Česko - Francie 6:3. Výhra, ale i výpadek! Ztracený náskok během pěti minut, pak obrat
PŘÍMO Z ITÁLIE | Uf… Nakonec přesvědčivá výhra, ale s velkým vykřičníkem. Co se to dělo ve druhé třetině, kdy čeští hokejisté inkasovali třikrát během pěti minut a prohrávali? Ve třetí části už navázal na úvodní dvacetiminutovku a v poklidu dovedl zápas k vítězství 6:3. Výhra byla nutností, jinak by se po porážce od Kanady dostal tým do bahna, z něhož už by se těžko brodil ven… Kapitán Roman Červenka odehrál 220. zápas za českou reprezentaci, čímž se stal rekordmanem. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Kdo se po první části zdržel na občerstvení, nebo si doma odskočil od televize, tak když dorazil, musel si mnout oči.
Co se to stalo? Bylo to pět minut hrůzy. Hokejisté přišli na led po úvodní dvacetiminutovce s vedením 2:0. A nejspíš i s pocitem, že už to půjde samo. Jenže to se šeredně pletli.
Než se stihli pořádně rozkoukat, na světelné tabuli svítilo FRA 3 CZE 2. Když se outsider dostal do vedení 3:2 a z levé strany se hezky trefil Hugo Gallet, francouzští reportéři na novinářských místech začali halekat, jeden z nich v návalu euforie praštil do stolu.
Čeští fanoušci, kteří opět měli v hale jasnou převahu, byli v rozpacích. Moc nerozuměli tomu, co se děje. Také řeč těla hráčů na střídačce prozradila, že jsou najednou v nepohodě. I na ledě při přerušení se hráči najednou začali radit, co s tím. Protože prohrávat v polovině utkání s Francií?
Není slabých soupeřů, ale tohle bylo utkání, v němž Češi prostě museli uspět. Zvlášť poté, co je v předešlém utkání porazila Kanada 0:5, která je z jiného vesmíru. A když už přišel na řadu soupeř, na němž si má výběr kolem kapitána Romana Červenky spravit náladu, polevení během druhé třetiny se mu mohlo vymstít.
Blamáž se však nekonala. Naštěstí. Nejdřív si gólové slovo vzal David Pastrňák, který zblízka překonal gólmana Martina Neckáře, který je poloviční Čech. I na střídačce byla vidět ta úleva. Kouč Jíří Kalous vítězně vyhodil ruce k nebi.
No a potom už se to rozjelo. V oslabení se po krásné kombinaci trefil Matěj Stránský a jeho gól přinesl obří úlevu. Do kabin šli za vedení 4:3, které je uklidnilo.
Článek pokračuje pod infografikou.
A ve třetí části už to byl český koncert. Šestý gól po nádherném bekhendu přesně do růžku zařídil kapitán Roman Červenka. Ve čtyřiceti letech, na páté olympiádě. A teď už i nový rekordman české reprezentace! Nikdo v ní od rozdělení federace neodehrál víc zápasů než právě dlouholetý lídr reprezentace a dvojnásobný mistr světa.
Po jeho parádní trefě bylo slyšet, jak lidé v horním ochozu skandují jeho jméno. Ve třetí části už hala opět žila. Zněly tradiční pokřiky a Kdo neskáče, není Čech. A probíhala mexická vlna.
V hledišti musel mít radost i Alois Hadamczik, prezident Českého hokeje. V krátkém rozhovoru pro iSport před utkáním mluvil o tom, jak doufá, že se národní tým po Kanadě oklepe a vyhraje. Jenže v jednu chvíli se klepal o výsledek…
Nakonec je však na světě povinná výhra. „Teď je třeba to potvrdit proti Švýcarům,“ přeje si Hadamczik, který před dvaceti lety, v roce 2006, vedl v Turíně olympijský výběr, jenž bral bronz. Což by teď byl skvělý úspěch.
„Máme tady nejlepší možné hráče i realizační tým. Držím palce a jsem moc rád, jaké tady máme úžasné fanoušky. Ukazuje se, že hokej je národní sport,“ vykládal svazový šéf.
V sobotu má reprezentace volný den, v neděli od 12:10 hodin nastoupí proti Švýcarům. Proti Francii hráči viděli, že nesmí polevit ani na vteřinu. Teď už by se jim vymstilo krutě, protože po Švýcarech přijdou už vyřazovací zápasy.
Výhra, nebo konec.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0