Česko vs. Švýcarsko v TV: Kde sledovat hokej na ZOH 2026 živě?

Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Čeští hokejisté uzavřou skupinovou fázi ZOH 2026 soubojem proti Švýcarsku. Tento duel rozklíčuje, s kým se svěřenci Radima Rulíka potkají v předkole play off. Zápas začíná v neděli 15. února už ve 12:10. Kde sledovat Česko vs. Švýcarsko živě? Program hokejového play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Česko vs. Švýcarsko na ZOH 2026

Datum: neděle 15. února (12:10)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Švýcarsko v TV?

Českou reprezentaci čeká poslední zápas ve skupině proti Švýcarsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Švýcarsko začíná v neděli 15. února od 12:10.

Program zápasů Česka v hokeji na ZOH 2026

TV program hokeje na ZOH 2026 v neděli 15. února 2026

12:10Švýcarsko - ČESKO ONLINEČT sport
16:40Kanada - Francie ONLINEČT sport
19:10Dánsko - Lotyšsko ONLINE HBO Max
21:10USA - Německo ONLINEČT sport

H2H - vzájemné zápasy Česka a Švýcarska

Národní tým se se Švýcary potkává pravidelně v rámci Euro Hockey Tour a oba celky jsou tradičními soupeři i na mistrovství světa. Naposledy na sebe narazily na Švýcarských hokejových hrách, kde Češi zvítězili 5:3. Z posledních deseti vzájemných měření sil vyhrál český výběr hned sedmkrát.

DatumZápas a výsledek
13. 12. 25Švýcarsko - Česko 3:5
09. 11. 25Česko - Švýcarsko 4:0
09. 05. 25Švýcarsko - Česko 4:5 sn
04. 05. 25Česko - Švýcarsko 3:5
09. 02. 25Švýcarsko - Česko 0:3
14. 12. 24Švýcarsko - Česko 0:2
10. 11. 24Česko - Švýcarsko 5:2
26. 05. 24Švýcarsko - Česko 0:2
13. 05. 24Švýcarsko - Česko 2:1 sn
05. 05. 24Česko - Švýcarsko 1:2

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

