Musíme hrát odvážně, máme svoji kvalitu, hlásí kapitán Červenka. A vyrovná rekord
PŘÍMO Z ITÁLIE | Je mu čtyřicet, startuje na páté olympiádě. Vyhrál dva tituly mistra světa, extraligu i KHL. Ale i přesto teď reprezentačního kapitána Romana Červenku čeká velký zápas. „Jeden z nejtěžších, co jsem kdy hrál,“ hlásí klíčový lídr národního týmu. V bitvě s Kanadou (od 16.40 hodin) navíc vyrovná Davida Výborného v historickém počtu zápasů za českou reprezentaci (219). Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Na rozhovor přišel už v mikině a kraťasech. Za sebou měl opuštěnou tréninkovou plochu. Ve čtvrtek to naopak bude rachot. Ostřílený veterán povede svoji partu, vytvořenou především ze zlaté Prahy, proti McDavidovi, MacKinnonovi a spol.
Jak jste nažhavení?
„Čekání už je dlouhé. Máme za sebou dost tréninků, takže je lepší, že to začne.“
A hned proti Kanadě. Vy jste toho v kariéře prožil hodně, ale zápas s nejnabitější Kanadou bude i pro vás jedinečný, že?
„Jeden z nejtěžších zápasů, co jsem kdy hrál. Věřím, že jsme připravení, ale nečeká nás nic lehkého. Někteří jsme dlouho nehráli. Je to klasický začátek turnaje. Bude důležité do toho dobře vstoupit. Víme, co chceme hrát, teď jde o to, jestli to budeme schopní dělat. Věřím, že ano.“
Dovedl jste si představit, že budete ještě ve čtyřiceti letech hrát na olympiádě?
„Jak se to vezme… (přemýšlí) Na jednu stranu si musíš dávat ty největší cíle, abys pak dělal, po čem toužíš. Když si budeš dávat malé cíle, nepožene tě to vpřed. Nebudu říkat, že jsem o tom přemýšlel každý den, ale věděl jsem, že to není nemožné.“
Navíc vyrovnáte Davida Výborného v počtu zápasů (219) za českou reprezentaci.
„Je to hezké číslo. Už jsem několikrát říkal, že jsem o tom nikdy ani nesnil. Nečekal jsem to. Na druhou stranu hrát za nároďák je pro mě nejvíc a užívám si každý zápas. Ještě na takové akci.“
Je symbolické, že rekord vyrovnáte v tomto mimořádném utkání?
„Já myslím hlavně na to, abychom uspěli. Je to velký zápas nebo ten nejtěžší. Hlavně z pohledu, kdo proti nám stojí. Ale nesmíme hrát s moc velkým respektem. Máme svoji kvalitu, máme dobrý mančaft a já věřím, že máme šance proti všem.“
A jak tedy hrát proti Kanadě?
„Odvážně. Na druhou stranu víme, že jim nesmíme dávat šance zadarmo. Když už si je vypracují, musí to být pro ně těžká práce. To je náš cíl. Budeme chtít hrát aktivně, ale musíme dodržovat systém. Nemůžeme nechávat vzadu velká okna. To bychom proti téhle Kanadě neměli šanci. Bude to hodně bruslení, hodně zajišťování.“
Čekají vás tři zápasy ve čtyřech dnech, co od toho očekáváte z hlediska fyzického vypětí?
„Všichni to mají stejné. Jde spíše o to, že jsme dlouho nehráli. Je potřeba začít jednoduše. Je jiný led, nová hala, může nám to skákat. Ale věřím, že jsme připraveni. Musíme se dostat do tempa krátkými střídáními. Věřím, že pak to bude lepší.“
Olympiáda je jiná než mistrovství světa, hrozí tady víc věcí, které rozptylují. Nemůže to trošku ovlivnit toho, kdo je na tak velké akci poprvé?
„Tady je to docela dobré. Vesnice je poměrně malá, všechno máš blízko, takže v tomhle směru je to, myslím, docela v pohodě. Navíc máme před sebou tři zápasy ve čtyřech dnech, takže si nemyslím, že toho vymyslíme moc něco jiného než hraní. Budeme hrát o co nejlepší pozici a pak uvidíme, jak to bude dál.“