Hokej ONLINE: Finsko - Švédsko. Kdo ovládne derby? Slováci hrají proti domácí Itálii

Slovák Juraj Slafkovský se objímá s brankářem Samuelem Hlavajem po výhře nad Finskem na ZOH 2026
Slovák Juraj Slafkovský se objímá s brankářem Samuelem Hlavajem po výhře nad Finskem na ZOH 2026Zdroj: ČTK / Petr David Josek
Slovák Juraj Slafkovský se raduje z gólu se spoluhráči proti Finsku na ZOH 2026
Skrumáž ve slovenském brankovišti v utkání proti Finsku na ZOH 2026
Skrumáž ve slovenském brankovišti v utkání proti Finsku na ZOH 2026
Fin Eeli Tolvanen překonává slovenského brankáře Samuela Hlavaje na ZOH 2026
Fin Eeli Tolvanen překonává slovenského brankáře Samuela Hlavaje na ZOH 2026
Slovenští hokejisté se na úvod turnaje střetli s Finskem
Švédští hokejisté se radují z gólu proti Itálii na ZOH 2026
ČTK, iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Třetí den hokejového turnaje na zimních olympijských hrách v Miláně nabízí čtyři zápasy. Už od 12.10 startuje severské derby mezi Finskem a Švédskem a v akci jsou také Slováci, kteří nastupují proti domácí Itálii. Následuje utkání Česka s Francií a od 21.10 páteční program završí duel mezi Kanadou a Švýcarskem. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Francie100010:40
4Česko100010:50

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Švédsko110005:23
    2Slovensko110004:13
    3Itálie100012:50
    4Finsko100011:40

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

