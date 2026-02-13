My sme tu doma! Slováci ovládli halu a slaví další výhru. Sympatický vzdor Italů
PŘÍMO Z MILÁNA | Ve středu rozjeli slovenskou párty v hlavní olympijské aréně Santa Giulia, o dva dny později zaplnili slovenští fandové i menší halu Rho na severu Milána. „My sme tu doma,“ linulo se už v úvodu zápasu z tribun. Na ledě ale čekala Slováky po překvapivém triumfu nad Finskem těžká dřina. Proti Itálii hráli dlouho bez branek a nakonec vydolovali z urputného duelu těsné vítězství 3:2. „Je to dobrá výhra, nedostali jsme gól v pět na pět. Tři body se počítají a jsme za to rádi,“ hodnotil obránce Šimon Nemec.
Lepší start do turnaje si přát nemohli. Slováci v úvodním duelu olympijského klání zaskočili Finy s takřka kompletním týmem z NHL a po kvalitním výkonu brali překvapivou výhru 4:1 a důležité tři body do tabulky. Druhá zastávka na skupinovém putování měla být spíše formalitou, na níž si výběr okolo hvězdného Juraje Slafkovského měl nahrát co nejlepší skóre. Jenže domácí Itálie podruhé překvapila.
Svěřenci kouče Jukky Jalonena vyrukovali na favorita s poctivou hrou, vzadu byli velmi kompletní a soupeře zprvu jen málo pouštěli do šancí. Sami naopak dokázali kousnout, když vyráželi do brejků. Královéhradecký gólman Stanislav Škorvánek musel brzy vytáhnout fantastický zákrok proti přečíslení soupeře a po prvních dvaceti minutách se dalo říct, že před zraky slovenského prezidenta Petera Pellegriniho byli nebezpečnější srdnatě hrající domácí.
„Nepřekvapili nás, věděli jsme, že budou kousat. Nečekali jsme na tomhle malém hřišti nic jiné. Bohužel strašně moc vyloučení, což nás potápělo, bralo nám to vítr z plachet,“ ohlížel se za utkáním zadák Šimon Nemec.
Slováci měli střelecky podle očekávání navrch, ale gólu se dočkali až po první přestávce. A s velkým přispěním smolaře Alexe Trivellata. Italský bek v oslabení blokoval Hudáčkovu přihrávku přes brankoviště, jenže puk se mu k radosti na druhé straně odrazil od brusle přesně mezi betony gólmana Davideho Fadaniho.
Náhradní brankář Italů, který v prvním duelu nuceně střídal jedničku Damiana Claru a tentokrát si s ním roli vystřídal, dlouho držel hratelný výsledek, poradil si i s dalším oslabením. Po zásahu Cristiana Digiacinta do hlavy beka Martina Fehérváryho sudí zkoumali video kvůli možnému vyššímu trestu. Po vyměření dvou minut potrestaný Ital pobavil, když za nimi slušně zavřel dvířka do boxu časoměřičů.
Maskovaný Fadani už ale dlouho nevydržel zavírat italskou bránu před stupňujícími se slovenskými útoky. Šest minut před druhou přestávkou jen vykopl Liškovu střelu a Matúš Sukeľ s příkladným důrazem do brány doklepl kotouč mezi jeho betony. Kamera za střídačkou zachytila spokojeného litvínovského kapitána s úsměvem a vyplazeným jazykem. Slovenská úleva však neměla dlouhého trvání.
Italové předvedli ofenzivní sílu v přesilových hrách a odpověděli jak na Sukeľův zásah, tak na gól Adama Růžičky ve třetí třetině. „Jak jsem říkal, strašně moc vyloučení. Nás, co nehrajeme oslabení, to potápělo, nemohli jsme se někdy dostat do tempa, protože jsme moc nehráli. Dali z toho i dva góly. To se nemůže stávat,“ varoval Nemec.
Hokejisté z pořadatelské země mohli korunovat sympatický výkon srovnáním v závěru, o konečný tlak však přišli vinou vyloučení. „Škoda, že to dopadlo takhle. Puk přes plexisklo a trest pro nás. To zabilo naše momentum,“ litoval kladenský bek Phil Pietroniro, jenž asistoval u obou italských gólů.
„Určitě věděli, že se s nimi budeme chtít měřit. Celkově jsme odehráli dobrý zápas a oni taky. Jenom je škoda, že jsme neproměnili naše šance. Byli jsme celý zápas ve hře a řekl bych, že jsme hráli skvěle,“ dodal k výkonu týmu, který po dvou kláních zůstává bodově dál na nule.
Celek trenéra Vladimíra Országha se naopak v tabulce posunul už na šest bodů a ve skupině, v níž hrají i Finsko a Švédsko, je dál první. Poslední utkání před vyřazovacími boji odehraje Slovensko v sobotu od 12:10 proti týmu Tre Kronor. „Asi to nikdo nečekal. Chceme si vybojovat druhé místo, možná i první. Musíme se připravit na sobotu a bojovat. Čtvrtfinále je pro nás cíl. Když nebudeme muset hrát zápas o čtvrtfinále, bude to pro nás jen dobře,“ vyhlásil Nemec útok na přímý postup mezi osmičku nejlepších.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|2
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|3
Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0