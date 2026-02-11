Slováci po letech srazili Finy na velkém turnaji. Jsem rád, že žiju teď, smál se Dvorský
PŘÍMO Z ITÁLIE | První den hokejového turnaje mužů, první zápas a hned první překvapení. Slováci zvládli souboj s Finskem, v němž byli podle papírových předpokladů outsiderem, a před prakticky domácí kulisou zvítězili 4:1. „Vždycky chutná nad nimi vyhrát. Na druhou stranu turnaj teprve začal, musíme se už zítra soustředit na Italy,“ vykládal po velkém vítězství útočník Dalibor Dvorský. Sám obstaral rozhodující branku ve třetí třetině a ukázal, že ne nadarmo se ve 20 letech napevno zabydlel v sestavě St. Louis v NHL. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Pod pěti kruhy jste hrál první zápas. Povedená olympijská premiéra, ne?
„Jo. V první řadě kvůli tomu, že jsme vyhráli, a za gól jsem samozřejmě rád. Ale odehráli jsme skvělý týmový výkon. To je pro nás stále základ úspěchu.“
Nakolik důležité byly hned od úvodu zákroky Samuela Hlavaje? Věděli jste díky tomu, že vzadu máte jistotu?
„Přesně to jsem chtěl říct. Samo nás neskutečně podržel v bráně, oni měli gólovky a on to vychytal. Pomohl nám. My jsme stejně tak hráli výborně týmově. Opravdu celý tým, hráči, brankáři hráli výborně.“
Zámořská média před turnajem psala, že Slovensko má slabinu v bráně, že nemá dobrého prvního brankáře.
„Tak vidí, že máme.“ (směje se)
Finsko jste na velkém turnaji naposledy porazili před téměř 22 lety na mistrovství světa v Česku. To jste ještě ani nežil.
„Jo, říkali mi to. Jsem rád, že žiju teď, když jsme vyhráli. (směje se) A že jsem tady. Je to opravdu skvělé. Na druhou stranu turnaj teprve začal, musíme se už zítra soustředit na Italy.“
Tomáš Tatar říkal, že měl pocit, že dnes rozhodnete, a nakonec se tak stalo. Jak padl váš premiérový gól na olympiádě?
„Obránce vystřelil, nejsem si jistý kdo. Výborná střela, šlo to do jejich hráče, Aho spadl a toho jsem využil. Dostal jsem čas a jenom jsem z otočky vystřelil nahoru a jsem rád, že to tam padlo.“
Finové měli místy tlak, ale ubránili jste to s přehledem. To potěší, ne?
„Jo. S týmem, jaký mají, musíme čekat, že vytvoří obrovský tlak. My jsme to zvládli výborně. Až tolik jsme jim toho nedali na to, jaký měli tlak. Když už jsme jim něco dali, tak to Samo vychytal. Jak jsem říkal, výborný týmový výkon.“
Rychlost hry byla vyšší než v NHL
Byl jste připravený, že vás čeká víc bránění než útočení?
„Jak jsem říkal, s týmem jako Finsko jsme byli připravení, že budou tlačit a budeme asi hodně v obraně. Ale i v útoku jsme byli dost. Nevím, jsem opravdu rád, že jsme vyhráli.“
Ve třetí třetině jste dlouho Finům nedovolili víc než dvě střely. Co jste si říkali o přestávku v kabině, z čeho to vyplynulo?
„Protože jsme hráli výborně obranně, týmově a blokovali jsme střely. Nedostávali se až tolik do šancí. Přesně tak jsme si to řekli před zápasem a skvěle jsme to splnili.“
Trenér Kanady Jon Cooper říkal, že na Four Nations bylo tempo hry ještě vyšší než v NHL. Potvrdilo se to i tady?
„Ano, i já jsem cítil po první třetině, že rychlost je možná ještě vyšší o trochu než v NHL. Zápas vždycky na začátku začne rychle, potom se to trochu uklidnilo. Ale jo, je to extrémně rychlé.“
Co jste říkal na atmosféru? Hráli jste prakticky před domácím publikem.
„Skvělá, fanoušci neskuteční. Opravdu jsem rád, že nás přišlo podpořit tolik lidí. V podstatě celá hala byli Slováci, a když jsme vyhráli, všichni povstali. Fanoušci jsou neskuteční a je nádhera hrát takhle za Slovensko.“
Po dnu volna vás čeká v pátek souboj se Itálií už ve 12:10. Je jiné hrát v takhle neobvyklý čas?
„Většinou jsme zvyklí hrát v sedm. Ale jsme profesionálové a musíme se na to připravit úplně stejně.“
