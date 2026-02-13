Předplatné

Hokej ONLINE: Itálie - Slovensko 1:2, domácí snižují. Finové zaskočili Švédy

Slováci slaví gól Libora Hudáčka
Slováci slaví gól Libora HudáčkaZdroj: ČTK / AP / Darko Bandic
Rasmus Dahlin slaví gól do sítě Finska
Šarvátka v zápase Finsko - Švédsko
Anton Lundell poslal Finsko do dvougólového vedení
Nikolas Matinpalo otevřel skóre v derby se Švédskem
Slovák Juraj Slafkovský se objímá s brankářem Samuelem Hlavajem po výhře nad Finskem na ZOH 2026
Slovák Juraj Slafkovský se raduje z gólu se spoluhráči proti Finsku na ZOH 2026
Skrumáž ve slovenském brankovišti v utkání proti Finsku na ZOH 2026
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Třetí den hokejového turnaje na zimních olympijských hrách v Miláně nabízí čtyři zápasy. Už od 12.10 startuje severské derby mezi Finskem a Švédskem a v akci jsou také Slováci, kteří nastupují proti domácí Itálii. Následuje utkání Česka s Francií a od 21.10 páteční program završí duel mezi Kanadou a Švýcarskem. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

LIVE přestávka
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Francie100010:40
4Česko100010:50

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Švédsko110005:23
    2Slovensko110004:13
    3Itálie100012:50
    4Finsko100011:40

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

      ZOH 2026

