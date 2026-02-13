Hokej ONLINE: Česko - Francie. Změna v prvním útoku i brankovišti. Koho trenéři vynechali?
Hokejový turnaj na ZOH 2026 se rozjel a nezastavuje! Čeští hokejisté se po úvodní porážce proti velkému favoritovi z Kanady 0:5 hned o den později postaví k dalšímu zápasu skupiny A. Tentokrát národní tým změří síly s outsiderem z Francie, která ve čtvrtek prohrála se Švýcarskem 0:4. David Pastrňák má v prvním útoku nového spoluhráče, Martina Nečase nahradil Ondřej Palát. V brance dostal příležitost Daniel Vladař. Mimo sestavu se dostal David Tomášek, kterého nahradil Jakub Flek. Zraněného obránce Jana Ruttu zastoupí v obraně Jiří Ticháček. Připíše si Česko první tři body v turnaji? Zápas začíná v 16.40, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0