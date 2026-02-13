To je ale pech! Policie v Miláně po 16 letech vypátrala hledaného Slováka, chtěl jít na hokej
Olympijské hry často píšou i mimosportovní a občas velmi úsměvné příběhy. O jeden takový se postarala italská policie, která před středečním hokejovým utkáním Slovenska s Finskem zadržela 44letého slovenského občana z důvodu série krádeží v obchodech v roce 2010. Muž se vydal do Itálie, aby sledoval počínání své reprezentace na olympijském turnaji. A rozhodně se mu to nevyplatilo...
Italská policie vypátrala, že se hledaný slovenský občan pohybuje v Miláně. A to díky údajům, které ubytovací zařízení povinně hlásí do policejní evidence. Čtyřiačtyřicetiletý muž měl v plánu navštívit úvodní duel hokejového turnaje, v němž Slovensko hrálo s Finskem.
Když policejní jednotka provinilce našla, převezla ho do centrální věznice San Vittore. Podle agentury Reuters vše zapříčinila série krádeží z roku 2010, za níž si musí Slovák odpykat jedenáct měsíců a sedm dnů vězení. Při trestech pod čtyři roky však italské soudy obvykle umožňují absolvovat kázeňský prohřešek mimo věznici, rozhodnout však o tom musí soud.
Slovenští hokejisté svůj první zápas v olympijském turnaji zvládli, díky třem kanadským bodům Juraje Slafkovského a skvělému výkonu brankáře Samuela Hlavaje porazili favorizované Finy 4:1. Další duel je čeká už v pátek v poledne, kdy vyzvou domácí Itálii. Pokud uspějí, výrazně se přiblíží k přímému postupu do čtvrtfinále.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|3
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|4
Finsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0