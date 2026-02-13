Česko - Švédsko 0:2. Ambice vyhasly, zbyly jen slzy. Hokejistky končí ve čtvrtfinále
O tenhle krok vážně nestály. Rozumějte směrem vzad. Olympiáda měla být potvrzením vzestupu českého ženského hokeje, medailové sny visely ve vzduchu. Jenže nastalo vystřízlivění s vypadnutím ve čtvrtfinále proti Švédsku, jemuž lvice podlehly 0:2. Na turnaji vstřelily jen sedm branek v pěti zápasech a zapsaly jedinou výhru nad střevní virózou indisponovanými Finkami. „Samozřejmě smutné a těžké. Jsem zklamaná,“ zadržovala pláč kapitánka Aneta Tejralová. Program hokejového turnaje žen na ZOH 2026 >>>
Když válečná agrese vyšoupla ruský tým z olympiády, zaplnily Češky volné místo v elitní skupině. Všech pět jejich členů má zaručený postup do play off a patří k favoritům akce. Svěřenkyním kanadské trenérky Carly MacLeodové se dokonce podařilo zajistit si pro letošní čtvrtfinále soupeře z nižší výkonností grupy, stačil k tomu čtyřbodový zisk. Jenže švédskou překážku stejně nepřelezly.
„V některých situacích jsme místo střelby hledaly nahrávky. To je největší problém našeho týmu, veze se s námi nějakou chvíli. Ve třetí třetině jsme byly jednoznačně lepší, ale už jsme musely. Švédky se jenom stáhly, držely výsledek zezadu. Vzaly to zodpovědně, nikoho ke gólmance nepustily, stály tam jako stěna, nic nám nepadlo,“ mrzelo po porážce 0:2 Tejralovou.
Moment zkázy nastal v čase 24:47. Před brankářkou Klárou Peslarovou, která tradičně držela družstvo ve hře, se s přesilovkovou clonou vytasila útočnice Sara Hjalmarssonová. Česká gólmanka nenašla výhled na puk a ten putoval přímo na hůl zakončující Hanny Olssonové. Před odkrytou klecí neměla problém pálit přesně.
Češky naopak nevyužily žádnou z pěti nabídnutých výhod, jen Thea Johanssonová putovala na trestnou lavici třikrát. Výběr s lehce poraněnou oporou Tejralovou zejména v závěrečné třetině vystupňoval nápor, jenže do zásadně nebezpečných pozic se nepropracoval. Když už mladou brankářku Ebbu Svenssonovou pokořila Tereza Vanišová, rozezněla se pravá tyčka.
Postup jsme si nezasloužili
Jednu z největších šancí měla nakonec obávaná zakončovatelka Kristýna Kaltounková, s 11 brankami na klubové úrovni vůbec nejlepší střelkyně elitní soutěže PWHL. Jenže možná i pod tíhou okamžiku nechala v 51. minutě puk za sebou. Celý podnik tak zakončila s jedinou trefou.
„Nezasloužili jsme si to, od začátku jsme nebyli v našem nastavení. Nedokázali jsme se do zápasu dostat, jak jsme si přáli. Bohužel, to nám nevyšlo. V tuhle chvíli neumím rozklíčovat, čím to bylo, i když jsme se snažili všichni dělat maximum,“ lamentoval asistent trenérky Dušan Andrašovský.
Lvice měly ve svém středu lehce pochroumaný elitní obranný pár Aneta Tejralová – Sára Čajanová, ale selhání proti Seveřankám nešlo za individualitami. Systém trenérky MacLeodové na ZOH neobstál, Češky si jen složitě hledaly střelecké parkety. Hodně křečovitě působila i krátká hra bez brankářky v závěru, do prázdné klece dovezla postupový gól obětavých Švédek Hilda Svenssonová.
Český tým tak čeká hluboká úvaha, co na Hrách pokazil. Hráčky si neporadily s tlakem na medailový útok a průnik do semifinále. Dobré představení proti Švýcarkám vyvrcholilo lacinou ztrátou vedení a porážkou 3:4 v nájezdech. Tehdy se začaly sypat ambiciózní sny.
Po pádu se Švédskem se většina hráček utápěla v slzách. „Hodnotí se to blbě, nejdůležitější krok jsme nezvládli. Je to hořké. Věřily jsme do poslední chvíle, zase nás zlomila koncovka. Musíme najít řešení, jak dostat puk do branky. Nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Trápí nás to několik let. Kvalitu máme, ale nedaří se vyhrávat nejdůležitější zápasy,“ věděla útočnice Natálie Mlýnková.