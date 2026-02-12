Předplatné

Co je s Ruttou? Vyřadil ho záludný krosček MacKinnona. Šimek: Snad bude moct pokračovat

Jan Rutta v utkání proti Kanadě
Jan Rutta v utkání proti KanaděZdroj: Profimedia
Jan Rutta v utkání proti Kanadě
Jan Rutta v utkání proti Kanadě
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Zklamaný David Pastrňák během utkání s Kanadou
Nathan MacKinnon snadno překonal Lukáše Dostála
Kanaďané slaví čtvrtou branku proti Česku
Filip Ardon
Hokej na ZOH 2026
PŘÍMO Z ITÁLIE | Před třetí třetinou zamíchali sestavou, nové složení útoků znamenalo ze strany trenérů snahu o zdramatizování těžké bitvy s Kanadou (0:5) na úvod olympijských her v Miláně. Změna v obraně však byla vynucená. Jan Rutta po ataku hvězdného Nathana MacKinnona v bolestech odjel na střídačku a do poslední dvacetiminutovky už nezasáhl. „Teď uvidíme, co Rutťák. Nevím přesně, co mu je, ale snad bude v pořádku a bude v turnaji moct pokračovat,“ přál si po utkání další zadák Radim Šimek. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Šlo o zdánlivě nevinnou situaci. Jan Rutta pět a půl minuty před koncem druhé třetiny rozehrával za vlastní brankou, zatímco se na něj řítil rozjetý Nathan MacKinnon. Český zadák odehrál kotouč, ale hned schytal od coloradského útočníka svižný krosček na žebra.

Rutta se okamžitě skácel k zemi a posléze v předklonu odjel na lavičku, kde seděl zkroucený a s bolestivou grimasou na tváři.

Do třetího dějství už česká čtyřiačtyřicítka nezasáhla, její icetime se zastavil na hodnotě devět minut a 26 sekund. Místo v obranném páru vedle Davida Špačka obsadil sedmý bek Tomáš Kundrátek.

„Pro Kundrce to bylo těžké. Jestli měl v první třetině jedno střídání… Pak jsme hráli na šest. Skočit do takového zápasu, do takového tempa v uvozovkách zmrzlý… Klobouk dolů, jak se toho zhostil,“ chválil kolegu z obrany Šimek.

Sám přiznal, že rychlost a tvrdost Kanady byla o několik úrovní výš, než je pravidlem třeba v extralize. Javorové listy zejména zkraje utkání zaskočily Čechy důrazem, v osobních soubojích dominovaly, než výběr Radima Rulíka přitvrdil a začal se s důrazem srovnávat. „Čekal jsem, že nás budou dohrávat, aby nás trochu zastrašili. To se potvrdilo,“ přikyvoval Šimek.

Letecký den zažil Michal Kempný, když se pokusil dohrát už v první třetině MacKinnona a odletěl od něj jako hopík od stěny. Tvrdou srážku později zažil i drsňák Radko Gudas, když do něj v rohu hřiště vletěl jako utržený vagon Tom Wilson.

„Jak jsem to říkal Gudymu po druhé třetině, není to o jeden, ani o dva, to je o pět levelů úplně jinde než extraliga. Člověk nemá čas absolutně vůbec na nic. Snažil jsem se dohrát nějaké souboje, od Horvata jsem odpadl. Silní hráči a zvyklí na malé hřiště z NHL,“ popisoval Šimek po zápase.

Zákrok na Ruttu přesto z běžného rámce utkání vyčníval. Český bek odstoupil po krosčeku na pravou stranu trupu. Očividný faul švédsko-kanadskému páru rozhodčích utekl. Národnímu týmu nezbývá než doufat, že zkušený bek bude pro další duely v pořádku. V záloze případně čeká Jiří Ticháček, který úvodní duel sledoval pouze v civilu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Francie100010:40
4Česko100010:50

