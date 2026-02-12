ZIMÁK po Kanadě s Davidem Krejčím: Jak se mu líbili Pasta s Marchandem?
Velký zápas! Čeští hokejisté mají za sebou vstup do olympijského turnaje v Miláně, proti obrovskému favoritovi z Kanady nepropadli, i přesto ale prohráli zcela jednoznačně 0:5. Podcast ZIMÁK u toho nemůže chybět. Zhruba v 19:15 rozjedeme debatu o zápase a výkonech obou týmů s šampionem Stanley Cupu Davidem Krejčím, jenž je zároveň velkým kamarádem Davida Pastrňáka a Brada Marchanda. Dalšími hosty budou Radek Duda a Zbyněk Irgl.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0