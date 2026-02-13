Předplatné

Hokej ONLINE: Česko - Francie 2:3. Šok za necelých pět minut! Gallet dotáhl obrat

Český brankář Daniel Vladař inkasuje gól od Louise Boudona
Český brankář Daniel Vladař inkasuje gól od Louise BoudonaZdroj: ČTK / AP / Hassan Ammar
Český bek Radko Gudas vráží na mantinel Dylana Fabreho z Francie
Čeští hokejisté oslavují gól Martina Nečase (uprostřed)
Český útočník Martin Nečas se raduje z gólu
Francouzsko-český brankář Martin Neckář chytá proti Česku v dresu Francie
Český zadák Radko Gudas sráží k ledu Francouze Dylana Fabreho
Čeští hokejisté oslavují první gól na olympijském turnaji
David Pastrňák během utkání proti Kanadě
18
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (20)

Hokejový turnaj na ZOH 2026 se rozjel a nezastavuje! Čeští hokejisté se po úvodní porážce proti velkému favoritovi z Kanady 0:5 hned o den později postaví k dalšímu zápasu skupiny A. Tentokrát národní tým změří síly s outsiderem z Francie, která ve čtvrtek prohrála se Švýcarskem 0:4. David Pastrňák má v prvním útoku nového spoluhráče, Martina Nečase nahradil Ondřej Palát. V brance dostal příležitost Daniel Vladař. Mimo sestavu se dostal David Tomášek, kterého nahradil Jakub Flek. Zraněného obránce Jana Ruttu zastoupí v obraně Jiří Ticháček. Připíše si Česko první tři body v turnaji? Zápas začíná v 16.40, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
32

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Francie100010:40
4Česko100010:50

    Vstoupit do diskuze (20)

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

     

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů