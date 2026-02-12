Kanadské reakce po Česku: Přijdou těžší zkoušky, mají jen půlku týmu z NHL. Chvála pro...
Vstup do olympijského hokejového turnaje se jim vydařil. Kanaďané přes úvodní těžkosti ovládli souboj s Českem poměrně hladce, po zápase mohli kvitovat vydařený začátek očekávané cesty za cenným kovem. „Určitě jsme takhle chtěli začít,“ schvaloval vysokou výhru nad národním týmem obránce Drew Doughty. Zámořští novináři už začali skalp rozebírat, červenobílý výběr řeší i zranění obránce Joshe Morrisseyho. To by mohla být pro severoamerický výběr citelná ztráta... Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Přestože výsledek hovoří jednoznačně, Češi ukázali nebojácnost. Minimálně v první polovině zápasu byli nabitým javorovým listům vyrovnaným soupeřem, což musela zámořská strana bezprostředně po utkání ocenit.
„Nemyslím si, že by skóre úplně vypovídalo o tom, jak bojovný ten zápas byl. Obě mužstva hrála dobře, brankáři chytali skvěle,“ vysekl poklonu obránce Doughty, zasloužilý olympionik, který má ve sbírce dvě zlata ze ZOH 2010 a 2014, přičemž letos chce přidat triumf číslo tři. „Je to velmi mimořádné. Je mi 36 let, takže jsem jedním ze starších hráčů. Jsem opravdu šťastný.“
Česku vyjádřil respekt také jeden z nejlepších hokejistů planety Connor McDavid, jehož v jasné šanci ve druhé třetině vychytal brankář Lukáš Dostál. „Hráli jsme dobře, ale i my máme co zlepšovat. Češi do toho dali všechno, hlavně na začátku. Do půlky zápasu to byla vyrovnaná partie, ale to jsme čekali. Víme, že je Česko výborná hokejová země, že hrají s velkou hrdostí. Před dvěma lety vyhráli mistrovství světa, a to určitě nebylo bezdůvodné. To jsme si říkali i před zápasem,“ uznal ofenzivní lídr.
Takto snadné to příště nebude
Kanadskou chválu si utrhl také gólman Dostál. Jeho dobrého výkonu si všiml třeba Doughty, který pochopitelně vyzdvihl rovněž majitele čistého konta Jordana Binningtona. Kanadský veterán z defenzivních řad si mimo jiné vychutnával kulisu v aréně Santa Gulia, kde tribuny obsypaly zástupy fanoušků v českých dresech. Hlasitá podpora utichla až v závěru za rozhodnutého stavu, kdy se pro změnu ozvaly slovenské pokřiky.
„Vynikající atmosféra, čeští fanoušci jsou velmi hlasití. Stejně tak Kanaďané. Byla to zábava,“ liboval si Doughty, že mohl zažít evropský styl skandování.
Jeho krajané z novinářských řad na zápas nahlíželi poněkud jinou optikou. „Byla to přesvědčivá výhra Kanady, tým ukázal hloubku i nadání. Ale nemysleme si, že to bude takto snadné i v příštích deseti dnech, kdy se mužstvo možná potká s USA nebo Švédskem v bojích o medaile. Přece jen půlku českého týmu netvoří hráči z NHL,“ napsal novinář uznávaného serveru The Athletic Corey Pronman v ostrém hodnocení.
Vrásky na čele Kanaďanům ani tak nezpůsobily herní starosti, jako předčasný odchod obránce Joshe Morrisseyho. Ten přišel v první třetině do lehkého a nezaviněného kontaktu s Martinem Nečasem. Trenér Jon Cooper doufá v zadákův brzký návrat.
„Snažil se ještě naskočit, ale nešlo to. Věříme, že nepůjde o nic vážného,“ promluvil kouč, který vyřešil téma brankářské jedničky, za Atlantikem notně probírané. „Že nasadím Binningtona, jsem věděl už asi tak před 358 dny,“ pobavil jednoznačnou odpovědí.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0