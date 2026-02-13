Zlatý kapitán Reichel: Kanada dbala i na varování. My jsme měli výhodu, že…
Hodit Kanadu za hlavu, turnaj nekončí. Česká naděje žila jen třetinu, každý nechal na ledě všechno. Ale hokejisty čekají další důležité zápasy. „Hráli jste možná proti nejlepšímu mužstvu, co na olympiádě je. Jde o to, abychom další zápasy zvládli v hlavách, psychicky se na ně připravili a vyhráli,“ míní Robert Reichel, kapitán zlaté generace, který takových bitev na turnajích zažil mraky. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Vraťme se ještě k duelu s Kanadou. Jak jste tenhle boj české odvahy s kanadskou sílou vnímal?
„Bylo tam hodně materiálu pro trenéry… Viděl jsem výborné věci, první třetina nevypadala špatně. Škoda gólu na jejím konci. Od půlky byla Kanada ještě víc dominantní. Co se mi na ní líbilo, že i největší hvězdy hrály do těla, a neztrácely puky ve středním a útočném pásmu. Hodně se hrálo přes beky, byl tam trafik do brány. Takhle se dneska hraje v NHL.“
Kanaďané taky rychle napadali, dohrávali, šli hodně do těla.
„Ale čistě. Přitom nezáleželo, o koho jde. Když jste viděli hit McDavida na Sedláka a pak zbytečné oplácení… Na těch hráčích je znát, jak jsou nastavení, že přijeli vyhrát olympijské zlato. Ale musím říct, že naši dřeli, nic nevynechali. Jenže kvalita byla jinde. MacKinnon se v první třetině postavil za bránu a Kempný od něj odpadl. Tam vidíte, jak jsou ti hráči silní, jak jsou připravení. Myslím, že kluci asi nečekali, že i tyhle hvězdy budou hrát takový hokej.“
Po zápase Kanaďané přiznali, že věděli, na koho jdou. Connor McDavid poznamenal, že se bavili o tom, jak Češi vyhráli mistrovství světa a že to není náhoda. Určitě nechtěli nic podcenit.