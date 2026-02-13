Předplatné

ZNÁMKY Česka: utopený Pastrňák i neviditelný kapitán. Kdo obstál a kdo začal malou katastrofu?

Jak si vedli čeští hokejisté v olympijském duelu proti Kanadě?
Jak si vedli čeští hokejisté v olympijském duelu proti Kanadě?Zdroj: Koláž iSport
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Zklamaný David Pastrňák během utkání s Kanadou
Nathan MacKinnon snadno překonal Lukáše Dostála
Kanaďané slaví čtvrtou branku proti Česku
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
54
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (4)

Srážka s obrem... Úvodní duel českých hokejistů na olympijských hrách v Miláně nevyšel, s hvězdami nabitou Kanadou přišla vysoká prohra 0:5. Od ještě většího přídělu navíc Čechy zachránil gólman Lukáš Dostál, na druhé straně se neujala ani jedna z 26 střel na branku. Jak si vedli čeští hokejisté v prvním utkání na ZOH 2026? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Vstoupit do diskuze (4)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů