Předplatné

Zlatý kapitán Reichel: Kanada dbala i na varování. My jsme měli výhodu, že…

Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše DostálaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Zklamaný David Pastrňák během utkání s Kanadou
Nathan MacKinnon snadno překonal Lukáše Dostála
Kanaďané slaví čtvrtou branku proti Česku
Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Kanadou
Kanaďané slaví čtvrtou branku proti Česku
50
Fotogalerie
Pavel Bárta
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Hodit Kanadu za hlavu, turnaj nekončí. Česká naděje žila jen třetinu, každý nechal na ledě všechno. Ale hokejisty čekají další důležité zápasy. „Hráli jste možná proti nejlepšímu mužstvu, co na olympiádě je. Jde o to, abychom další zápasy zvládli v hlavách, psychicky se na ně připravili a vyhráli,“ míní Robert Reichel, kapitán zlaté generace, který takových bitev na turnajích zažil mraky. Program ledního hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Vraťme se ještě k duelu s Kanadou. Jak jste tenhle boj české odvahy s kanadskou sílou vnímal?
„Bylo tam hodně materiálu pro trenéry… Viděl jsem výborné věci, první třetina nevypadala špatně. Škoda gólu na jejím konci. Od půlky byla Kanada ještě víc dominantní. Co se mi na ní líbilo, že i největší hvězdy hrály do těla, a neztrácely puky ve středním a útočném pásmu. Hodně se hrálo přes beky, byl tam trafik do brány. Takhle se dneska hraje v NHL.“

Kanaďané taky rychle napadali, dohrávali, šli hodně do těla.
„Ale čistě. Přitom nezáleželo, o koho jde. Když jste viděli hit McDavida na Sedláka a pak zbytečné oplácení… Na těch hráčích je znát, jak jsou nastavení, že přijeli vyhrát olympijské zlato. Ale musím říct, že naši dřeli, nic nevynechali. Jenže kvalita byla jinde. MacKinnon se v první třetině postavil za bránu a Kempný od něj odpadl. Tam vidíte, jak jsou ti hráči silní, jak jsou připravení. Myslím, že kluci asi nečekali, že i tyhle hvězdy budou hrát takový hokej.“

Po zápase Kanaďané přiznali, že věděli, na koho jdou. Connor McDavid poznamenal, že se bavili o tom, jak Češi vyhráli mistrovství světa a že to není náhoda. Určitě nechtěli nic podcenit.

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů