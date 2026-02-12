Česko vs. Francie v TV: Kde sledovat hokej na ZOH 2026 živě?
Česká reprezentace se ve svém druhém olympijském vystoupení utká s Francií, která patří k největším outsiderům celého turnaje. Utkání začíná v pátek 13. února v 16:40. Kde sledovat Francie vs. Česko živě? Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Česko vs. Francie na ZOH 2026
|Datum: pátek 13. února (16:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Francie v TV?
Českou reprezentaci čeká druhý zápas v pátek 13. února proti Francii a přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Přímý přenos Finsko – Česko začíná v 16:40.
Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026
- ČESKO - Kanada, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO, pondělí 15. února. (12:10)
TV program hokeje na ZOH 2026 v pátek 13. 2. 2026
|12:10
|Finsko - Švédsko ONLINE
|ČT sport Plus
|12:10
|Itálie - Slovensko ONLINE
|16:30
|Francie - ČESKO ONLINE
|ČT sport
|21:10
|Kanada - Švýcarsko ONLINE
|ČT sport Plus
H2H - vzájemné zápasy Francie a Česka
Národní tým se s Francií utkal celkově čtrnáctkrát a odešel poražen pouze jednou – v rámci vánočního turnaje v roce 1995. Zbylá utkání Češi ovládli. Naposledy se oba celky potkaly na mistrovství světa 2018, kde český výběr zvítězil přesvědčivě 6:0.
|Datum
|Zápas a výsledek
|13.05.18
|Francie - Česko 0:6
|14.04.18
|Francie - Česko 2:6
|13.04.18
|Francie - Česko 2:5
|14.05.17
|Francie - Česko 2:5
|07.05.15
|Česko - Francie 5:1
|20.05.14
|Česko - Francie 5:4
|09.05.10
|Česko - Francie 6:2
|28.04.08
|Francie - Česko 3:5
|13.04.04
|Česko - Francie 8:0
|03.05.97
|Francie - Česko 3:9
|27.04.96
|Česko - Francie 9:2
|16.12.95
|Francie - Česko 3:2
|26.04.94
|Česko - Francie 5:2
|23.04.93
|Česko - Francie 6:2