ZIMÁK s Krejčím: Kanadě se nevyrovná ani Amerika... NHL a Evropa? Úplně jiný svět

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ s Krejčím: Kanadě se nevyrovná ani Amerika… NHL a Evropa je úplně jiný svět • Zdroj: isportTV
Hokej na ZOH 2026
Olympijská porážka 0:5 s Kanadou připomněla deset let starý výsledek 0:6 na Světovém poháru se stejnou velmocí. Za deset let se toho mnoho nezměnilo, což je i výsledek debaty podcastu ZIMÁK, který se rozjel bezprostředně po duelu se zámořským týmem a jehož VIP hostem byl David Krejčí, někdejší eso Bostonu a dlouholetý spoluhráč Davida Pastrňáka. Vedle nich rozebírali první vystoupení Radek Duda a Zbyněk Irgl. Zrovna mezi nimi došlo i k ostřejší výměně názorů, protože „ve finále“ se hodnotil český hokej jako celek. Řeč se znovu stočila i k nominaci a tématu, že na Hry měli jet další čeští hráči z NHL na úkor těch evropských.

Podcast ZIMÁK běží během olympiády každý den, po pátečním duelu s Francií (cca v 19.15) bude VIP hostem tentokrát bývalý vynikající útočník v NHL a nyní šéf skautingu u Seattle Kraken Robert Kron.

Všechny Zimáky najdete na www.zimakpodcast.cz.

