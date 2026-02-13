Předplatné

ZIMÁK s Kronem: Náš hokej má výborné jméno, říká šéf skautů Seattlu. Chválí Šalého

Video placeholder
Živě s Robertem Kronem: Náš hokej má výborné jméno, říká šéf skautů Seattlu. Chválí Šalého • Zdroj: iSport.cz
Nový díl Zimáku ŽIVĚ po utkání s Francií
Český útočník Ondřej Palát oslavuje trefu Davida Pastrňáka (vlevo)
Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka v zápase proti Francii
Čeští útočníci David Pastrňák a Ondřej Palát oslavují gól proti Francii
Martin Neckář v brance francouzské reprezentace
Český obránce David Špaček v zápase proti Francii
Radost českých hokejistů z gólu Matěje Stránského (uprostřed)
16
Fotogalerie
mir
Hokej na ZOH 2026
Bylo po duelu s Francií (6:3) na olympiádě v Miláně, ovšem když měl podcast ZIMÁK za hosta Roberta Krona, mraky otázek se očekávaně snesly k tématu, jak je současný český hokej vnímám v NHL a v zámoří vůbec. Šéf skautingu u týmu NHL Seattle Kraken a bývalý vynikající útočník i na základě opakovaných úspěchů reprezentační dvacítky na posledních MS potvrdil, že zdejší hokej má za oceánem velmi dobrý zvuk a stále vychovává vynikající mladé hráče.

Na přetřes přišla spousta zdejších talentů i otázka, zda je pro nadané české mladíky lepší zůstat doma, anebo jít zámořskou cestou. Došlo i na aktuální situaci útočníka Eduarda Šalého, jenž trochu zmizel z radaru, ovšem Robert Kron si jeho přístup a práci pro organizaci Kraken chválí.

Samozřejmě, že dojde i na Kronův pohled na český tým v Miláně. Řeší se například, zda by David Pastrňák a Martin Nečas měli hrát spolu ve formaci, nebo ne.

KonecLIVE
36

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:03
2Švýcarsko110004:03
3Česko210016:83
4Francie200023:100

    ZOH 2026

