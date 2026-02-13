Předplatné

Česko - Švédsko 0:2. Fiasko a slzy. Hokejistky nedaly gól, končí už ve čtvrtfinále

Klára Peslarová inkasuje proti Švédsku
Klára Peslarová inkasuje proti ŠvédskuZdroj: ČTK
Švédky slaví postup do semifinále ZOH přes český tým
Andrea Trnková ve čtvrtfinále proti Švédkám
Daniela Pejšová drží puk ve čtvrtfinále proti Švédsku
Andrea Trnková během čtvrtfinále se Švédskem
Adela Šapovalivová bojuje o puk proti Švédkám
Hanna Olssonová překonala brankářku Peslarovou
Linda Vocetková v utkání proti Švédsku
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
České hokejistky podlehly ve čtvrtfinále v Miláně Švédsku 0:2 a jejich sen o první medaili při druhé účasti na olympijských hrách se rozplynul. Vítězný gól dala v čase 24:47 v přesilové hře Hanna Olssonová a výsledek potvrdila 25 sekund před koncem při power play do prázdné branky Hilda Svenssonová. Brankářka Ebba Svenssonová Träffová udržela podruhé na turnaji čisté konto. Program hokejového turnaje žen na ZOH 2026 >>>

Češky při premiéře před čtyřmi lety v Pekingu skončily sedmé a v případě postupu favorizovaných výběrů USA a Kanady mohou umístění vylepšit na 5. pozici. Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové chtěly po třetím místě v základní skupině A navázat na bronzové medaile z mistrovství světa v letech 2022 a 2023.

Švédky ovládly bez ztráty bodu výkonnostně horší skupinu B a vylepší 8. místo z minulé olympiády. Mají šanci útočit na třetí medaili pod pěti kruhy po bronzu z roku 2002 ze Salt Lake City a stříbru o čtyři roky později v Turíně.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

