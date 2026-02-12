ZIMÁK s Krejčím: Kanadě se nevyrovná ani Amerika... NHL a Evropa? Úplně jiný svět
Olympijská porážka 0:5 s Kanadou připomněla deset let starý výsledek 0:6 na Světovém poháru se stejnou velmocí. Za deset let se toho mnoho nezměnilo, což je i výsledek debaty podcastu ZIMÁK, který se rozjel bezprostředně po duelu se zámořským týmem a jehož VIP hostem byl David Krejčí, někdejší eso Bostonu a dlouholetý spoluhráč Davida Pastrňáka. Vedle nich rozebírali první vystoupení Radek Duda a Zbyněk Irgl. Zrovna mezi nimi došlo i k ostřejší výměně názorů, protože „ve finále“ se hodnotil český hokej jako celek. Řeč se znovu stočila i k nominaci a tématu, že na Hry měli jet další čeští hráči z NHL na úkor těch evropských.
Podcast ZIMÁK běží během olympiády každý den, po pátečním duelu s Francií (cca v 19.15) bude VIP hostem tentokrát bývalý vynikající útočník v NHL a nyní šéf skautingu u Seattle Kraken Robert Kron.
Všechny Zimáky najdete na www.zimakpodcast.cz.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0