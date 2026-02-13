Předplatné

Poprask v Miláně! Ruský reportér chodí s fotkou Ovečkina a provokuje: Chybí vám tady?

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ s Krejčím: Kanadě se nevyrovná ani Amerika… NHL a Evropa je úplně jiný svět • Zdroj: isportTV
Connor McDavid v utkání s Českem
Jan Rutta v utkání proti Kanadě
Jan Rutta v utkání proti Kanadě
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
48
Fotogalerie
Zdeněk Janda
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (1)

PŘÍMO Z ITÁLIE | Byla to otázka, která nešla přeslechnout. „Neměli by se olympijského turnaje zúčastnit také ruští hokejisté?“ Takhle se ruský reportér v angličtině, i když s přízvukem, zeptal kanadské hvězdy Connora McDavida. Ten samý novinář po hale chodil v masce Alexandra Ovečkina a na svoje sítě umístil jeho fotografii i v prostorech pro novináře. A ptal se: „Chybí vám tady?“ Mezi reportéry tahle jeho kontroverzní aktivita silně rezonuje, i když oficiálně se k tomu zatím nikdo nevyjádřil. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>

Je to v dnešní geopolitické situaci mimořádně citlivá věc. Svět bojuje s tím, jak se s ruskou agresí vypořádat. Je to i téma na globální akci v Miláně.

Smí tady startovat třináct ruských sportovců, sedm běloruských. Ovšem pod neutrální vlajkou. Rusům však nejvíc leží v žaludku, že nesmí hrát hokejisté v čele s Alexandrem Ovečkinem, nejlepším střelcem v historii NHL.

Právě s jeho podobiznou ruský reportér provokuje po hale. Ve svých článcích se snaží rozbouřit vášně a nabízí ublíženecký pohled, proč sborná nemůže taky bojovat o medaile. A že tím kvalita turnaje pokulhává. Vyptává se hráčů. Třeba právě McDavida.

„Jsme tady, abychom hráli hokej. Na tuto otázku nemám odpověď,“ uvedl kanadský útočník poté, co zámořská velmoc porazila 5:0 český výběr. Ruský reportér s podobnou otázkou hledá i další hráče. Zkouší se ptát třeba i Finů nebo Slováků, některým přitom ukazuje i Ovečkinovu fotku.

Pokoušel se k nějaké štiplavé reakci přinutit i slovenského trenéra Vladimíra Országha, jenž má ve výběru i hráče z KHL. Po utkání s Kanadou se navíc reportér vyptával, jestli by mohl na rozhovor přijít český kapitán Roman Červenka, jenž před lety v Rusku hrával. Jenže to bylo v době před válkou. Ale i tak by na něj jistě přišel dotaz na ruské hráče…

Článek pokračuje pod příspěvkem.

Reportér provokuje i tím, že se v hale nechá fotit s maskou Ovečkina, kterou si dává před obličej. Potom s jeho fotkou chodil i na rozhovory a ukazoval jim hráčům a ptal se: „Nechybí vám tady?“ A ještě si hokejisty u toho fotil.

Což je proti předpisům. V mixzóně, kde probíhají rozhovory, se nesmí fotografovat. Oficiálně se k tomu zatím nikdo nechce vyjadřovat. To, že dostal akreditaci, je věcí Mezinárodního olympijského výboru, to nespadá do kompetence lidí, kteří se z mediálního hlediska starají o hokejový turnaj. Pokud jde o přístup do Itálie, musel dostat vízum. Stejně jako do dalších zemí ze schengenského prostoru.

Jisté je, že ruský reportér a jeho otázky vyvolaly velký poprask. A určitě se to bude řešit i oficiální cestou. Především to, že tady s novinářskou akreditací chodí s velkou fotkou Ovečkina.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Francie100010:40
4Česko100010:50
    Vstoupit do diskuze (1)

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

    ZOH 2026

    Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

     

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů