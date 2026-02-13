Itálie - Slovensko 2:3, drama na konci zápasu. Finové zaskočili Švédy, skupina se zamotává
Třetí den hokejového turnaje na zimních olympijských hrách v Miláně nabízí čtyři zápasy. V úvodních utkáních se výrazně zamotala skupina B. Severské derby totiž ovládlo Finsko, které porazilo Švédsko 4:1. Slováci vyhráli i druhý zápas na olympiádě, s domácí Itálií si poradili 3:2. Následuje utkání Česka s Francií (16.40) a od 21.10 páteční program završí duel mezi Kanadou a Švýcarskem. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Severské derby překvapivě pro Finy
Finští hokejisté zdolali ve druhém utkání na olympijských hrách v Miláně Švédsko 4:1. Obhájci zlata z Pekingu si připsali po úvodní porážce se Slovenskem 1:4 první body do tabulky skupiny B. Švédové nenavázali na vítězství 5:2 nad Itálií.
Finové se v úvodu ubránili při Haulově vyloučení a v čase 7:44 se ujali vedení. Obránce Matinpalo, který v sestavě oproti duelu se Slovenskem nahradil jediného finského hráče z evropských soutěží Lehtonena, se z hranice levého kruhu trefil o bližší tyč. Potom výběr kouče Pennanena odolal i při Hintzově vyloučení a ve 13. minutě mohl z dorážky zvýšit, ale Gustavsson stihl puk vykopnout špičkou pravého betonu.
Švédové zvládli první oslabení při Hedmanově trestu, ale v 16. minutě už prohrávali o dva góly. Luostarinenovo nahození od pravého mantinelu tečoval před Gustavssonem Lundell. Sudí Dwyer s Rooneym ještě situaci zkoumali na videu, jestli Lundell nezahrál při pokusu o další teč ze vzduchu vysokou holí, ale puku se už nedotkl a kotouč zapadl do branky o helmu švédského gólmana. Další možnost měl z přečíslení Granlund a Švédům pomohla pravá tyč.
V 25. minutě při Rantanenově vyloučení Švédové zkorigovali stav. Nylander nabil bekhendem za levý kruh Dahlinovi, který zamířil přesně o levou tyč Sarosovy branky. Odpovědět mohl Rantanen. Švédové se ubránili při trestu Erikssona Eka a po polovině utkání mohli vyrovnat. Nylander trefil z pozice mezi kruhy pravou tyč.
V čase 32:47 se při Kakkově vyloučení Finové prosadili v oslabení. Haula bráněný třemi soupeři prostrčil puk od levého mantinelu na volného Armiu, který se dostal před Gustavssona a zakončením o horní tyč mu nedal šanci zareagovat. V 35. minutě se dostal do úniku Raymond, ale tísněný Heiskanenem Sarose nepřekonal.
V závěrečné části odolali Švédově při pobytu Ekmana-Larssona na trestné lavici. Ve 48. minutě při Lundellově vyloučení mohl snížit z dorážky Eriksson Ek. V polovině třetí třetiny mířil do finské branky puk po tečované střele Nylandera, ale Lundell jej stihl odvrátit. Finové se ubránili i při Haulově trestu. V 55. minutě neuspěl z úniku Lundell, ale 35 sekund před koncem pečetil výsledek při power play střelou z vlastního obranného pásma do prázdné branky Rantanen.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|2
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|3
Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0