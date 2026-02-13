Předplatné

Hokej ONLINE: Česko - Francie. Pastrňáka a spol. čeká druhý duel na ZOH, přijde první výhra?

Hokejový turnaj na ZOH 2026 se rozjel a nezastavuje! Čeští hokejisté se po úvodní porážce proti velkému favoritovi z Kanady 0:5 hned o den později postaví k dalšímu zápasu skupiny A. Tentokrát národní tým změří síly s outsiderem z Francie, která ve čtvrtek prohrála se Švýcarskem 0:4. Připíše si Česko první tři body v turnaji? Trefí se lídr týmu David Pastrňák. Zápas začíná v 16:40, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Francie100010:40
4Česko100010:50

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

