Trable paní Marcely. Pastrňákova maminka se málem nedostala na zápas! To mám den…

Maminka Davida Pastrňáka Marcela Ziembová před utkáním proti Kanadě
Maminka Davida Pastrňáka Marcela Ziembová před utkáním proti KanaděZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zdeněk Janda
Hokej na ZOH 2026
PŘÍMO Z ITÁLIE | Moc nechybělo k tomu, aby v hale při bitvě gigantů chyběla nejslavnější česká fanynka. Marcela Ziembová, maminka Davida Pastrňáka, si totiž zapomněla na hotelu telefon, v níž měla v aplikaci lístek na olympijský spektákl Česko - Kanada. „Málem mě z toho kleplo,“ přiznala po hodinové peripetii, která nakonec dobře dopadla. Dobrý rodinný známý ji na dálku zařídil, aby se k aplikaci mohla přihlásit. Takže paní Marcela v hledišti nechybí! „Od rána se mi nic nedaří, tak snad aspoň je to znamení, že to půjde klukům,“ přeje si maminka hokejové hvězdy. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Nejdřív se před vstupem do haly fotila s fanoušky, kteří ji oslovovali a prosili o selfie. Přáli jí hodně štěstí, gratulovali k tomu, jak se jí její synek vyvedl… „On to zase celý rozhodne!“ popsali obecná očekávání.

Až potom jí došlo. „Ježiš, já mám lístek v telefonu!“ I reportér webu iSport se jí snažil pomoct, obvolal vedení reprezentace. Všichni byli připravení dámě, která v hledišti nesměla chybět, maximálně pomoct. Věcí se daly do pohybu, když potom největší kamarád jejího syna, který ho doprovází na všech velkých akcích, pomohl.

„To tam musíte napsat, co jsem to provedla. Moc děkuju všem, kdo mi chtěli pomoct. Snad se to nedozví David, ten by mi dal,“ pousmála se paní Marcela, která hraje v příběhu svého syna nezastupitelnou roli. Mívala až tři práce, aby své dva sportovní syny uživila.

Video placeholder

Teď se moc těšila, až poprvé uvidí útočníka Bostonu na nejslavnějším sportovním dějišti. Na olympiádě. Protože na ní si ještě nezahrál. Navíc v zápase proti kanadské velmoci.

„A vidíte, málem jsem o to přišla,“ vykládala paní Marcela, která už si přes den oblékla rolák obráceně, nemohla najít ponožky a aby toho nebylo málo, zapomněla si telefon.

Nakonec ale všechno dopadlo a nejsledovanější česká sportovní maminka mohla usednout do haly a na vlastní oči sledovat bitvu s Kanadou. I se speciálně nalakovanými nehty v českých národních barvách. A jaké číslo na dresu měla? Přece 88, jaké jiné…

„No jasně, že držím palce! Snad jsem si tu smůlu dneska vyžrala já a kluci budou mít štěstí,“ přála si paní Marcela.

Žádnou fotku na mobil si však ze zápasu neudělá. To však oželí. Ale kdyby olympijskou premiéru svého syna a celého týmu neviděla naživo, to by jí mrzelo mnohem víc.

    Video placeholder
    Rohlíky s kečupem, málem skok z mostu. Ale láska vše přebila, říká maminka Pastrňáka • iSport TV

