Švédové si po trápení s Itálií stěžovali i na českého sudího: Chtěli udržet napětí

Pavel Bárta
Hokej na ZOH 2026
Italští hokejisté dávali Švédům v jejich úvodním vystoupení na olympiádě zabrat. Dlouho se drželi a soupeře trápili. Ale nikoli s pomocí boží, nýbrž rozhodčích. Aspoň tak to po vítězství 5:2 naznačil Sam Hallam, kouč Tre kronor. „Zdá se, že chtěli udržet napětí,“ prohlásil po utkání, které pískali Kanaďan Dan O´Rourke z NHL a český arbitr Jan Hribik.

Ve třetí třetině byla domácí Itálie blízko vyrovnání na 3:3. Výsledná matematika však vyšla výrazně ve prospěch Švédů. „Vzpamatovali jsme se a měli 60 střel. Aspoň podle mě jsme mohli mít ještě pár přesilovek navíc. Celkově si myslím, že jsme zápas nakonec zvládli v pohodě. Hodně jsme se drželi na puku, mohli vstřelit i víc gólů,“ poznamenal útočník Adrian Kempe.

Trenér švédského týmu Sam Hallam naznačil, že kanadsko-česká dvojice přispěla k tomu, že Itálie zůstala ve hře tak dlouho. „Kdybychom měli spoustu přesilovek, zápas bychom brzy ukončili. Zdá se, že chtěli udržet napětí,“ mínil. Švédsko hrálo v početní výhodě jen jednou v první třetině, kdy prohrávali 0:1. Na jejím konci vyrovnal Gabriel Landeskog.

Podle kouče Tre kronor procházela Italům spousta hákování a držení. Jediná přesilovka navzdory herní převaze mu přišla málo. „Ano, bylo to velmi zvláštní. Ale moc s tím nezmůžu. Oni se musí snažit dělat svou práci a já budu dělat svou. Mohl bych je požádat, aby si vedli líp, ale to nepomůže. Zápas skončil, takže na tom tolik nezáleží. A nic takového už nebude. Po zbytek turnaje už takový rozdíl mezi týmy nebude,“ dodal.

Finský kouč Itálie Jukka Jalonen na Hallamovu kritiku odvětil, že může mít vlastní názor. „Stejně jako na Švédy tam byly zákroky, za které se dalo vylučovat,“ pravil. Itálie hrála v početní převaze taky jen jednou. Výhodu nevyužila.

Program Zimáku na tento týden

