ZIMÁK po Kanadě s Davidem Krejčím: Jak se mu líbili Pasta s Marchandem?

Hokej na ZOH 2026
Velký zápas! Čeští hokejisté mají za sebou vstup do olympijského turnaje v Miláně, proti obrovskému favoritovi z Kanady nepropadli, i přesto ale prohráli zcela jednoznačně 0:5. Podcast ZIMÁK u toho nemůže chybět. Zhruba v 19:15 rozjedeme debatu o zápase a výkonech obou týmů s šampionem Stanley Cupu Davidem Krejčím, jenž je zároveň velkým kamarádem Davida Pastrňáka a Brada Marchanda. Dalšími hosty budou Radek Duda a Zbyněk Irgl.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Francie100010:40
4Česko100010:50

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

