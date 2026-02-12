Česko vs. gigant. Chce to odvahu! Na rozbruslení i Hronek, Kanada se zavřela
PŘÍMO Z ITÁLIE | Od zlaté Prahy nebylo v hokeji utkání, o kterém by se víc mluvilo. O němž by fanoušci víc diskutovali. Aby řešili, jak hrát. Na žádný jiný se netěšili víc, což je také případ samotných hráčů. Vždyť i 40letý matador Roman Červenka, jenž vyhrál dvakrát mistrovství světa, českou ligu i KHL říká: „Jeden z nejtěžších zápasů, co kdy budu hrát.“ Ano, národní tým totiž vyrukuje na Kanadu. Na giganta se zámořským luxusem. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Když dotrénovala Kanada, v provizorní tréninkové hale, přikryté velkou plachtou, se tísnily desítky reportérů. Přišel se podívat i Gary Bettman, šéf NHL. Kolem mantinelů postávali bývalí hráči, VIP hosté.
Kapitán Sidney Crosby se poctivě zastavil před každou kamerou a dokola opakoval to samé. Za Českou televizi ho vyzpovídal i někdejší úhlavní soupeř Jakub Voráček, protože rivalita mezi Philadelphií a Pittsburghem je proslulá. Pak následoval rychlý střih.
Po přípravě výběru kolem Davida Pastrňáka v prostoru pro rozhovory postával jen hlouček českých reportérů. Jinak všude pusto.
Cože? Tým šampionů z Prahy z roku 2024 nikoho nezajímá? Zas tak to není, bylo to dané i tím, že hokejisté trénovali podruhé v řadě v režimu utajení. Tedy za zavřenými dveřmi. Ale i tak to symbolicky vykreslilo aktuální rozložení světové hokejové mapy. Dorazila jen dvojice zámořských reportérů. A to z jediného důvodu, aby vyzpovídali Pastrňáka.
Na dnešním rozbruslení bylo sedm hráčů. Vedlě těch, kteří se nejspíš nevejdou do sestavy (Karel Vejmelka, Jiří Ticháček, Jakub Flek a Filip Chlapík) i obránci Filip Hronek a Michal Kempný. Ti pochopitelně hrát budou, šli se jen sklouznout...
Z brankářů byl na ledě i Dan Vladař, jenž by měl podle odhadů plnit roli dvojky. Rozbruslení bylo v tréninkové hale. Zámořský soupeř ho pro média uzavřel.
Kanada jako favorit olympiády, který ani moc neřeší, s kým hraje. Naproti tomu outsider, jenž nedal dohromady celý tým z NHL, navíc chyběl na loňském setkání velmocí v rámci Turnaje čtyř zemí. Také kurzy sázkových kanceláří mají jasno. Pokud máte volné peníze, a jste oddaný fanoušek, pořiďte tučný tiket na výběr s označením CZECHIA.
„Musíme mít odvahu, ne přehnaný respekt. Abychom věřili, že máme sílu,“ hlásil kouč Radim Rulík. I pro něj to bude nový svět. Povede tým proti velikánům, jejichž trenéři už si tempo i taktiku osahali právě při 4 Nations. „Bylo by to pro nás daleko lepší, kdybychom tam hráli. Ale nemá cenu se o tom bavit, materiály z toho jsme pochopitelně měli k dispozici,“ dodal 60letý kouč.
Před necelými dvěma lety dovedl reprezentaci ke zlatu, ale tohle je ještě jiný level. Globální hokejové jeviště, které nabízí přehlídku zámořského artiklu s puncem jedinečnosti. Rulík nechtěl mluvit o vrcholu kariéry. Neuchyloval se k silným slovům, jak bývá během turnajů jeho zvykem. „Každopádně je to nejsilnější turnaj, kterého se jako trenér můžu zúčastnit,“ pravil.
Odvaha. To je slovo, které při výpovědích českých hráčů zaznívalo nejčastěji. „Musíme se pokusit hrát odvážně, na puku, třeba se jim nebude chtít bránit. Uvidíme. Víme, jaký jsou tým, ale cítím od nás sebevědomí a odhodlání,“ řekl za všechny útočník David Tomášek.
Kolem něj byl v posledních dnech živo, řešilo se, že odmítl gigantickou nabídku ze Sparty. Ale při rozhovoru na to řeč nepadla, útočník se soustředí jenom na Kanadu. Na to, jak uspět, postavit předpovědi na hlavu a pokud možno vyhrát.
Český trénink byl zavřený. Podruhé za sebou. Ale kouč Rulík přišel s prozaickým vysvětlením. Ve stylu jeho kanadského protějšku Jona Coopera.
„Neuzavřeli jsme je kvůli tomu, že bychom chtěli něco schovávat. Ale proto, aby se hráči mohli koncentrovat, když vidíte ten mumraj kolem. Aby se mohli soustředit na to, co chceme dělat. Zvlášť tady v tom stanu je blázinec,“ popisoval podmínky na dočasně vybudované ploše.
O sestavě nemluvil. Dá se však předpokládat, že reprezentace vsadí na takové složení, v němž trénovalo ještě v době, kdy novináři i pozorovatelé měli do haly přístup. Tedy i s hvězdným ofenzivním trojzubcem Pastrňák – Hertl – Nečas. Pouze na tribuně by měli podle odhadu iSportu usednout brankář Karel Vejmelka, obránce Jiří Ticháček a útočníci Jakub Flek a Filip Chlapík.
Článek pokračuje pod grafikou.
Pokud jde o gólmana, ani tohle jméno nepadlo. Ale veškeré indicie směřují k Lukáši Dostálovi. České brankoviště je možná nejkvalitnější na turnaji. Navíc všichni tři, ještě Daniel Vladař, jsou dlouholetí kamarádi. „Tam to začíná, pak se snažíme vzájemně podporovat i na ledě. Jsme tady jeden pro druhého,“ hlásil Vejmelka. Ten nejspíš začne v pozici trojky.
Kanada je svět sám pro sebe. Neřeší ani tak duel proti českému výběru, jako hlavní cíl, který mají tradičně vytyčený. Zlato. Hráči se přestěhovali do luxusního hotelu, aby měli větší klid. „Jsme soustředění. Respektujeme každého soupeře. Ale nejdůležitější je, abychom se koncentrovali na naši vlastní hru,“ vykládal kapitán Sidney Crosby.
Mašina na triumfy. Národní hrdina. Kapitán, jenž by měl dovést hokejovou velmoc ke třetímu olympijskému vítězství v řadě. Tedy v případě, že na turnajích startovali hráči z NHL. V obou případech u toho byl právě i uctívaný Sid.
Dojde i na pikantní souboj dvou kamarádů. David Pastrňák vs. Brad Marchand. Dva někdejší parťáci z Bostonu. „Jestli jsem rád, že ho uvidím? Je to jeden z nejlepších hráčů na světě, takže doufám, že ho na ledě moc často vídat nebudu,“ pousmál se kanadský útočník s pověstí muže, jenž se soupeřům umí dostat pod kůži.
Ale Češi se nedají. Pokud by mělo dojít k roztržce, do hry vstoupí Radko Gudas alias Řezník. „Kdokoliv půjde po našich klucích, odnese to,“ řekl řízný bek svojí dceři. Web iSport totiž exkluzivně zprostředkoval rozhovor 10leté Leontýnky, jež sní o kariéře herečky nebo zpěvačky, se svým tátou. V Anaheimu i teď v Miláně pracuje jako reportérka.
Hokej má v genech. Takže snad fanoušky potěší její tip na výsledek – 4:3 pro Česko. Ve čtvrtek vpodvečer bude jasno.