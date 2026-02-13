Předplatné

Itálie - Slovensko 2:3, drama na konci zápasu. Finové zaskočili Švédy, skupina se zamotává

Slováci slaví gól Libora Hudáčka
Slováci slaví gól Libora HudáčkaZdroj: ČTK / AP / Darko Bandic
Slovensko vyhrálo i druhý zápas na olympiádě
Slovensko vyhrálo i druhý zápas na olympiádě
Slovensko vyhrálo i druhý zápas na olympiádě
Slovensko vyhrálo i druhý zápas na olympiádě
Slovensko vyhrálo i druhý zápas na olympiádě
Rasmus Dahlin slaví gól do sítě Finska
Šarvátka v zápase Finsko - Švédsko
24
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Třetí den hokejového turnaje na zimních olympijských hrách v Miláně nabízí čtyři zápasy. V úvodních utkáních se výrazně zamotala skupina B. Severské derby totiž ovládlo Finsko, které porazilo Švédsko 4:1. Slováci vyhráli i druhý zápas na olympiádě, s domácí Itálií si poradili 3:2. Následuje utkání Česka s Francií (16.40) a od 21.10 páteční program završí duel mezi Kanadou a Švýcarskem. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

Severské derby překvapivě pro Finy

Finští hokejisté zdolali ve druhém utkání na olympijských hrách v Miláně Švédsko 4:1. Obhájci zlata z Pekingu si připsali po úvodní porážce se Slovenskem 1:4 první body do tabulky skupiny B. Švédové nenavázali na vítězství 5:2 nad Itálií.

Finové se v úvodu ubránili při Haulově vyloučení a v čase 7:44 se ujali vedení. Obránce Matinpalo, který v sestavě oproti duelu se Slovenskem nahradil jediného finského hráče z evropských soutěží Lehtonena, se z hranice levého kruhu trefil o bližší tyč. Potom výběr kouče Pennanena odolal i při Hintzově vyloučení a ve 13. minutě mohl z dorážky zvýšit, ale Gustavsson stihl puk vykopnout špičkou pravého betonu.

Švédové zvládli první oslabení při Hedmanově trestu, ale v 16. minutě už prohrávali o dva góly. Luostarinenovo nahození od pravého mantinelu tečoval před Gustavssonem Lundell. Sudí Dwyer s Rooneym ještě situaci zkoumali na videu, jestli Lundell nezahrál při pokusu o další teč ze vzduchu vysokou holí, ale puku se už nedotkl a kotouč zapadl do branky o helmu švédského gólmana. Další možnost měl z přečíslení Granlund a Švédům pomohla pravá tyč.

V 25. minutě při Rantanenově vyloučení Švédové zkorigovali stav. Nylander nabil bekhendem za levý kruh Dahlinovi, který zamířil přesně o levou tyč Sarosovy branky. Odpovědět mohl Rantanen. Švédové se ubránili při trestu Erikssona Eka a po polovině utkání mohli vyrovnat. Nylander trefil z pozice mezi kruhy pravou tyč.

V čase 32:47 se při Kakkově vyloučení Finové prosadili v oslabení. Haula bráněný třemi soupeři prostrčil puk od levého mantinelu na volného Armiu, který se dostal před Gustavssona a zakončením o horní tyč mu nedal šanci zareagovat. V 35. minutě se dostal do úniku Raymond, ale tísněný Heiskanenem Sarose nepřekonal.

V závěrečné části odolali Švédově při pobytu Ekmana-Larssona na trestné lavici. Ve 48. minutě při Lundellově vyloučení mohl snížit z dorážky Eriksson Ek. V polovině třetí třetiny mířil do finské branky puk po tečované střele Nylandera, ale Lundell jej stihl odvrátit. Finové se ubránili i při Haulově trestu. V 55. minutě neuspěl z úniku Lundell, ale 35 sekund před koncem pečetil výsledek při power play střelou z vlastního obranného pásma do prázdné branky Rantanen.

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

LIVE
41Detail
LIVE
23Detail
LIVE
--Tipsport19.410.81.12Detail
LIVE
--Tipsport1.237.0111.4Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Francie100010:40
4Česko100010:50

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Slovensko220007:36
    2Švédsko210016:63
    3Finsko210015:53
    4Itálie200024:80

      Začít diskuzi

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

      ZOH 2026

      Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

       

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů