Předplatné

Česko Ž - Švédsko Ž v TV: Kde sledovat hokej na ZOH 2026 živě?

České hokejistky na ZOH 2026 před startem utkání proti Kanadě
České hokejistky na ZOH 2026 před startem utkání proti KanaděZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Češka Kateřina Mrázová na ZOH proti Kanadě
Česká brankářka Julie Pejšová na ZOH 2026 proti Kanadě
Česká brankářka Julie Pejšová na ZOH 2026 proti Kanadě
Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová na tréninku v Miláně
Trénink českých hokejistek v Miláně před prvním zápasem olympijského turnaje
České hokejistky se radují z gólu na olympijských hrách
7
Fotogalerie
Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

České hokejistky čeká ve čtvrtfinále olympijského turnaje Švédsko, které ovládlo skupinu B. Naše reprezentantky vstupují do vyřazovacích bojů v roli mírných favoritek. Utkání startuje v pátek 13. února v 16:40. Kde můžete sledovat Česko vs. Švédsko živě? Pavouk play off hokeje žen naleznete ZDE>>>

Česko Ž vs. Švédsko Ž na ZOH 2026

Datum: pátek 13. února (16:40)
Dějiště: Milano Rho Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko Ž vs. Švédsko Ž v TV?

Českou ženskou reprezentaci čeká čtvrtfinále v pátek 13. února proti Švédsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Přímý přenos Česko vs. Švédsko začíná v 16:40.

Program zápasů Česka Ž v hokeji na ZOH 2026

TV program hokeje na ZOH 2026 v pátek 13. 2. 2026

12:10Finsko - Švédsko ONLINEČT sport Plus
12:10Itálie - Slovensko ONLINEHBO MAX
16:30ČESKO Ž - Švédsko Ž ONLINEČT sport Plus
16:30Francie - ČESKO ONLINEČT sport
21:10Kanada - Švýcarsko ONLINEČT sport Plus
21:10USA Ž - Itálie Ž ONLINEHBO max, Eurosport 1

H2H - vzájemné zápasy Česka a Švédska

Národní tým se se Švédkami potkává pravidelně, oba soupeři se tak dokonale znají. Češky mají v poslední době navrch – z uplynulých deseti vzájemných zápasů se radovaly z vítězství hned sedmkrát.

DatumZápas a výsledek
11.12.25Švédsko Ž - Česko Ž 3:1
05.11.25Česko Ž - Švédsko Ž 1:4
30.08.25Česko Ž - Švédsko Ž 2:1
13.12.24Česko Ž - Švédsko Ž 0:3
06.11.24Česko Ž - Švédsko Ž 2:1 sn
31.08.24Česko Ž - Švédsko Ž 6:3
11.02.24Česko Ž - Švédsko Ž 5:2
17.12.23Švédsko Ž - Česko Ž 2:3 sn
27.08.23Česko Ž - Švédsko Ž 3:2
24.08.23Švédsko Ž - Česko Ž 3:4

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů