Česko Ž - Švédsko Ž v TV: Kde sledovat hokej na ZOH 2026 živě?
České hokejistky čeká ve čtvrtfinále olympijského turnaje Švédsko, které ovládlo skupinu B. Naše reprezentantky vstupují do vyřazovacích bojů v roli mírných favoritek. Utkání startuje v pátek 13. února v 16:40. Kde můžete sledovat Česko vs. Švédsko živě? Pavouk play off hokeje žen naleznete ZDE>>>
Česko Ž vs. Švédsko Ž na ZOH 2026
|Datum: pátek 13. února (16:40)
Dějiště: Milano Rho Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko Ž vs. Švédsko Ž v TV?
Českou ženskou reprezentaci čeká čtvrtfinále v pátek 13. února proti Švédsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Přímý přenos Česko vs. Švédsko začíná v 16:40.
Program zápasů Česka Ž v hokeji na ZOH 2026
- USA – ČESKO 5:1, čtvrtek 5. 2., 16:40
- ČESKO – Švýcarsko 3:4sn, pátek 6. 2., 14:40
- ČESKO – Finsko 2:0, neděle 8. 2., 21:10
- Kanada – ČESKO 1:5, pondělí 9. 2., 21:10
- ČESKO - Švédsko, pátek 13. 2., 16:40
TV program hokeje na ZOH 2026 v pátek 13. 2. 2026
|12:10
|Finsko - Švédsko ONLINE
|ČT sport Plus
|12:10
|Itálie - Slovensko ONLINE
|HBO MAX
|16:30
|ČESKO Ž - Švédsko Ž ONLINE
|ČT sport Plus
|16:30
|Francie - ČESKO ONLINE
|ČT sport
|21:10
|Kanada - Švýcarsko ONLINE
|ČT sport Plus
|21:10
|USA Ž - Itálie Ž ONLINE
|HBO max, Eurosport 1
H2H - vzájemné zápasy Česka a Švédska
Národní tým se se Švédkami potkává pravidelně, oba soupeři se tak dokonale znají. Češky mají v poslední době navrch – z uplynulých deseti vzájemných zápasů se radovaly z vítězství hned sedmkrát.
|Datum
|Zápas a výsledek
|11.12.25
|Švédsko Ž - Česko Ž 3:1
|05.11.25
|Česko Ž - Švédsko Ž 1:4
|30.08.25
|Česko Ž - Švédsko Ž 2:1
|13.12.24
|Česko Ž - Švédsko Ž 0:3
|06.11.24
|Česko Ž - Švédsko Ž 2:1 sn
|31.08.24
|Česko Ž - Švédsko Ž 6:3
|11.02.24
|Česko Ž - Švédsko Ž 5:2
|17.12.23
|Švédsko Ž - Česko Ž 2:3 sn
|27.08.23
|Česko Ž - Švédsko Ž 3:2
|24.08.23
|Švédsko Ž - Česko Ž 3:4