To je ale pech! Policie v Miláně po 16 letech vypátrala hledaného Slováka, chtěl jít na hokej

Hokejisté Slovenska oslavují gól proti Finsku
Fotogalerie
Hokej na ZOH 2026
Olympijské hry často píšou i mimosportovní a občas velmi úsměvné příběhy. O jeden takový se postarala italská policie, která před středečním hokejovým utkáním Slovenska s Finskem zadržela 44letého slovenského občana z důvodu série krádeží v obchodech v roce 2010. Muž se vydal do Itálie, aby sledoval počínání své reprezentace na olympijském turnaji. A rozhodně se mu to nevyplatilo...

Italská policie vypátrala, že se hledaný slovenský občan pohybuje v Miláně. A to díky údajům, které ubytovací zařízení povinně hlásí do policejní evidence. Čtyřiačtyřicetiletý muž měl v plánu navštívit úvodní duel hokejového turnaje, v němž Slovensko hrálo s Finskem.

Když policejní jednotka provinilce našla, převezla ho do centrální věznice San Vittore. Podle agentury Reuters vše zapříčinila série krádeží z roku 2010, za níž si musí Slovák odpykat jedenáct měsíců a sedm dnů vězení. Při trestech pod čtyři roky však italské soudy obvykle umožňují absolvovat kázeňský prohřešek mimo věznici, rozhodnout však o tom musí soud.

Slovenští hokejisté svůj první zápas v olympijském turnaji zvládli, díky třem kanadským bodům Juraje Slafkovského a skvělému výkonu brankáře Samuela Hlavaje porazili favorizované Finy 4:1. Další duel je čeká už v pátek v poledne, kdy vyzvou domácí Itálii. Pokud uspějí, výrazně se přiblíží k přímému postupu do čtvrtfinále.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švédsko110005:23
2Slovensko110004:13
3Itálie100012:50
4Finsko100011:40

