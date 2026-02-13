Český vzkaz na masce neprošel. Vyčapat Česko by byla sranda, sní Francouz Neckář
PŘÍMO Z ITÁLIE | Jeho jméno na francouzské soupisce bouchne každého Čecha hned do očí. Martin Neckář se narodil v Dijonu českému otci a francouzské matce a po vzoru táty Františka se stal také hokejovým brankářem. „Merci Papa!" hlásá vzkaz na zadní straně Neckářovy olympijské masky. „Abych byl upřímný, na začátku tam mělo být Díky tati. Česky. Ale neprošlo to. Taťka mě odmalička trénoval, díky němu jsem tady," rozpovídal se dvacetiletý gólman před českými novináři. V pátek by si proti zemi, v níž má kořeny, rád zachytal.
Nechybělo moc a mohl oblékat dres české reprezentace. Při jedné příležitosti ho dokonce měl na ledě na sobě. V kategorii do 16 let se Martin Neckář dočkal povolání na brankářský kemp v Rokycanech.
„Byl tam turnaj pěti zemí, měl jsem jet do Finska, ale zjistilo se, že kvůli regulím jsem nemohl za český tým hrát. Musel jsem v Česku dva roky hrát,“ zavzpomínal francouzský brankář na zkušenost s českým nároďákem. V něm se potkal i se současným trenérem gólmanů áčka Ondřejem Pavelcem. Při těžkém rozhodování, kudy dál, nakonec vyhrála varianta setrvat ve Švýcarsku a vypracovat se v národním týmu Francie.
„Teď se mi to vyplácí,“ usmíval se Neckář po jednom z tréninků na olympiádě. V rodné zemi se prosadil přes zkušenější brankáře do reprezentace, ve Švýcarsku, kde působí na klubové scéně, se chce ustálit v nejvyšší soutěži. Z nižší do ní v aktuálním ročníku nakoukl na tři zápasy a oproti dalším zahraničním hráčům má velkou výhodu. Díky odchytaným rokům už se v zemi helvétského kříže nepočítá za cizince.
„Je tam fakt top liga, můžete se zeptat Červuse, ten vám to určitě taky řekne. Nebo Kubaldy taky. Ale jo, hrozně se mi tam líbí,“ pochvaloval si Neckář a pobavil při odpovědi, zda se s českými hráči osobně zná. „Já vám to řeknu tak, že já je znám a oni mě ne. Ale s Kubalíkem jsme právě jeden ze zápasů hráli proti sobě. Spolu jsme se pobavili, ale jinak ne,“ smál se.
V nejvyšší švýcarské lize v dresu SCL Tigers zaujal francouzský rodák s českým pasem úspěšností 92,3 %, o úroveň níž se drží na exkluzivním čísle 93,2 %. A do budoucna si neklade malé cíle. „První se usadit v nejvyšší soutěži a kdoví, jestli mě cesta nedovede do zámoří,“ řekl Neckář sebevědomě. „Měl jsem nějaké kontakty se skauty, ale nic velkého. Draft teda nevyšel, ale každý malý kluk si chce začapat NHL. Uvidíme,“ dodal.
Upozornit na sebe může Neckář už na olympiádě. Trojku vytvoří s Julianem Juncou z Trenčína a Antoinem Kellerem z Ajoie. O brankářské hierarchii zatím mluvit nechtěl, o tom, který zápas pro něj bude nejpikantnější, měl ale hned jasno. „Určitě bych chtěl hrát proti Česku,“ nezastíral.
Páteční souboj mezi Českem a Francií bude pro Neckářovu rodinu hodně speciální. Prarodiče a strýcové pořád bydlí v Jihlavě, kam pravidelně dojíždí i Martin na návštěvy. „Pro všechny to bude těžké. Pro babičku pro strejdy, pro přítelkyni Češku, pro všechny. Nebude to jednoduché,“ usmíval se sympatický mladík.
Za vztah s Češkou může děkovat někdejšímu spoluhráči Šimonu Marhovi, dnes útočníkovi Hradce Králové. „Jel jsem za dědou a za babičkou na dva týdny a řekl mi, ať se stavím. Bum bác, stavil jsem se v Hradci, a jak se říká, zabouchnul jsem se,“ zavzpomínal Neckář.
S novináři rozmlouval perfektní češtinou, na první poslech byste nikdy nepoznali, že pochází z jiné země. Když po tréninku zaslechl pozdrav v češtině, hned se usmál. „Myslím, že mám půl srdce na každé straně. Jsem hrozně rád, že jsem tady za Francii. A kdoví. Kdybych mohl vyčapat Česko, byla by sranda,“ uzavřel Neckář před pátečním střetnutím.