Česko vs. Švýcarsko v TV: Kde sledovat hokej na ZOH 2026 živě?
Čeští hokejisté uzavřou skupinovou fázi ZOH 2026 soubojem proti Švýcarsku. Tento duel rozklíčuje, s kým se svěřenci Radima Rulíka potkají v předkole play off. Zápas začíná v neděli 15. února už ve 12:10. Kde sledovat Česko vs. Švýcarsko živě? Program hokejového play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Česko vs. Švýcarsko na ZOH 2026
|Datum: neděle 15. února (12:10)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Švýcarsko v TV?
Českou reprezentaci čeká poslední zápas ve skupině proti Švýcarsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Švýcarsko začíná v neděli 15. února od 12:10.
Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026
- ČESKO - Kanada 0:5
- Francie - ČESKO 3:6
- Švýcarsko - ČESKO, pondělí 15. února. (12:10)
TV program hokeje na ZOH 2026 v neděli 15. února 2026
|12:10
|Švýcarsko - ČESKO ONLINE
|ČT sport
|16:40
|Kanada - Francie ONLINE
|ČT sport
|19:10
|Dánsko - Lotyšsko ONLINE
|HBO Max
|21:10
|USA - Německo ONLINE
|ČT sport
H2H - vzájemné zápasy Česka a Švýcarska
Národní tým se se Švýcary potkává pravidelně v rámci Euro Hockey Tour a oba celky jsou tradičními soupeři i na mistrovství světa. Naposledy na sebe narazily na Švýcarských hokejových hrách, kde Češi zvítězili 5:3. Z posledních deseti vzájemných měření sil vyhrál český výběr hned sedmkrát.
|Datum
|Zápas a výsledek
|13. 12. 25
|Švýcarsko - Česko 3:5
|09. 11. 25
|Česko - Švýcarsko 4:0
|09. 05. 25
|Švýcarsko - Česko 4:5 sn
|04. 05. 25
|Česko - Švýcarsko 3:5
|09. 02. 25
|Švýcarsko - Česko 0:3
|14. 12. 24
|Švýcarsko - Česko 0:2
|10. 11. 24
|Česko - Švýcarsko 5:2
|26. 05. 24
|Švýcarsko - Česko 0:2
|13. 05. 24
|Švýcarsko - Česko 2:1 sn
|05. 05. 24
|Česko - Švýcarsko 1:2