Poprask v Miláně! Ruský reportér chodí s fotkou Ovečkina a provokuje: Chybí vám tady?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Byla to otázka, která nešla přeslechnout. „Neměli by se olympijského turnaje zúčastnit také ruští hokejisté?“ Takhle se ruský reportér v angličtině, i když s přízvukem, zeptal kanadské hvězdy Connora McDavida. Ten samý novinář po hale chodil v masce Alexandra Ovečkina a na svoje sítě umístil jeho fotografii i v prostorech pro novináře. A ptal se: „Chybí vám tady?“ Mezi reportéry tahle jeho kontroverzní aktivita silně rezonuje, i když oficiálně se k tomu zatím nikdo nevyjádřil. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Je to v dnešní geopolitické situaci mimořádně citlivá věc. Svět bojuje s tím, jak se s ruskou agresí vypořádat. Je to i téma na globální akci v Miláně.
Smí tady startovat třináct ruských sportovců, sedm běloruských. Ovšem pod neutrální vlajkou. Rusům však nejvíc leží v žaludku, že nesmí hrát hokejisté v čele s Alexandrem Ovečkinem, nejlepším střelcem v historii NHL.
Právě s jeho podobiznou ruský reportér provokuje po hale. Ve svých článcích se snaží rozbouřit vášně a nabízí ublíženecký pohled, proč sborná nemůže taky bojovat o medaile. A že tím kvalita turnaje pokulhává. Vyptává se hráčů. Třeba právě McDavida.
„Jsme tady, abychom hráli hokej. Na tuto otázku nemám odpověď,“ uvedl kanadský útočník poté, co zámořská velmoc porazila 5:0 český výběr. Ruský reportér s podobnou otázkou hledá i další hráče. Zkouší se ptát třeba i Finů nebo Slováků, některým přitom ukazuje i Ovečkinovu fotku.
Pokoušel se k nějaké štiplavé reakci přinutit i slovenského trenéra Vladimíra Országha, jenž má ve výběru i hráče z KHL. Po utkání s Kanadou se navíc reportér vyptával, jestli by mohl na rozhovor přijít český kapitán Roman Červenka, jenž před lety v Rusku hrával. Jenže to bylo v době před válkou. Ale i tak by na něj jistě přišel dotaz na ruské hráče…
Článek pokračuje pod příspěvkem.
Reportér provokuje i tím, že se v hale nechá fotit s maskou Ovečkina, kterou si dává před obličej. Potom s jeho fotkou chodil i na rozhovory a ukazoval jim hráčům a ptal se: „Nechybí vám tady?“ A ještě si hokejisty u toho fotil.
Což je proti předpisům. V mixzóně, kde probíhají rozhovory, se nesmí fotografovat. Oficiálně se k tomu zatím nikdo nechce vyjadřovat. To, že dostal akreditaci, je věcí Mezinárodního olympijského výboru, to nespadá do kompetence lidí, kteří se z mediálního hlediska starají o hokejový turnaj. Pokud jde o přístup do Itálie, musel dostat vízum. Stejně jako do dalších zemí ze schengenského prostoru.
Jisté je, že ruský reportér a jeho otázky vyvolaly velký poprask. A určitě se to bude řešit i oficiální cestou. Především to, že tady s novinářskou akreditací chodí s velkou fotkou Ovečkina.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:5
|0