou show skončilo. Od Soči 2014 ji fanoušci pořádně nedostali, snad je při Světovém poháru 2016 a na loňském turnaji 4 Nations Face-Off v Kanadě. Na obou akcích ale chyběli Slováci, kteří tak až nyní v Miláně mohli v plné palbě vyzvat našlapané Finy. Ačkoliv byl jejich soupeř, co se týče hvězd z NHL, v obrovské přesile, s úřadujícími olympijskými vítězi sehrál Országhův mančaft parádní part. A především vítězný, konečné skóre 4:1 je všeříkající. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Kvalita hokejového turnaje pod pěti kruhy ohromně vzrostla. V porovnání s minulými olympijskými hrami v Pchjongčchangu a Pekingu až neporovnatelně. Však jen mrkněte na soupisky, kde se to hemží největšími světovými superstar. Kanaďané, Američané a Švédové přivezli do Milána jen vzácné zboží z NHL, Finové kromě beka Mikka Lehtonena také.
Jenže právě obránce švýcarského Curychu se nepěkně namočil do první gólové situace v úvodním utkání se Slovenskem. V závěru 8. minuty totiž namazal Juraji Slafkovskému, který s elegancí sobě vlastní přelstil bránícího Fina a dokonalým forehandovým blafákem brankáře Juuseho Sarose vykoupal. Překvapení bylo na světě, outsider šel v olympijském otvíráku do vedení.
Burácelo to i v milánské aréně Santagiulia, kde kralovali fanoušci ze Slovenska. Přestože se jejich tým musel převážně bránit, díky Slafkovského gólu byli od začátku ve varu. Možná i oni se zapříčinili o to, že byl gólman Samuel Hlavaj neprostupný. V zápase zastavil celkem 38 finských střel.
Jedinkrát inkasoval zkraje druhé třetiny, kdy Joel Armia, jediný finský útočník s držením hole na pravou stranu, šikovně našel Eeliho Tolvanena před prázdnou bránou. Matúš Sukeľ, jemuž zrovna končil dvouminutový trest, se do vlastní třetiny vrátit nestihl.
Nicméně v prostřední dvacetiminutovce už Finové tak dominantní nebyli, Slováci s nimi drželi krok. Počet ran na kasu sice hovořil jasně pro Skandinávce, rychlé kontry hokejistů v modrých dresech však předznamenaly nebezpečí. V závěrečném dějství to stvrdili Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský i Adam Ružička.
Věřte nebo ne, Slovensko na vrcholné hokejové akci, ať už na olympiádě nebo mistrovství světa, zdolalo Finy po dvaadvaceti letech. Naposledy slavilo při světovém šampionátu v Praze a Ostravě 2004, kdy parta kolem Miroslava Šatana či Mariána Gáboríka vyhrála 5:2. Od té doby ale Slováci patnáctkrát za sebou padli. Všechno změnili až v Miláně, kde na úvod šokovali.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0