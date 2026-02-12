Po slovenském šoku se řeší revolta. Hráči chtějí převzít trenérovy kompetence, píší Finové
Na Slovensku ještě teď slaví sladké a historické vítězství v úvodu olympijského hokejového turnaje, zatímco ve Finsku se mračí. A fest. Výběr Suomi padl s našimi sousedy 1:4, navíc jednoznačně a po bezkrevném výkonu s řadou podivných znaků, který v severské zemi spustil lavinu otazníků, výčitek a nepochopení. Co dál? Zdá se, že problémy jsou hlubšího rázu. Jednoduše řečeno: mezi hráči a trenérem to neladí. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Všechna čest slovenským bojovníkům, Finy pokořili zaslouženě. I tak ale zarazilo, že výběr Suomi, protknutý osobnostmi NHL, nedokázal prakticky reagovat. Je otázkou, jak moc chtěl. Web Ilta Sanomat přichází s vysvětlením. Dá se shrnout do několika vět: Hráči nejsou ztotožněni s taktikou hlavního kouče, nesouhlasí s ní, chtějí hrát něco jiného, vzít přípravu do svých rukou a podílet se na herní stránce proti dalším soupeřům.
Ve Finsku od svých hvězd předpokládali naprosto jinou podívanou. „Ve vzduchu visí znepokojivé signály. Hvězdy Lions a trenérský tým Anttiho Pennanena se zdají být na rozcestí,“ referuje Ilta Sanomat.
Zároveň informuje o hromadné schůzce finských hráčů v New Yorku před odletem do Milána. Na ní měli lídři týmu hovořit o tom, že může dojít na problémy kvůli rozdílnému pohledu trenérů a hráčů na to, co na ledě předvádět.
Matné představení Finů tuto zvěst potvrdilo, v lepším případě rozhodně nevyvrátilo. „Před odletem do Milána se vedoucí hráči týmu sešli, aby projednali některé záležitosti. Mikko Rantanen se vyjádřil tajemně o odpovědnosti hráčů a o tom, že by měli své názory sdělovat na poradách. Mohli bychom být svědky převratu v týmu Lions, kdy lídři týmu začnou diktovat Pennanenovi?“ tážou se reportéři webu.
A připojují (podle jejich názoru) jeden výmluvný moment z koncovky středeční partie. „Vypovídá o tom, jak Lions postrádali bojovného ducha. Slovensko mohlo v závěrečných okamžicích třetí třetiny střílet a kopat puk před prázdnou brankou, zatímco finské hvězdy NHL se ani neobtěžovaly zablokovat puk vlastními těly. Slovensko využilo chaotické situace a skórovalo do prázdné brány,“ připomíná Ilta Sanomat lehce bizarní akci před pojistkou na 4:1.
Hokejové Finsko je šokované velice slabou ochotou svých hráčů nechat na bojišti všechno. Rozdíl mezi emocemi slovenských hráčů a finských byl neakceptovatelný.
„Nejznepokojivějším aspektem noční můry v úvodním zápase olympijského turnaje byl kolektivní emocionální stav finského mužstva. Malé Slovensko bojovalo srdcem a duší, zatímco mnohem slavnější Lions se jen pohybovali. Pro mnohé z nich to byl jejich první a dlouho očekávaný olympijský zápas, avšak nebylo to na nich poznat.“
Bezvýznamná poznámka, nebo něco většího?
Nyní se všechna pozornost upíná k hlavnímu kouči. Antti Pennanen je v zemi považovaný za inspirativního a charismatického vůdce, je však otázka, zda mu hráči NHL důvěřují v tom smyslu, že jeho taktika společně dovede tým k medaili. „Je reálné, aby bojovali jeden za druhého a za trenéra Pennanena, jehož důvěryhodnost v očích hráčů nebyla už před začátkem turnaje zrovna na vrcholu?“ ptá se Ilta Sanomat.
Po duelu se Slovenskem navíc hvězdný Mikko Rantanen pronesl zajímavou poznámku. Zmínil, že na čtvrteční týmové poradě by hráči měli v případě potřeby přispět také svými vlastními nápady. „Tak to funguje v dobrých týmech.“
Podle finského webu mohlo jít o bezvýznamnou Rantanenovu poznámku, na druhou stranu to lze podle něj interpretovat jako náznak, že zejména lídři kabiny musí začít přebírat větší rozhodovací pravomoci a odpovědnost za tento úkol – a ne jen sedět v autobuse šoféra Pennanena.
Rantanen odehrál v posledních pěti sezonách 429 zápasů v NHL, přičemž během tohoto období měl pouze jeden šedesátiminutový duel, při němž strávil na ledě méně času než v úvodním duelu olympijských her. Stalo se to 7. března 2023. Finská hvězda odehrála proti Slovensku 15 a půl minuty, což byla až osmá nejvyšší porce mezi útočníky Lions.
V takovém případě si trenér zadělává na malér automaticky…
