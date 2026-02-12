Předplatné

Česko vs. Francie v TV: Kde sledovat hokej na ZOH 2026 živě?

Čeští hokejisté trénovali už s hráči NHL
Čeští hokejisté trénovali už s hráči NHLZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Kustod české reprezentace Petr Šulan musel na tréninku před ZOH 2026 do branky
Čeští hokejisté trénovali už s hráči NHL
3
Fotogalerie
Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Česká reprezentace se ve svém druhém olympijském vystoupení utká s Francií, která patří k největším outsiderům celého turnaje. Utkání začíná v pátek 13. února v 16:40. Kde sledovat Francie vs. Česko živě? Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Česko vs. Francie na ZOH 2026

Datum: pátek 13. února (16:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Francie v TV?

Českou reprezentaci čeká druhý zápas v pátek 13. února proti Francii a přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Přímý přenos Finsko – Česko začíná v 16:40.

Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026

TV program hokeje na ZOH 2026 v pátek 13. 2. 2026

12:10Finsko - Švédsko ONLINEČT sport Plus
12:10Itálie - Slovensko ONLINE 
16:30Francie - ČESKO ONLINEČT sport
21:10Kanada - Švýcarsko ONLINEČT sport Plus

H2H - vzájemné zápasy Francie a Česka

Národní tým se s Francií utkal celkově čtrnáctkrát a odešel poražen pouze jednou – v rámci vánočního turnaje v roce 1995. Zbylá utkání Češi ovládli. Naposledy se oba celky potkaly na mistrovství světa 2018, kde český výběr zvítězil přesvědčivě 6:0.

DatumZápas a výsledek
13.05.18Francie - Česko 0:6
14.04.18Francie - Česko 2:6
13.04.18Francie - Česko 2:5
14.05.17Francie - Česko 2:5
07.05.15Česko - Francie 5:1
20.05.14Česko - Francie 5:4
09.05.10Česko - Francie 6:2
28.04.08Francie - Česko 3:5
13.04.04Česko - Francie 8:0
03.05.97Francie - Česko 3:9
27.04.96Česko - Francie 9:2
16.12.95Francie - Česko 3:2
26.04.94Česko - Francie 5:2
23.04.93Česko - Francie 6:2

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

