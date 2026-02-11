Předplatné

Senzační vstup do turnaje, Slováci sekli Finy po 22 letech. Slafkovský řádil, Hlavaj zářil

Video placeholder
Zimák před Kanadou: Proč Češi zavřeli tréninky? Crosby je profík. Za soupeře bude chytat… • Zdroj: iSport.cz
Slovák Juraj Slafkovský se raduje z gólu se spoluhráči proti Finsku na ZOH 2026
Skrumáž ve slovenském brankovišti v utkání proti Finsku na ZOH 2026
Skrumáž ve slovenském brankovišti v utkání proti Finsku na ZOH 2026
Fin Eeli Tolvanen překonává slovenského brankáře Samuela Hlavaje na ZOH 2026
Fin Eeli Tolvanen překonává slovenského brankáře Samuela Hlavaje na ZOH 2026
Slovenští hokejisté se na úvod turnaje střetli s Finskem
23
Fotogalerie
Daniel Fekets
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (3)

Dvanáctileté čekání na nablýskanou a nejlepší možnou hokejovou show skončilo. Od Soči 2014 ji fanoušci pořádně nedostali, snad je při Světovém poháru 2016 a na loňském turnaji 4 Nations Face-Off v Kanadě. Na obou akcích ale chyběli Slováci, kteří tak až nyní v Miláně mohli v plné palbě vyzvat našlapané Finy. Ačkoliv byl jejich soupeř, co se týče hvězd z NHL, v obrovské přesile, s úřadujícími olympijskými vítězi sehrál Országhův mančaft parádní part. A především vítězný, konečné skóre 4:1 je všeříkající. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Kvalita hokejového turnaje pod pěti kruhy ohromně vzrostla. V porovnání s minulými olympijskými hrami v Pchjongčchangu a Pekingu až neporovnatelně. Však jen mrkněte na soupisky, kde se to hemží největšími světovými superstar. Kanaďané, Američané a Švédové přivezli do Milána jen vzácné zboží z NHL, Finové kromě beka Mikka Lehtonena také.

Jenže právě obránce švýcarského Curychu se nepěkně namočil do první gólové situace v úvodním utkání se Slovenskem. V závěru 8. minuty totiž namazal Juraji Slafkovskému, který s elegancí sobě vlastní přelstil bránícího Fina a dokonalým forehandovým blafákem brankáře Juuseho Sarose vykoupal. Překvapení bylo na světě, outsider šel v olympijském otvíráku do vedení.

Burácelo to i v milánské aréně Santagiulia, kde kralovali fanoušci ze Slovenska. Přestože se jejich tým musel převážně bránit, díky Slafkovského gólu byli od začátku ve varu. Možná i oni se zapříčinili o to, že byl gólman Samuel Hlavaj neprostupný. V zápase zastavil celkem 38 finských střel.

Jedinkrát inkasoval zkraje druhé třetiny, kdy Joel Armia, jediný finský útočník s držením hole na pravou stranu, šikovně našel Eeliho Tolvanena před prázdnou bránou. Matúš Sukeľ, jemuž zrovna končil dvouminutový trest, se do vlastní třetiny vrátit nestihl.

Nicméně v prostřední dvacetiminutovce už Finové tak dominantní nebyli, Slováci s nimi drželi krok. Počet ran na kasu sice hovořil jasně pro Skandinávce, rychlé kontry hokejistů v modrých dresech však předznamenaly nebezpečí. V závěrečném dějství to stvrdili Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský i Adam Ružička.

Věřte nebo ne, Slovensko na vrcholné hokejové akci, ať už na olympiádě nebo mistrovství světa, zdolalo Finy po dvaadvaceti letech. Naposledy slavilo při světovém šampionátu v Praze a Ostravě 2004, kdy parta kolem Miroslava Šatana či Mariána Gáboríka vyhrála 5:2. Od té doby ale Slováci patnáctkrát za sebou padli. Všechno změnili až v Miláně, kde na úvod šokovali.

KonecLIVE
41

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Itálie000000:00
1Švédsko000000:00
1Finsko000000:00
1Slovensko000000:00

    Vstoupit do diskuze (3)

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

     

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů