Hokej ONLINE: Itálie - Slovensko 1:2, domácí snižují. Finové zaskočili Švédy
Třetí den hokejového turnaje na zimních olympijských hrách v Miláně nabízí čtyři zápasy. Už od 12.10 startuje severské derby mezi Finskem a Švédskem a v akci jsou také Slováci, kteří nastupují proti domácí Itálii. Následuje utkání Česka s Francií a od 21.10 páteční program završí duel mezi Kanadou a Švýcarskem. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|3
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|4
Finsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0