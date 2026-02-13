Švédsko po krachu s Finy vstřebává ponížení. Jako letecká nehoda, reaguje legenda Sundin
Zatímco po středeční porážce od Slovenska upadlo Finsko do hokejové deprese, po dnešku je všechno jinak. Jsou to Švédové, kteří nechápou a rozebírají mizerný výkon v dlouho dopředu očekávaném derby se Suomi, které jim přineslo porážku 1:4. Finové slaví možná až hodně nečekané vzkříšení, v sousední zemi se ponořili do kritiky. „Je to trochu jako letecká nehoda,“ reagovala legenda Mats Sundin na kanále HBO Max.
Už úvodní vystoupení s Itálií přineslo rozpaky, domácí houževnatci dlouho drželi stav 2:2, favorit nakonec upatlal výhru 5:2. Vítězové svalili část viny na své trápení na sudí, kteří prý neprojevili dostatečný smysl pro trestání italských faulů, a tak se šance na přesilovkové góly výrazně snížila.
Jenže po páteční bídě s Finy se úvodní soužení s outsiderem považuje ve Švédsku jen za předzvěst nynější katastrofy. Hvězdami narvaný soubor Tre kronor inkasoval laciné góly, obrana nefunguje sama o sobě a navíc to hapruje mezi ofenzivou i defenzivou.
Švédové v prvním dějství rychle prohrávali 0:2 a legendární gólman Henrik Lundqvist se v televizním studiu pustil do svého nástupce Filipa Gustavssona, jenž promáchl střelu z uctivé dálky a favorit šel do minusu.
Gustavsson si nevedl kdovíjak už v první bitvě proti italské partě. „Musí začít dělat důležité zákroky,“ pobídl jej Lundqvist. Ve druhé části Švédové zvýšili aktivitu, snížili hezkým volejem Rasmuse Dahlina v přesilovce, jenže potěšení netrvalo dlouho.
Při početní výhodě předvedli žlutomodří něco, co nikdy neobstojí. Tři hráči Mika Zibanejad, Erik Karlsson a Joel Eriksson Ek se ve vlastní třetině vrhli na osamoceného finského hráče, čímž nechali Joela Armia samotného před brankou. Armia zůstal bez pokrytí a postrčený puk propíchl za Gustavssona.
„Obrovská chyba. Tři hráči se soustředili na puk, a to se v tomto typu zápasu nedělá, za to budete vždy potrestáni,“ kritizoval expert Johan Garpenlöv ve vysílání Radiosporten.
„Je to trapné a ponižující,“ doplnil jej Magnus Wahlman. „Špatné načasování,“ líčil propad útočník Mika Zibanejad.
Švédská frustrace byla patrná i na ledě, po druhém dějství vypukla na ledě rvačka. Zápas uzamkl Fin Mikko Rantanen v závěru duelu do prázdné brány. „Důležitým momentem byl gól na 3:1,“ rekapituloval Lundqvist ve vysílání televize SVT.
„Švédsko bylo do té doby na vzestupu, začalo generovat energii na střídačce i na ledě. Tato pasivní sekvence byla prakticky rozhodující,“ doplnil King Henrik. „Samozřejmě, že to není dobré, ale není to něco, co by nás mělo srazit na kolena. Takové věci se stávají a my bychom to měli umět ustát. Dnes jsme však dost dobří nebyli,“ řekl zkušený bek Erik Karlsson.
Hlavní trenér Sam Hallam se rázem dostal pod ostrou palbu z domova. Asi mu už začíná docházet, že začíná vést boj o svou budoucnost u reprezentace Tre kronor. Loňské domácí tažení za zlatem skončilo málo radostným bronzem, a že by jím vedený tým na Hrách rozprašoval nashromážděné pochybnosti, to se říci nedá.
Skupina se skandinávskými týmy se utěšeně zašmodrchává, Slováci s šesti body míří za přímým postupem do čtvrtfinále, sobotní bod s Tre kronor by jim stačil, možná i těsná porážka. „Musíme vyhrát, což je pro budoucnost dobré. Lepší zápas jsme si nemohli přát,“ snaží se rozředit nervozitu rozprostřenou po Švédsku útočník William Nylander.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|2
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|3
Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0