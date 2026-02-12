Rulík o Kanadě: Kvalita byla neskutečná. V týmu chce dál držet pozitivní atmosféru
PŘÍMO Z ITÁLIE | Věci dokázal pojmenovat realisticky. Kouč Radim Rulík vyzdvihl sílu soupeře, ale ocenil i českou bojovnost. „Kluci to odpracovali, nechali tam všechno,“ říkal trenér poté, co národní tým padnul na úvod olympijského turnaje s Kanadou 0:5. Z výsledku však nedělá tragédii a i dál se snaží držet v týmu pozitivní atmosféru směrem k tomu, aby výkony v Miláně gradovaly. „Není správné, aby po zápase s takovým soupeřem jsme to nějak narušili,“ dodal Rulík.
Dalo se kanadské síle čelit o dost lépe?
„Nemyslím si. Samozřejmě jsme chtěli uhrát lepší výsledek. Ale kvalita Kanady je neskutečná, s Amerikou jsou to nejlepší týmy světa. Bylo to znát. Kluci to odpracovali tvrdě, nechali tam všechno. Pro nás strašně těžké utkání.“
Byla to podle vás srážka s dokonalostí?
„Určitě ano.“
Je z vašeho pohledu velká škoda, že jste neudrželi stav 0:0 po první třetině?
„Možná by to nakonec neskončilo 0:5, mohlo to být míň. Škoda. Upadl nám hráč v rohu, pak nestačil být před brankou a Celebrini to tečoval. Shoda okolností, asi to vyplynulo z nasazení. Musím říct, že to kluci odbojovali.“
Jak s týmem budete pracovat dál?
„Šlo o první utkání, někdo měl mezi zápasy delší prodlevu. Oni to měli stejně. Nechci soupeře vyzdvihovat, ale celou dobu jsme říkali, že to budeme držet v pozitivní atmosféře a není vůbec důvod to měnit. Připravíme se na další utkání, které chceme vyhrát.“
Nezamává to s ním?
„Pokusíme se s mužstvem pracovat tak, aby to s nikým nezamávalo.“
Proházíte formace? Už během utkání ke změnám došlo.
„Uvidíme. Domluvíme se s trenéry, v klidu si na to sedneme.“
Třeba obránce Radim Šimek se s tím popasoval výborně, ne?
„Soupeře zná, má v NHL odehraných několik sezon. Pro něho to byla výhoda, že ví, proti komu nastupuje. Nekomplikoval si to, hrál jednoduše. Velice slušný výkon.“
Nechceme paniku
Drželi jste se celý zápas herního plánu?
„Chtěli jsme mít trochu nebezpečnější protiútoky. Nějaké situace tam byly, ale celkově to za mě bylo o kvalitě na puku, která proti nám stála. S tím to bylo těžké. Věděli jsme, jak hrají přesilovky, měli jsme tam připraveného beka a oni nám přehodí hokejku přes brankoviště.“
Před turnajem jste říkal, že je důležité, aby výkony gradovaly. Takže proto asi nemá cenu dělat z porážky s Kanadou velkou vědu…
„Nemyslím si, že by bylo správné to po takovém zápase a soupeři nějak narušit. V pátek máme zápas, který musíme zvládnout. Postupně pracovat dál.“
Je to, co hrála Kanada, do hokejových učebnic?
„Uvidíme, jestli se budeme zlepšovat a přibližovat tomu. Nedokážu odhadnout. Všichni vědí, že to potřebujeme hrát hned, aby nám neutíkaly puky. Nechceme paniku. Musíme to vzít se vztyčenou hlavou a pracovat.“
Byl to pro vás jako trenéra ještě větší fičák než při domácím šampionátu v Praze před dvěma lety?
„Tam jsme se do potřebného výkonu postupně rozehráli. Tady jsme na to neměli šanci, hned jsme šli na giganta. Nechci se vymlouvat, ale je to úplně jiná situace. Potřebovali jsme být nebezpečnější na puku, z protiútoků. I když jsme pak dostali góly, myslím si, že tam kluci nechali všechno.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0