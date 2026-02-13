ZIMÁK s Kronem: Náš hokej má výborné jméno, říká šéf skautů Seattlu. Chválí Šalého
Bylo po duelu s Francií (6:3) na olympiádě v Miláně, ovšem když měl podcast ZIMÁK za hosta Roberta Krona, mraky otázek se očekávaně snesly k tématu, jak je současný český hokej vnímám v NHL a v zámoří vůbec. Šéf skautingu u týmu NHL Seattle Kraken a bývalý vynikající útočník i na základě opakovaných úspěchů reprezentační dvacítky na posledních MS potvrdil, že zdejší hokej má za oceánem velmi dobrý zvuk a stále vychovává vynikající mladé hráče.
Na přetřes přišla spousta zdejších talentů i otázka, zda je pro nadané české mladíky lepší zůstat doma, anebo jít zámořskou cestou. Došlo i na aktuální situaci útočníka Eduarda Šalého, jenž trochu zmizel z radaru, ovšem Robert Kron si jeho přístup a práci pro organizaci Kraken chválí.
Samozřejmě, že dojde i na Kronův pohled na český tým v Miláně. Řeší se například, zda by David Pastrňák a Martin Nečas měli hrát spolu ve formaci, nebo ne.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:0
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|3
Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:8
|3
|4
Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0